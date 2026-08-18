B2B, B2C, P2P и другие сокращения: большая шпаргалка для бухгалтера

B2B, B2C, C2B, P2P, B2G…
Такие сокращения всё чаще встречаются в банковских тарифах, договорах с ИТ-компаниями, документации платёжных сервисов, материалах по СБП и цифровому рублю.
Для специалистов из финтеха они привычны. А бухгалтеру иногда сначала приходится расшифровать аббревиатуру, а уже потом разбираться, что за ней стоит.
Сложность ещё и в том, что одну и ту же операцию разные системы могут называть немного по-разному.
Например:
C2C и P2P могут означать перевод между двумя физическими лицами.
C2B, P2B и P2M могут использоваться для платежа физлица бизнесу.
Поэтому разберём не просто буквы, а логику.
Сначала запомним буквы
B — Business
бизнес: организация или предприниматель.
C — Consumer / Customer
потребитель, клиент-физлицо.
P — Person / Peer
физическое лицо или участник перевода.
M — Merchant
торгово-сервисное предприятие, продавец, принимающий оплату.
G — Government
государство, государственный орган, казначейство.
E — Employee
работник.
А цифра 2 читается как английское to — «к», «для».
Поэтому принцип очень простой:
кто → кому.
B2B — Business to Business
Бизнес → бизнес.
Это привычные отношения между организациями или предпринимателями.
Например:
ИТ-компания оказывает услуги другой организации;
ООО покупает лицензию на программное обеспечение;
компания оплачивает хостинг;
организация перечисляет поставщику оплату.
Для бухгалтера
B2B само по себе не определяет ни проводку, ни НДС, ни комплект документов.
Оно говорит только:
обе стороны операции относятся к бизнесу.
Например, в тарифах цифрового рубля Банк России обозначает перевод цифровых рублей от юридического лица другому юридическому лицу как B2B.
B2C — Business to Consumer
Бизнес → потребитель.
Так обычно называют модель, когда организация продаёт товары, работы или услуги физическим лицам.
Например:
онлайн-сервис продаёт гражданину подписку;
магазин продаёт физлицу товар;
ИТ-компания предоставляет гражданину платный доступ к приложению;
образовательная платформа продаёт курс физлицу.
Для бухгалтера B2C часто означает необходимость дополнительно проверить:
применение ККТ;
кассовый чек;
способ оплаты;
статус покупателя;
Но есть интересный нюанс.
В документах Банка России по цифровому рублю обозначение B2C используется также для некоторых переводов юридического лица физическому лицу — например, при выплате зарплаты и иных выплат в рамках трудового договора.
То есть значение конкретного сокращения всегда лучше смотреть в контексте документа.
C2B — Consumer to Business
Физическое лицо → бизнес.
Это уже направление самого платежа.
Например:
физлицо покупает подписку в сервисе.
С точки зрения модели продаж:
бизнес продаёт человеку → B2C.
Но когда человек перечисляет деньги компании:
человек платит бизнесу → C2B.
Именно обозначение C2B сейчас использует Банк России в тарифах платформы цифрового рубля для переводов физических лиц юридическим лицам.
Поэтому запоминаем
B2C — смотрим со стороны продажи.
C2B — смотрим со стороны направления денег.
Это может быть одна и та же хозяйственная операция.
C2C — Consumer to Consumer
Физическое лицо → физическое лицо.
Например:
один гражданин переводит цифровые рубли другому гражданину.
В действующих тарифах платформы цифрового рубля Банк России обозначает такие операции как C2C.
Но в банковской сфере можно встретить и другое знакомое обозначение:
P2P.
P2P — Person to Person / Peer to Peer
Самое известное платёжное сокращение.
В контексте денежных переводов обычно означает:
физическое лицо → физическое лицо.
Например:
перевод другу;
перевод родственнику;
перевод между физлицами через СБП.
Банк России использует термин person-to-person при описании переводов через Систему быстрых платежей.
То есть в практическом смысле:
P2P ≈ C2C
если речь именно о денежных переводах между физическими лицами.
Но есть нюанс
Аббревиатура P2P может расшифровываться и как Peer-to-Peer — «от участника к участнику».
Например, термин P2P используется также в отношении прямого кредитования между физическими лицами. Банк России применял именно такую терминологию при описании P2P lending.
Поэтому бухгалтеру лучше смотреть не только на буквы, но и на контекст.
P2B — Person to Business
Физическое лицо → бизнес.
По смыслу очень близко к:
C2B.
Например:
гражданин оплачивает товар или услугу организации.
Банк России ранее использовал термин person-to-business payments при описании типов платежей через СБП.
То есть можно встретить:
P2B = человек → бизнес
и
C2B = потребитель → бизнес.
В документах цифрового рубля сейчас используется именно C2B.
P2M — Person to Merchant
Физическое лицо → продавец.
Здесь появляется буква:
M — Merchant.
Merchant — организация или ИП, которые принимают оплату за товары, работы или услуги.
Поэтому P2M обычно означает:
покупатель платит торгово-сервисному предприятию.
По смыслу это очень близко к P2B/C2B, но термин делает акцент именно на торговой точке или продавце.
Например:
гражданин сканирует QR-код в кафе и оплачивает покупку.
В зависимости от документа такую операцию могут описать как:
P2M,
P2B,
или C2B.
Для бухгалтера экономическая суть от этого не меняется: нужно определить, кто является продавцом и за что именно получена оплата.
B2P — Business to Person
Бизнес → физическое лицо.
Например:
компания перечисляет деньги гражданину;
организация делает возврат покупателю;
бизнес осуществляет выплату физлицу.
Банк России использовал формулировку business-to-person payments при описании операций СБП.
По смыслу это может быть близко к B2C, но B2P подчёркивает прежде всего направление платежа, а не модель отношений с потребителем.
P2G — Person to Government
Физическое лицо → государство.
Например:
оплата государственной пошлины;
штраф;
налог;
иной платёж гражданина государству.
В документах платформы цифрового рубля Банк России использует для такого направления обозначение C2G, а не P2G:
физлицо → Федеральное казначейство = C2G.
Поэтому P2G можно встретить как понятное отраслевое обозначение направления, но в документах цифрового рубля бухгалтер увидит C2G.
C2G — Consumer to Government
Физическое лицо → государство.
Именно такое обозначение используется Банком России для перевода цифровых рублей физическим лицом в пользу Федерального казначейства.
B2G — Business to Government
Бизнес → государство.
Например:
организация перечисляет платеж Федеральному казначейству;
бизнес уплачивает государственный платёж;
компания перечисляет средства в бюджетную систему.
В документах цифрового рубля Банк России прямо использует обозначение B2G для переводов юридических лиц Федеральному казначейству.
G2P — Government to Person
Государство → физическое лицо.
Так могут обозначаться различные государственные выплаты гражданам.
Например:
пособия;
компенсации;
отдельные социальные выплаты.
Это уже не столько бухгалтерская классификация, сколько описание направления платежа.
G2B — Government to Business
Государство → бизнес.
Например:
субсидия организации;
компенсация бизнесу;
иная государственная выплата компании.
В бухгалтерском учёте само обозначение G2B встречается значительно реже, чем B2B или B2C, но принцип расшифровки тот же:
кто платит → кому платит.
B2E — Business to Employee
Бизнес → сотрудник.
Такое обозначение чаще встречается в корпоративных и ИТ-системах.
Например:
корпоративный портал;
HR-сервис;
система выплат сотрудникам;
сервис льгот и компенсаций.
Но не нужно автоматически искать B2E в банковских документах.
Например, Банк России выплаты зарплаты цифровыми рублями сейчас относит к операции B2C.
Поэтому ещё раз:
одно и то же направление разные системы могут классифицировать немного по-разному.
B2B2C — Business to Business to Consumer
Ещё одно полезное сокращение для ИТ-компаний.
Расшифровывается:
бизнес → бизнес → конечный потребитель.
Например:
ИТ-компания предоставляет платформу другому бизнесу, а уже этот бизнес оказывает услуги физическим лицам.
Схема:
ИТ-платформа → компания-клиент → физлицо.
Для бухгалтера это особенно важно.
То, что физическое лицо пользуется системой или оплачивает что-то внутри неё, ещё не означает, что именно владелец технологической платформы работает с физлицом по модели B2C.
Нужно установить:
кто является продавцом;
кто заключает договор с физлицом;
кто оказывает услугу;
кому юридически принадлежит выручка;
кто формирует кассовый чек.
Такая логика особенно важна для платёжных и ИТ-платформ.
D2C — Direct to Consumer
Direct to Consumer — напрямую потребителю.
Так называют модель, когда производитель или владелец продукта продаёт его физическому лицу напрямую, без посредника.
Например:
разработчик собственного приложения сам продаёт подписку пользователям через свой сайт.
Это разновидность B2C, но с акцентом на отсутствие посредника между компанией и конечным покупателем.
Самая важная путаница: B2C, C2B и P2B
Представим простую ситуацию.
ИТ-сервис продаёт подписку физическому лицу.
Если смотрим на бизнес-модель:
Компания → пользователь
это B2C.
Если смотрим на перевод денег:
Пользователь → компания
это может называться:
C2B
или
P2B.
Если компания рассматривается как торгово-сервисное предприятие:
можно встретить:
P2M.
Получается:
Один платёж может одновременно относиться к B2C-модели продаж и быть C2B/P2B-переводом.
Противоречия здесь нет.
Просто описываются разные стороны операции.
Какие обозначения использует Банк России для цифрового рубля
По состоянию на август 2026 года в действующих тарифах платформы цифрового рубля используются следующие обозначения:
Обозначение
Направление
C2C
физлицо → физлицо
C2B
физлицо → юрлицо
B2B
юрлицо → юрлицо
B2C
юрлицо → физлицо для отдельных видов выплат/возвратов
C2G
физлицо → Федеральное казначейство
B2G
юрлицо → Федеральное казначейство
Например, перевод цифровых рублей гражданином организации при оплате товара или услуги — C2B, а перевод между двумя организациями — B2B.
Поэтому именно эти обозначения особенно полезно знать бухгалтеру, который начинает работать с цифровым рублём.
Большая шпаргалка
Сокращение
Расшифровка
Простыми словами
B2B
Business to Business
бизнес → бизнес
B2C
Business to Consumer
бизнес → потребитель
C2B
Consumer to Business
потребитель → бизнес
C2C
Consumer to Consumer
физлицо → физлицо
P2P
Person/Peer to Person/Peer
человек → человек
P2B
Person to Business
человек → бизнес
P2M
Person to Merchant
покупатель → продавец
B2P
Business to Person
бизнес → человек
C2G
Consumer to Government
физлицо → государство
P2G
Person to Government
человек → государство
B2G
Business to Government
бизнес → государство
G2P
Government to Person
государство → человек
G2B
Government to Business
государство → бизнес
B2E
Business to Employee
бизнес → сотрудник
B2B2C
Business to Business to Consumer
бизнес → бизнес → потребитель
D2C
Direct to Consumer
бизнес напрямую → потребитель
Как быстро запомнить
Не нужно заучивать всю таблицу.
Достаточно запомнить буквы:
B — Business — бизнес
C — Consumer — потребитель
P — Person — человек
M — Merchant — продавец
G — Government — государство
E — Employee — сотрудник
А 2 означает направление:
от кого → к кому.
Например:
P2P
человек → человек.
B2B
бизнес → бизнес.
C2B
потребитель → бизнес.
B2G
бизнес → государство.
Что ещё встретит бухгалтер в платёжной сфере
Рядом с этими обозначениями часто встречаются ещё несколько сокращений.
PSP — Payment Service Provider
поставщик платёжных услуг.
Merchant
продавец или торгово-сервисное предприятие, принимающее оплату.
Acquirer / банк-эквайер
банк или организация, обеспечивающая приём платежей продавцом.
Issuer / банк-эмитент
банк, выпустивший платёжную карту покупателя.
POS — Point of Sale
точка продажи; POS-терминал — устройство для приёма оплаты.
MCC — Merchant Category Code
код категории деятельности торгово-сервисного предприятия.
QR
двумерный код, который в платёжных системах может использоваться для инициирования оплаты.
API — Application Programming Interface
программный интерфейс, через который ИТ-системы обмениваются данными.
Для бухгалтера необязательно глубоко знать техническое устройство этих систем. Но понимание терминов помогает правильно читать договоры банков, эквайринга, платёжных платформ и документацию по цифровому рублю.
Главное правило бухгалтера
Ни одна аббревиатура сама по себе не определяет бухгалтерский или налоговый учёт.
Сначала мы используем сокращение, чтобы понять:
кто → кому.
А затем задаём профессиональные вопросы:
Кто является стороной договора?
Что именно продаётся или оплачивается?
Кому принадлежит выручка?
Кто получает деньги?
Нужна ли ККТ?
Какой первичный документ оформляется?
Возникает ли НДС?
Как операция отражается в бухгалтерском учёте?
Например:
B2B может быть и услугой разработки ПО, и лицензией, и хостингом.
C2B может быть и оплатой подписки, и покупкой товара.
B2C может означать модель продажи гражданам, а в банковском документе — конкретное направление выплаты физическому лицу.
Поэтому сокращение — это только первая подсказка, а не готовая бухгалтерская квалификация.
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