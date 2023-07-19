Уведомление о приеме мигранта на работу. Как лучше отправить?

Граждане каких стран чаще попадаются на поддельных миграционных картах? Как отличить поддельную миграцкарту? Какой способ отправки уведомления о приеме на работу трудового мигранта в органы миграционного контроля выбрать?

Все работодатели в курсе, что при приеме на работу/увольнении трудового мигранта необходимо поставить в известность МВД и сделать это следует не позднее трех рабочих дней с даты заключения или расторжения трудового договора. Предлагаются различные каналы коммуникации. Какой же из них можно назвать наиболее оптимальным для работодателя?

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» возлагает на работодателя обязанность уведомлять органы миграционного учета о заключении или расторжении трудовых договоров с иностранными гражданами, делать это необходимо отдельно по каждому нанятому иностранцу.

Оформление уведомлений

Формы уведомлений утверждены приказом МВД РФ от 30.07.2020 N 536 (приложение 7 — прием на работу, приложение 8 – расторжение трудового договора, приложение 9 — порядок оформления и подачи документов). Каждое уведомление состоит из двух листов, следует помнить несколько важных моментов:

распечатывать обязательно на двух сторонах одного листа;

листы заверить печатью и подписью должностного лица;

прошить и пронумеровать.

Бывают ситуации, когда наименование не вмещается в отведенную ему строчку, в этом случае приложением 1 к уже упоминавшемуся приказу МВД РФ от 30.07.2020 № 536, предусмотрена возможность распечатать отдельный лист, в котором, указав установочные данные иностранного гражданина, можно вписать пункт, который у вас полностью не уместился.

Подача уведомлений

Подать уведомления можно на бумажном носителе и электронном носителе. Предусмотрены также три варианта:

через портал Госуслуги;

лично;

почтовым отправлением.

В любом из перечисленных случаев срок рассмотрения - не позднее следующего дня.

Маленький, но очень ценный совет: лучше не использовать почту, так как при личной подаче и даже при электронной отправке через Госуслуги, вы своевременно узнаете о том, что документы не приняты, а также причину отказа в приеме, воспользовавшись же почтой, возможность оперативно получить информацию у вас отсутствует.

Соответственно компания может пропустить срок подачи уведомления и нарваться на штрафы. В этом случае ст. 18.15 КоАП, предусматривает немалые штрафы:

«Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток».

И еще один важный нюанс

Что еще важно иметь в виду работодателю, принимая на работу трудового мигранта, — это возможные поддельные миграционные карты (по признанию представителей миграционных служб чаще всего такие нарушения фиксируется у граждан Киргизии, въезжающих через российско- казахскую границу).

Каждая миграционная карта, так же, как и паспорт гражданина РФ, имеет свой номер, первые цифры которого обозначают регион, через который иностранец въехал на территорию России. Допустим, при въезде иностранца через пункт пропуска Озимки, код его миграционной карты должен иметь цифровое обозначение региона Саратов — 63, но некоторые нарушители могут принести поддельный документ с любыми другими цифрами, наивно полагая, что никто не заметит. Чем это грозит работодателю? Правильно, драконовскими штрафами.

Оформляйте работников правильно и не платите штрафы.

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