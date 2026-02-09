Налоговая реформа 2026г — этот бизнес не выдержит налоговой нагрузки.

Налоговая реформа 2026 уже меняет правила игры. Но кто реально готов к этим изменениям — а кто исчезнет с рынка?

В этом выпуске разбираем:

— какой бизнес не выдержит новую налоговую нагрузку и почему закрытия неизбежны;

— кто займёт освободившиеся ниши и начнёт зарабатывать больше;

— как сложный маркетинг связан с налогами и выживанием бизнеса;

— нужен ли бухгалтер в новой реальности или этого уже недостаточно.

Честный разговор о деньгах, рисках и стратегиях без иллюзий.

Подкаст для собственников и руководителей, которые хотят быть среди тех, кто вырастет, а не закроется.

В гостях у нас был Д.И.Ряховский, профессор, д.э.н.

Подробнее https://t.me/kudri_mudry