Контрактный клининг. ФНС проверяет всех

Совокупная налоговая нагрузка в клининге и зачем ее проверять заказчику
В 2024 году ФНС России, проанализировав данные, полученные в ходе проекта по обелению клининговой отрасли, определила пороговые значения совокупной фискальной нагрузки. Отклонение от этих значений более чем на 20% будет считаться признаком потенциального уклонения от налогов и страховых взносов. Такие компании, а также их заказчики станут приоритетной целью налоговых проверок. ФНС рекомендует заказчикам самостоятельно оценивать налоговую нагрузку контрагентов, чтобы избежать вовлечения в незаконные схемы.
Какие цифры ФНС предлагает считать нормативными:
Компании малого и среднего бизнеса с доходом не более 500 рублей в год - 37% (для ОСН) и 17% (для УСН).
Компании с доходом более 500 млн рублей в год - 41% для ОСН и 21% для «упрощенцев».
Такие значения были сформулированы налоговым ведомством в письме от 26 апреля 2024 г. «О направлении рекомендаций по применению показателей нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации».
«Мы после выпуска разъяснений уже собрали информацию и просто выберем те клининговые компании, которые находятся наиболее далеко от нормативных показателей. Выбрали заказчиков, которые формируют выручку этих компаний, и организуем контрольно-аналитические мероприятия и с одними, и с другими», – прокомментировал «Ведомостям» письмо ФНМ заместитель начальника Контрольного управления ФНС Александр Кузин.
Бизнес-объединения предложили методы бороться с теневой занятостью в клининге
Теневая занятость в трудоемких отраслях, таких как клининг, подрывает честный бизнес и приводит к неуплате налогов. Парадоксально, но повышение цен на услуги может стать решением проблемы, сделав нерентабельным использование нелегальной рабочей силы. Проблема теневой занятости в высококонкурентных трудоемких отраслях приводит к неуплате налогов и создает неравные условия для честного бизнеса.
Ведущие деловые объединения (Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата) предложили внести изменения в механизм госзакупок с целью вывода из тени трудоемких отраслей. Инициатива направлена на расширение требований к компаниям, которые демпингуют цены в контрактах за счет экономии на налогах. Свои рекомендации авторы предложений разъясняют на примере отрасли клининга.
Три главных новшества, предлагаемые для внесения в закон о госзакупках
1. Введение затратного метода для определения начальной цены контракта (НМЦК): Это позволит более точно определить стоимость работ, учитывая реальные затраты исполнителя и исключит возможность занижения цены за счет нелегальной оптимизации затрат на труд, что в итоге приведет к повышению прозрачности и снижению теневой занятости.
2. Запрет на передачу контракта субподрядчикам без согласия заказчика: Данное предложение позволит заказчику контролировать исполнителя и его сотрудников, а также обеспечить соблюдение трудовых норм при выполнении работ.
3. Расширение антидемпинговых мер: Обязательное обоснование цены, если она ниже НМЦК более чем на 25%, поможет предотвратить недобросовестную конкуренцию и принудит участников закупок работать в рамках законных и прозрачных условий.
Все три предложения направлены на повышение прозрачности закупок и создание более равных условий для всех участников, а также на сокращение теневой занятости в сфере государственных заказов. Председатель комитета по экономической политике М. Топилин ранее озвучивал в СМИ, что предложения будут предметно обсуждаться уже в осеннюю сессию.
На данном этапе речь идет именно о внесении изменений в Закон №44-ФЗ, но кто знает, как скоро аналогичными мерами будет дополнен и Закон №223–ФЗ, - всегда логичнее и безопасней применять превентивные меры.
Нулевой НДС для отрасли клининга
В 2024 году деловые объединения (ТПП, РСПП, Деловая Россия, «ОПОРА РОССИИ») направили предложение по введению нулевого НДС для отрасли клининга. Предложения деловых объединений – это не первая попытка «обелить» бизнес из человекоемких отраслей. Например, с 1 января 2022 г. действует эксперимент в сфере общественного питания – такие услуги облагаются нулевым НДС при условии, что за предшествующий календарный год сумма доходов налогоплательщика не превысила 2 млрд руб., а доля выручки от профильной деятельности составила не менее 70%. Кроме того, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений сотрудникам должен быть на уровне рынка в субъекте. Власти неоднократно признавали успех эксперимента и предлагали распространить его и на другие отрасли. Если говорить о контрактном клининге, то по мнению авторов инициативы, новшество позволит увеличить собираемость налогов с теневых участников отрасли, что вполне компенсирует снижение совокупной фискальной нагрузки в отрасли. Эффект от введения меры позволит увеличить поступления в бюджет на 21% (почти на 40 млрд рублей). В настоящее время предложение находится в активной фазе проработки, консультационных встречах с федеральными органами исполнительной власти и всеми заинтересованными сторонами.
Рост стоимости на услуги профессиональной уборки
На фоне роста налоговой нагрузки, а также дефицита кадров и продолжающегося санкционного давления в 2024 году рост выросла стоимость контрактного клининга. С 1 января 2025 года вступают в действие изменения в налоговом законодательстве, что также приведет к увеличению стоимости минимум на 2%. В целом, прогнозируется, что рост стоимости услуг на контрактный клининг составит от 20 до 40%. В тоже время выбор «белых» подрядчиков по чистоте позволяет избежать в будущем претензий со стороны налоговых органов.
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