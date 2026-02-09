Налоговая реформа 2026г — этот бизнес не выдержит налоговой нагрузки.
В этом выпуске разбираем:
— какой бизнес не выдержит новую налоговую нагрузку и почему закрытия неизбежны;
— кто займёт освободившиеся ниши и начнёт зарабатывать больше;
— как сложный маркетинг связан с налогами и выживанием бизнеса;
— нужен ли бухгалтер в новой реальности или этого уже недостаточно.
Честный разговор о деньгах, рисках и стратегиях без иллюзий.
Подкаст для собственников и руководителей, которые хотят быть среди тех, кто вырастет, а не закроется.
В гостях у нас был Д.И.Ряховский, профессор, д.э.н.
Подробнее https://t.me/kudri_mudry
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Ряховского надо смотреть -факт.🎯💯 Но плохо, что нет ссылки на видео в самой публикации.