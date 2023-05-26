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Как подготовить техническое задание на закупку услуг клининга, чтобы учесть максимальное качество и оптимальную стоимость

Правильно составленное ТЗ позволит не только получать оптимальные коммерческие предложения на этапе отбора будущего контрагента, но и избежать возможных претензий со стороны ФНС, если вдруг выяснится, что контрагент использовал нечестные схемы ухода от уплаты налогов. Рассказали подробно, как его составить.
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Как подготовить техническое задание на закупку услуг клининга, чтобы учесть максимальное качество и оптимальную стоимость
Фото freepik

Услугами компаний, поддерживающих чистоту в офисах, производственных помещениях, торговых и бизнес центрах пользуются практически 100% компаний и организаций, включая государственные структуры.

Сотрудники отдела закупок, не знакомые с тонкостями бизнеса по профессиональной уборке, нередко сталкиваются со сложностями при составлении ТЗ на закупку подобного рода услуг.

При этом от правильно составленного технического задания зависят комфорт и удобство рабочих мест как для самих сотрудников, так и для посетителей.

Как составить ТЗ на услуги клининга, чтобы учесть максимальное качество и оптимальную стоимость

Для начала стоит учесть, что ТЗ должно состоять из двух важных частей: описательной и ресурсной.

Описательная часть помимо типа объекта (офисная недвижимость, складские помещения, производство) должна включить в себя все сведения, касающиеся самого объекта:

  • перечень всех внутренних помещений,

  • зоны отапливаемых парковок,

  • этажность здания (й),

  • график работы (если есть разница, то летний и зимний).

Пример 1
Пример 2

На следующем этапе следует перечислить все необходимые дополнительные работы с разбивкой по зонам (в том числе прилегающая территория) и указанием нужной периодичности.

Кроме того, обратите внимание на то, какие расходные материалы потребуются, и кто их приобретает: сам заказчик или подрядчик по чистоте.

Таблица дополнительных услуг
Таблица расходных материалов

Ресурсная часть включает список необходимого уборочного оборудования, а также требования заказчика к спецодежде работников подрядчика.  

На первый взгляд, все эти манипуляции кажутся достаточно сложными, но, освоив единожды подготовку ТЗ по указанной схеме, можно будет его использовать в дальнейшем неоднократно.

Это позволит не только получать оптимальные коммерческие предложения на этапе отбора будущего контрагента, но и избежать возможных претензий со стороны ФНС, если вдруг выяснится, что контрагент использовал нечестные схемы ухода от уплаты налогов.

С этой целью также важно проводить оценку всехкоммерческих предложений на основе технического здания, представленных без НДС, что способствует оценке поданных заявок в равных условиях и дает возможность оценить, включают ли они в себя все необходимые налоги поставщика услуги.

Калькуляции услуг по единому образцу — важная составляющая тендерной документации. Форма калькуляции цены должна содержать следующие затраты:

●      оборудование;

●      персонал;

●      налоги на ФОТ;

●      затраты;

●      административные расходы и прибыль;

●      итоговая стоимость (без НДС).

Почему это важно?

Представители ФНС, к примеру, рассматривая взаимоотношения именно в сфере клининга, считают, что «если вы осознаете, что цена не включает налоги и целенаправленно давите на подрядчика, чтобы он эти налоги минимизировал, значит вы являетесь соучастником схемы ухода от налогообложения».

Расчет по единой форме позволяет проводить анализ предложений в равных условиях и, кроме того обосновать проявление должной осмотрительности при последующем выборе контрагента.

Понятно, что показателем эффективности службы закупки является постоянное снижение стоимости услуг, но следует помнить, что, выбирая клининговую компанию, исходя из дешевизны услуг, важно быть уверенным, что стоимость включает в себя налоги (т.е. компания имеет необходимый штат официально оформленных сотрудников, так как на ФОТ приходятся все основные расходы клининга, и в то же время возможности для махинаций).

В противном случае заказчик рискует попасть под возможное доначисление налогов со стороны налоговой службы, и такие случаи уже не редкость.

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Комментарии

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