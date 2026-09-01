Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
💯 Бесплатная диагностика знаний ребенка в "100балльном репетиторе" 💯
Дарья Гладышева
Обзор налоговых новостей
Читать 5 мин

📌 Главные изменения августа 2026 и что начинает действовать с сентября 2026

Для малых ООО, компаний на УСН, ИТ-компаний.

18 просмотров24 открытия

Август 2026 года принес сразу несколько изменений для бухгалтеров, малого бизнеса, компаний на УСН и ИТ-компаний. Часть новых правил уже заработала, часть была принята в августе и вступает в силу с сентября–октября.

Собрала главное — без лишней теории: что изменилось, кого касается и на что бухгалтеру стоит обратить внимание прямо сейчас.

1. Новая единая упрощенная декларация

С 1 августа действует новая форма единой упрощенной декларации — ЕУД.

Важно помнить: ЕУД — это не просто «нулевая декларация». Использовать ее можно, если одновременно нет движения денежных средств по счетам и кассе и отсутствуют объекты налогообложения по соответствующим налогам.

Форма стала проще: из нее убрали часть старых реквизитов, в том числе ОКВЭД и ОКАТО, и изменили порядок отражения налогов.

Что проверить бухгалтеру: если компания или ИП фактически не ведет деятельность и планирует сдавать ЕУД, убедитесь, что используется новая форма и соблюдаются условия ее применения.

Нормативная база: приказ ФНС России от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@.

2. Импорт из ЕАЭС: новая декларация и СПОТ

Изменения важны для компаний и ИП, которые ввозят товары из государств ЕАЭС.

Декларация по косвенным налогам за июль уже представлялась по новой форме.

В ней появился отдельный раздел для сведений о предстоящих поставках, обеспечительных платежах и работе СПОТ — системы подтверждения ожидания поставки.

Особенно актуально это может быть для ИТ-компаний, которые закупают за пределами России оборудование, серверы, компьютеры и комплектующие.

Нормативная база: приказ ФНС России от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@.

3. НДС по длящимся договорам

В августе опубликован Федеральный закон № 293-ФЗ. Одна из важных поправок начинает действовать с 1 октября 2026 года.

Речь идет о ситуации, когда договор был заключен раньше, но из-за изменения налогового законодательства у продавца впоследствии появилась обязанность платить НДС.

Если покупатель не может принять налог к вычету, а цена договора не была изменена и договор не предусматривает ее корректировку из-за изменений налогового законодательства, НДС в определенных случаях будет рассчитываться из уже установленной цены расчетным методом.

Для компаний на УСН это особенно актуально после появления обязанности по НДС у части упрощенцев.

Что проверить: долгосрочные договоры и наличие в них условия об изменении цены при изменении налоговой нагрузки.

Нормативная база: Федеральный закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ.

4. Самозанятые начали получать больничные

В 2026 году действует эксперимент по добровольному страхованию плательщиков НПД на случай временной нетрудоспособности.

В августе появились первые выплаты тем самозанятым, которые заранее подключились к программе и уплачивали страховые взносы.

Важно: новый порядок не означает появления обязательных страховых взносов для всех самозанятых. Участие добровольное.

Также речь идет именно о пособии по временной нетрудоспособности — программа не дает самозанятым автоматического права на все виды социальных пособий.

Нормативная база: Федеральный закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ.

5. Закупки по 44-ФЗ: изменения для малого бизнеса

В августе принят Федеральный закон № 279-ФЗ. Причем здесь важно не перепутать даты — поправки начинают действовать поэтапно.

С 4 августа 2026 года изменились правила проведения нескольких малых закупок, в том числе у одного поставщика.

С 1 октября 2026 года временно увеличивается до 20 млн ₽ предельная НМЦК для электронного запроса котировок.

А увеличение максимальной НМЦК закупок только среди СМП и СОНКО с 20 до 30 млн ₽ заработает с 1 января 2027 года.

То есть эти три изменения нельзя объединять одной датой.

Нормативная база: Федеральный закон от 04.08.2026 № 279-ФЗ.

А теперь — самое важное с 1 сентября

6. Цифровой рубль: начинается первый массовый этап

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями.

Для граждан использование цифрового рубля остается добровольным.

Для бизнеса обязанность принимать цифровые рубли вводится постепенно. На первом этапе она затрагивает продавцов с выручкой за 2025 год более 120 млн ₽, если одновременно выполняются предусмотренные законом дополнительные условия.

И здесь есть важный момент для ИТ-бизнеса: речь идет не только об оплате в обычной торговой точке. Прием цифровых рублей может осуществляться и при продажах через сайт или приложение.

Поэтому компаниям с B2C-продажами уже сейчас стоит проверить свою выручку за 2025 год, обслуживающий банк и условия приема электронных средств платежа.

📘 Мною отдельно подготовлен подробный гид по цифровому рублю.

В нем разбираем:

— что такое цифровой рубль простыми словами;
— чем он отличается от обычных безналичных денег;
— кого обязанность принимать цифровой рубль касается уже сейчас;
— какие этапы внедрения предусмотрены дальше;
— что потребуется бизнесу;
— что нужно знать бухгалтеру;
— какие операции будут проводиться через цифровой кошелек.

👉 Читать подробнее про гид «Цифровой рубль»

Нормативная база: Федеральный закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, нормативные документы и разъяснения Банка России.

7. Криптовалюта и цифровые права: новые правила

С 1 сентября начинает действовать новый блок регулирования цифровых валют и цифровых прав.

В августе были приняты Федеральные законы № 282-ФЗ и № 283-ФЗ.

Для обычного бизнеса один из главных выводов такой: криптовалюта не становится универсальным разрешенным способом оплаты товаров, работ и услуг в России.

Ограничения сохраняются, хотя законодательство предусматривает отдельные специальные случаи и исключения.

Для ИТ-компаний этот блок особенно важен, если бизнес связан с цифровыми активами, финтехом, майнингом либо расчетами с иностранными контрагентами.

Нормативная база: Федеральные законы от 04.08.2026 № 282-ФЗ и № 283-ФЗ.

8. Отчетность в СФР: проверьте КЭП и договоры ГПХ

С 1 сентября есть два практических изменения.

Во-первых, стоит проверить квалифицированную электронную подпись, которой подписывается отчетность в СФР.

В сертификате должны присутствовать необходимые параметры:

«Согласование ключей», «Шифрование данных» и «Шифрование ключа».

То есть даже если сама подпись еще действует по сроку, лучше убедиться, что технически сертификат соответствует новым требованиям.

Во-вторых, изменения затрагивают договоры ГПХ с физлицами.

Теперь при передаче сведений в СФР необходимо учитывать информацию о наличии в договоре условия об уплате страховых взносов на травматизм.

Для ИТ-компаний это особенно актуально: договоры ГПХ с разработчиками, дизайнерами, консультантами и другими специалистами используются довольно часто.

Нормативная база: Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ и разъяснения СФР.

9. ЕНС и налоговое администрирование

С 1 сентября начинает действовать большой пакет изменений налогового администрирования.

Для малого бизнеса одно из наиболее удобных новшеств — возможность заранее подавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам сразу на несколько будущих периодов до конца года.

Если суммы выплат стабильны, это может сократить количество ежемесячных действий бухгалтера.

Одновременно меняются отдельные правила:

— налоговых проверок;
— представления возражений;
— снижения штрафов при смягчающих обстоятельствах;
— зачета и возврата денежных средств;
— отсрочек и рассрочек;
— учета обособленных подразделений;
— прослеживаемости.

Что сделать: обновить внутренние инструкции по ЕНС и проверить настройки бухгалтерской программы после сентябрьских обновлений.

Нормативная база: Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

10. Электронные перевозочные документы становятся обязательными

С 1 сентября 2026 года большинство перевозочных документов необходимо оформлять в электронном виде.

В цифровой формат переходят, в частности:

— транспортные накладные;
— заявки и заказы на перевозку;
— экспедиторские документы;
— железнодорожные накладные;
— авиагрузовые накладные.

Документы передаются через операторов информационных систем в ГИС ЭПД.

И это касается не только перевозчиков.

Если компания закупает оборудование, компьютеры, мебель, серверы или другие материальные ценности с доставкой и выступает грузоотправителем либо грузополучателем, новый порядок тоже может затронуть ее работу.

Что проверить: кто является оператором ЭПД, настроен ли электронный обмен с перевозчиками и кто будет подписывать документы со стороны компании.

Нормативная база: Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.

Что проверить бухгалтеру в начале сентября

✅ форму ЕУД в учетной программе;
✅ новую декларацию по косвенным налогам — если есть импорт из ЕАЭС;
✅ долгосрочные договоры на случай появления НДС;
✅ сертификат КЭП для отчетности в СФР;
✅ порядок оформления ГПХ и ЕФС-1;
✅ возможность заранее подавать уведомления по НДФЛ и взносам;
✅ необходимость подключения к цифровому рублю;
✅ работу с электронными перевозочными документами;
✅ изменения по 44-ФЗ — если компания участвует в закупках;
✅ договоры и расчеты — если бизнес связан с цифровыми активами.

Сохраняйте две карточки к статье — там собраны основные даты и изменения в коротком формате.

Актуально на 01 сентября 2026 года. Материал носит информационный характер. Перед применением необходимо учитывать фактические операции, документы и действующую редакцию законодательства.

Информации об авторе

Дарья Гладышева

Дарья Гладышева

Ведущий финансовый аналитик в Payneteasy

3 подписчика11 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка