📌 Главные изменения августа 2026 и что начинает действовать с сентября 2026

Август 2026 года принес сразу несколько изменений для бухгалтеров, малого бизнеса, компаний на УСН и ИТ-компаний. Часть новых правил уже заработала, часть была принята в августе и вступает в силу с сентября–октября. Собрала главное — без лишней теории: что изменилось, кого касается и на что бухгалтеру стоит обратить внимание прямо сейчас.

1. Новая единая упрощенная декларация

С 1 августа действует новая форма единой упрощенной декларации — ЕУД. Важно помнить: ЕУД — это не просто «нулевая декларация». Использовать ее можно, если одновременно нет движения денежных средств по счетам и кассе и отсутствуют объекты налогообложения по соответствующим налогам. Форма стала проще: из нее убрали часть старых реквизитов, в том числе ОКВЭД и ОКАТО, и изменили порядок отражения налогов. Что проверить бухгалтеру: если компания или ИП фактически не ведет деятельность и планирует сдавать ЕУД, убедитесь, что используется новая форма и соблюдаются условия ее применения. Нормативная база: приказ ФНС России от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@.

2. Импорт из ЕАЭС: новая декларация и СПОТ

Изменения важны для компаний и ИП, которые ввозят товары из государств ЕАЭС. Декларация по косвенным налогам за июль уже представлялась по новой форме. В ней появился отдельный раздел для сведений о предстоящих поставках, обеспечительных платежах и работе СПОТ — системы подтверждения ожидания поставки. Особенно актуально это может быть для ИТ-компаний, которые закупают за пределами России оборудование, серверы, компьютеры и комплектующие. Нормативная база: приказ ФНС России от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@.

3. НДС по длящимся договорам

В августе опубликован Федеральный закон № 293-ФЗ. Одна из важных поправок начинает действовать с 1 октября 2026 года. Речь идет о ситуации, когда договор был заключен раньше, но из-за изменения налогового законодательства у продавца впоследствии появилась обязанность платить НДС. Если покупатель не может принять налог к вычету, а цена договора не была изменена и договор не предусматривает ее корректировку из-за изменений налогового законодательства, НДС в определенных случаях будет рассчитываться из уже установленной цены расчетным методом. Для компаний на УСН это особенно актуально после появления обязанности по НДС у части упрощенцев. Что проверить: долгосрочные договоры и наличие в них условия об изменении цены при изменении налоговой нагрузки. Нормативная база: Федеральный закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ.

4. Самозанятые начали получать больничные

В 2026 году действует эксперимент по добровольному страхованию плательщиков НПД на случай временной нетрудоспособности. В августе появились первые выплаты тем самозанятым, которые заранее подключились к программе и уплачивали страховые взносы. Важно: новый порядок не означает появления обязательных страховых взносов для всех самозанятых. Участие добровольное. Также речь идет именно о пособии по временной нетрудоспособности — программа не дает самозанятым автоматического права на все виды социальных пособий. Нормативная база: Федеральный закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ.

5. Закупки по 44-ФЗ: изменения для малого бизнеса