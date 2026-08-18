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Дарья Гладышева
Платежные системы
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B2B, B2C, P2P и другие сокращения: большая шпаргалка для бухгалтера

B2B, B2C, C2B, P2P, B2G… Такие сокращения все чаще встречаются в банковских тарифах, договорах с ИТ-компаниями, документации платежных сервисов, материалах по СБП и цифровому рублю.

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B2B, B2C, C2B, P2P, B2G…

Такие сокращения всё чаще встречаются в банковских тарифах, договорах с ИТ-компаниями, документации платёжных сервисов, материалах по СБП и цифровому рублю.

Для специалистов из финтеха они привычны. А бухгалтеру иногда сначала приходится расшифровать аббревиатуру, а уже потом разбираться, что за ней стоит.

Сложность ещё и в том, что одну и ту же операцию разные системы могут называть немного по-разному.

Например:

C2C и P2P могут означать перевод между двумя физическими лицами.

C2B, P2B и P2M могут использоваться для платежа физлица бизнесу.

Поэтому разберём не просто буквы, а логику.

Сначала запомним буквы

B — Business
бизнес: организация или предприниматель.

C — Consumer / Customer
потребитель, клиент-физлицо.

P — Person / Peer
физическое лицо или участник перевода.

M — Merchant
торгово-сервисное предприятие, продавец, принимающий оплату.

G — Government
государство, государственный орган, казначейство.

E — Employee
работник.

А цифра 2 читается как английское to — «к», «для».

Поэтому принцип очень простой:

кто → кому.

B2B — Business to Business

Бизнес → бизнес.

Это привычные отношения между организациями или предпринимателями.

Например:

  • ИТ-компания оказывает услуги другой организации;

  • ООО покупает лицензию на программное обеспечение;

  • компания оплачивает хостинг;

  • организация перечисляет поставщику оплату.

Для бухгалтера

B2B само по себе не определяет ни проводку, ни НДС, ни комплект документов.

Оно говорит только:

обе стороны операции относятся к бизнесу.

Например, в тарифах цифрового рубля Банк России обозначает перевод цифровых рублей от юридического лица другому юридическому лицу как B2B.

B2C — Business to Consumer

Бизнес → потребитель.

Так обычно называют модель, когда организация продаёт товары, работы или услуги физическим лицам.

Например:

  • онлайн-сервис продаёт гражданину подписку;

  • магазин продаёт физлицу товар;

  • ИТ-компания предоставляет гражданину платный доступ к приложению;

  • образовательная платформа продаёт курс физлицу.

Для бухгалтера B2C часто означает необходимость дополнительно проверить:

Но есть интересный нюанс.

В документах Банка России по цифровому рублю обозначение B2C используется также для некоторых переводов юридического лица физическому лицу — например, при выплате зарплаты и иных выплат в рамках трудового договора.

То есть значение конкретного сокращения всегда лучше смотреть в контексте документа.

C2B — Consumer to Business

Физическое лицо → бизнес.

Это уже направление самого платежа.

Например:

физлицо покупает подписку в сервисе.

С точки зрения модели продаж:

бизнес продаёт человеку → B2C.

Но когда человек перечисляет деньги компании:

человек платит бизнесу → C2B.

Именно обозначение C2B сейчас использует Банк России в тарифах платформы цифрового рубля для переводов физических лиц юридическим лицам.

Поэтому запоминаем

B2C — смотрим со стороны продажи.

C2B — смотрим со стороны направления денег.

Это может быть одна и та же хозяйственная операция.

C2C — Consumer to Consumer

Физическое лицо → физическое лицо.

Например:

один гражданин переводит цифровые рубли другому гражданину.

В действующих тарифах платформы цифрового рубля Банк России обозначает такие операции как C2C.

Но в банковской сфере можно встретить и другое знакомое обозначение:

P2P.

P2P — Person to Person / Peer to Peer

Самое известное платёжное сокращение.

В контексте денежных переводов обычно означает:

физическое лицо → физическое лицо.

Например:

  • перевод другу;

  • перевод родственнику;

  • перевод между физлицами через СБП.

Банк России использует термин person-to-person при описании переводов через Систему быстрых платежей.

То есть в практическом смысле:

P2P ≈ C2C

если речь именно о денежных переводах между физическими лицами.

Но есть нюанс

Аббревиатура P2P может расшифровываться и как Peer-to-Peer — «от участника к участнику».

Например, термин P2P используется также в отношении прямого кредитования между физическими лицами. Банк России применял именно такую терминологию при описании P2P lending.

Поэтому бухгалтеру лучше смотреть не только на буквы, но и на контекст.

P2B — Person to Business

Физическое лицо → бизнес.

По смыслу очень близко к:

C2B.

Например:

гражданин оплачивает товар или услугу организации.

Банк России ранее использовал термин person-to-business payments при описании типов платежей через СБП.

То есть можно встретить:

P2B = человек → бизнес

и

C2B = потребитель → бизнес.

В документах цифрового рубля сейчас используется именно C2B.

P2M — Person to Merchant

Физическое лицо → продавец.

Здесь появляется буква:

M — Merchant.

Merchant — организация или ИП, которые принимают оплату за товары, работы или услуги.

Поэтому P2M обычно означает:

покупатель платит торгово-сервисному предприятию.

По смыслу это очень близко к P2B/C2B, но термин делает акцент именно на торговой точке или продавце.

Например:

гражданин сканирует QR-код в кафе и оплачивает покупку.

В зависимости от документа такую операцию могут описать как:

P2M,
P2B,
или C2B.

Для бухгалтера экономическая суть от этого не меняется: нужно определить, кто является продавцом и за что именно получена оплата.

B2P — Business to Person

Бизнес → физическое лицо.

Например:

  • компания перечисляет деньги гражданину;

  • организация делает возврат покупателю;

  • бизнес осуществляет выплату физлицу.

Банк России использовал формулировку business-to-person payments при описании операций СБП.

По смыслу это может быть близко к B2C, но B2P подчёркивает прежде всего направление платежа, а не модель отношений с потребителем.

P2G — Person to Government

Физическое лицо → государство.

Например:

  • оплата государственной пошлины;

  • штраф;

  • налог;

  • иной платёж гражданина государству.

В документах платформы цифрового рубля Банк России использует для такого направления обозначение C2G, а не P2G:

физлицо → Федеральное казначейство = C2G.

Поэтому P2G можно встретить как понятное отраслевое обозначение направления, но в документах цифрового рубля бухгалтер увидит C2G.

C2G — Consumer to Government

Физическое лицо → государство.

Именно такое обозначение используется Банком России для перевода цифровых рублей физическим лицом в пользу Федерального казначейства.

B2G — Business to Government

Бизнес → государство.

Например:

  • организация перечисляет платеж Федеральному казначейству;

  • бизнес уплачивает государственный платёж;

  • компания перечисляет средства в бюджетную систему.

В документах цифрового рубля Банк России прямо использует обозначение B2G для переводов юридических лиц Федеральному казначейству.

G2P — Government to Person

Государство → физическое лицо.

Так могут обозначаться различные государственные выплаты гражданам.

Например:

  • пособия;

  • компенсации;

  • отдельные социальные выплаты.

Это уже не столько бухгалтерская классификация, сколько описание направления платежа.

G2B — Government to Business

Государство → бизнес.

Например:

  • субсидия организации;

  • компенсация бизнесу;

  • иная государственная выплата компании.

В бухгалтерском учёте само обозначение G2B встречается значительно реже, чем B2B или B2C, но принцип расшифровки тот же:

кто платит → кому платит.

B2E — Business to Employee

Бизнес → сотрудник.

Такое обозначение чаще встречается в корпоративных и ИТ-системах.

Например:

  • корпоративный портал;

  • HR-сервис;

  • система выплат сотрудникам;

  • сервис льгот и компенсаций.

Но не нужно автоматически искать B2E в банковских документах.

Например, Банк России выплаты зарплаты цифровыми рублями сейчас относит к операции B2C.

Поэтому ещё раз:

одно и то же направление разные системы могут классифицировать немного по-разному.

B2B2C — Business to Business to Consumer

Ещё одно полезное сокращение для ИТ-компаний.

Расшифровывается:

бизнес → бизнес → конечный потребитель.

Например:

ИТ-компания предоставляет платформу другому бизнесу, а уже этот бизнес оказывает услуги физическим лицам.

Схема:

ИТ-платформа → компания-клиент → физлицо.

Для бухгалтера это особенно важно.

То, что физическое лицо пользуется системой или оплачивает что-то внутри неё, ещё не означает, что именно владелец технологической платформы работает с физлицом по модели B2C.

Нужно установить:

  • кто является продавцом;

  • кто заключает договор с физлицом;

  • кто оказывает услугу;

  • кому юридически принадлежит выручка;

  • кто формирует кассовый чек.

Такая логика особенно важна для платёжных и ИТ-платформ.

D2C — Direct to Consumer

Direct to Consumer — напрямую потребителю.

Так называют модель, когда производитель или владелец продукта продаёт его физическому лицу напрямую, без посредника.

Например:

разработчик собственного приложения сам продаёт подписку пользователям через свой сайт.

Это разновидность B2C, но с акцентом на отсутствие посредника между компанией и конечным покупателем.

Самая важная путаница: B2C, C2B и P2B

Представим простую ситуацию.

ИТ-сервис продаёт подписку физическому лицу.

Если смотрим на бизнес-модель:

Компания → пользователь

это B2C.

Если смотрим на перевод денег:

Пользователь → компания

это может называться:

C2B
или
P2B.

Если компания рассматривается как торгово-сервисное предприятие:

можно встретить:

P2M.

Получается:

Один платёж может одновременно относиться к B2C-модели продаж и быть C2B/P2B-переводом.

Противоречия здесь нет.

Просто описываются разные стороны операции.

Какие обозначения использует Банк России для цифрового рубля

По состоянию на август 2026 года в действующих тарифах платформы цифрового рубля используются следующие обозначения:

Обозначение

Направление

C2C

физлицо → физлицо

C2B

физлицо → юрлицо

B2B

юрлицо → юрлицо

B2C

юрлицо → физлицо для отдельных видов выплат/возвратов

C2G

физлицо → Федеральное казначейство

B2G

юрлицо → Федеральное казначейство

Например, перевод цифровых рублей гражданином организации при оплате товара или услуги — C2B, а перевод между двумя организациями — B2B.

Поэтому именно эти обозначения особенно полезно знать бухгалтеру, который начинает работать с цифровым рублём.

Большая шпаргалка

Сокращение

Расшифровка

Простыми словами

B2B

Business to Business

бизнес → бизнес

B2C

Business to Consumer

бизнес → потребитель

C2B

Consumer to Business

потребитель → бизнес

C2C

Consumer to Consumer

физлицо → физлицо

P2P

Person/Peer to Person/Peer

человек → человек

P2B

Person to Business

человек → бизнес

P2M

Person to Merchant

покупатель → продавец

B2P

Business to Person

бизнес → человек

C2G

Consumer to Government

физлицо → государство

P2G

Person to Government

человек → государство

B2G

Business to Government

бизнес → государство

G2P

Government to Person

государство → человек

G2B

Government to Business

государство → бизнес

B2E

Business to Employee

бизнес → сотрудник

B2B2C

Business to Business to Consumer

бизнес → бизнес → потребитель

D2C

Direct to Consumer

бизнес напрямую → потребитель

Как быстро запомнить

Не нужно заучивать всю таблицу.

Достаточно запомнить буквы:

B — Business — бизнес

C — Consumer — потребитель

P — Person — человек

M — Merchant — продавец

G — Government — государство

E — Employee — сотрудник

А 2 означает направление:

от кого → к кому.

Например:

P2P
человек → человек.

B2B
бизнес → бизнес.

C2B
потребитель → бизнес.

B2G
бизнес → государство.

Что ещё встретит бухгалтер в платёжной сфере

Рядом с этими обозначениями часто встречаются ещё несколько сокращений.

PSP — Payment Service Provider
поставщик платёжных услуг.

Merchant
продавец или торгово-сервисное предприятие, принимающее оплату.

Acquirer / банк-эквайер
банк или организация, обеспечивающая приём платежей продавцом.

Issuer / банк-эмитент
банк, выпустивший платёжную карту покупателя.

POS — Point of Sale
точка продажи; POS-терминал — устройство для приёма оплаты.

MCC — Merchant Category Code
код категории деятельности торгово-сервисного предприятия.

QR
двумерный код, который в платёжных системах может использоваться для инициирования оплаты.

API — Application Programming Interface
программный интерфейс, через который ИТ-системы обмениваются данными.

Для бухгалтера необязательно глубоко знать техническое устройство этих систем. Но понимание терминов помогает правильно читать договоры банков, эквайринга, платёжных платформ и документацию по цифровому рублю.

Главное правило бухгалтера

Ни одна аббревиатура сама по себе не определяет бухгалтерский или налоговый учёт.

Сначала мы используем сокращение, чтобы понять:

кто → кому.

А затем задаём профессиональные вопросы:

  1. Кто является стороной договора?

  2. Что именно продаётся или оплачивается?

  3. Кому принадлежит выручка?

  4. Кто получает деньги?

  5. Нужна ли ККТ?

  6. Какой первичный документ оформляется?

  7. Возникает ли НДС?

  8. Как операция отражается в бухгалтерском учёте?

Например:

B2B может быть и услугой разработки ПО, и лицензией, и хостингом.

C2B может быть и оплатой подписки, и покупкой товара.

B2C может означать модель продажи гражданам, а в банковском документе — конкретное направление выплаты физическому лицу.

Поэтому сокращение — это только первая подсказка, а не готовая бухгалтерская квалификация.

На моем ТГ-канале можно найти удобную красивую картинку-шпаргалку по этим сокращениям и скачать ее себе.

Информации об авторе

Дарья Гладышева

Дарья Гладышева

Ведущий финансовый аналитик в Payneteasy

3 подписчика9 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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