ОКВЭДы упростят. Три главных новшества

Государственная Дума приняла в I чтении проект закона, суть которого сводится к упрощению системы кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), а целью позиционируется снижение нагрузки на бизнес и повышение адресности господдержки.

Как утверждают авторы законопроекта, зачастую фактические виды деятельности предприятий не совпадают с данными в реестрах, а также случаются расхождения между реестрами Федеральной налоговой службы и Фонда социального страхования. Подобная ситуация сложилась из- за того, что предприниматели должны были подавать несколько форм в разные органы с указанием соответствующих кодов ОКВЭД.

1. Законопроект предлагает установить реестры ФНС единым источником сведений о кодах ОКВЭД.

Саму форму планируется упростить и сделать единой, а также при выборе будет реализован интерактивный помощник по выбору и подтверждению кодов с автоматической подачей необходимой информации.

2. В реестрах ФНС будет указываться структура выручки по кодам ОКВЭД. На уровне Правительства будут утверждены рекомендации по определению кодов ОКВЭД и их процентной доли.

При этом не будет необходимости указывать абсолютно все виды деятельности. Потребуется указать сведения не менее 80% выручки организации. То есть у хозяйствующих субъектов сохраняется право осуществлять деятельность, не указывая ее в реестрах ФНС (за исключением лицензируемых видов деятельности). При первичной регистрации, как и ранее, будет необходимо заявить только коды без указания доли, которыми организация предполагает заниматься, а через год потребуется уточнить структуру своей деятельности.

3. Планируется отмена ежегодного подтверждения ОКВЭД.

В настоящее время все организации, у которых есть хотя бы один сотрудник, ежегодно должны были подтверждать свой вид деятельности в СФР, не зависимо от того, менялась ли структура деятельности. Теперь подавать данные будет нужно, только если требуется изменить основной вид деятельности или структура выручки изменилась более чем на 20%.

Если законопроект примут, то новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года, а актуализация кодов ОКВЭД должна пройти до 15 апреля 2025 года.

«Мы даем бизнесу комфортный период для актуализации своих кодов. Более того, чтобы бизнес заранее мог подготовиться, понять, примерить на себя соответствующую структуру, были подготовлены временные методические рекомендации», - отметила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.