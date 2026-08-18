B2B, B2C, P2P и другие сокращения: большая шпаргалка для бухгалтера

B2B, B2C, C2B, P2P, B2G…

Такие сокращения всё чаще встречаются в банковских тарифах, договорах с ИТ-компаниями, документации платёжных сервисов, материалах по СБП и цифровому рублю.

Для специалистов из финтеха они привычны. А бухгалтеру иногда сначала приходится расшифровать аббревиатуру, а уже потом разбираться, что за ней стоит.

Сложность ещё и в том, что одну и ту же операцию разные системы могут называть немного по-разному.

Например:

C2C и P2P могут означать перевод между двумя физическими лицами.

C2B, P2B и P2M могут использоваться для платежа физлица бизнесу.

Поэтому разберём не просто буквы, а логику.