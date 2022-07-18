Контрактный клининг. ФНС проверяет всех

Теневая занятость в трудоемких отраслях, таких как клининг, подрывает честный бизнес и приводит к неуплате налогов. Парадоксально, но повышение цен на услуги может стать решением проблемы, сделав нерентабельным использование нелегальной рабочей силы. Проблема теневой занятости в высококонкурентных трудоемких отраслях приводит к неуплате налогов и создает неравные условия для честного бизнеса.

Ведущие деловые объединения (Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата) предложили внести изменения в механизм госзакупок с целью вывода из тени трудоемких отраслей. Инициатива направлена на расширение требований к компаниям, которые демпингуют цены в контрактах за счет экономии на налогах. Свои рекомендации авторы предложений разъясняют на примере отрасли клининга.

Три главных новшества, предлагаемые для внесения в закон о госзакупках

1. Введение затратного метода для определения начальной цены контракта (НМЦК): Это позволит более точно определить стоимость работ, учитывая реальные затраты исполнителя и исключит возможность занижения цены за счет нелегальной оптимизации затрат на труд, что в итоге приведет к повышению прозрачности и снижению теневой занятости.

2. Запрет на передачу контракта субподрядчикам без согласия заказчика: Данное предложение позволит заказчику контролировать исполнителя и его сотрудников, а также обеспечить соблюдение трудовых норм при выполнении работ.

3. Расширение антидемпинговых мер: Обязательное обоснование цены, если она ниже НМЦК более чем на 25%, поможет предотвратить недобросовестную конкуренцию и принудит участников закупок работать в рамках законных и прозрачных условий.

Все три предложения направлены на повышение прозрачности закупок и создание более равных условий для всех участников, а также на сокращение теневой занятости в сфере государственных заказов. Председатель комитета по экономической политике М. Топилин ранее озвучивал в СМИ, что предложения будут предметно обсуждаться уже в осеннюю сессию.

На данном этапе речь идет именно о внесении изменений в Закон №44-ФЗ, но кто знает, как скоро аналогичными мерами будет дополнен и Закон №223–ФЗ, - всегда логичнее и безопасней применять превентивные меры.