📌 Главные изменения августа 2026 и что начинает действовать с сентября 2026

Август 2026 года принес сразу несколько изменений для бухгалтеров, малого бизнеса, компаний на УСН и ИТ-компаний. Часть новых правил уже заработала, часть была принята в августе и вступает в силу с сентября–октября.
Собрала главное — без лишней теории: что изменилось, кого касается и на что бухгалтеру стоит обратить внимание прямо сейчас.
1. Новая единая упрощенная декларация
С 1 августа действует новая форма единой упрощенной декларации — ЕУД.
Важно помнить: ЕУД — это не просто «нулевая декларация». Использовать ее можно, если одновременно нет движения денежных средств по счетам и кассе и отсутствуют объекты налогообложения по соответствующим налогам.
Форма стала проще: из нее убрали часть старых реквизитов, в том числе ОКВЭД и ОКАТО, и изменили порядок отражения налогов.
Что проверить бухгалтеру: если компания или ИП фактически не ведет деятельность и планирует сдавать ЕУД, убедитесь, что используется новая форма и соблюдаются условия ее применения.
Нормативная база: приказ ФНС России от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@.
2. Импорт из ЕАЭС: новая декларация и СПОТ
Изменения важны для компаний и ИП, которые ввозят товары из государств ЕАЭС.
Декларация по косвенным налогам за июль уже представлялась по новой форме.
В ней появился отдельный раздел для сведений о предстоящих поставках, обеспечительных платежах и работе СПОТ — системы подтверждения ожидания поставки.
Особенно актуально это может быть для ИТ-компаний, которые закупают за пределами России оборудование, серверы, компьютеры и комплектующие.
Нормативная база: приказ ФНС России от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@.
3. НДС по длящимся договорам
В августе опубликован Федеральный закон № 293-ФЗ. Одна из важных поправок начинает действовать с 1 октября 2026 года.
Речь идет о ситуации, когда договор был заключен раньше, но из-за изменения налогового законодательства у продавца впоследствии появилась обязанность платить НДС.
Если покупатель не может принять налог к вычету, а цена договора не была изменена и договор не предусматривает ее корректировку из-за изменений налогового законодательства, НДС в определенных случаях будет рассчитываться из уже установленной цены расчетным методом.
Для компаний на УСН это особенно актуально после появления обязанности по НДС у части упрощенцев.
Что проверить: долгосрочные договоры и наличие в них условия об изменении цены при изменении налоговой нагрузки.
Нормативная база: Федеральный закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ.
4. Самозанятые начали получать больничные
В 2026 году действует эксперимент по добровольному страхованию плательщиков НПД на случай временной нетрудоспособности.
В августе появились первые выплаты тем самозанятым, которые заранее подключились к программе и уплачивали страховые взносы.
Важно: новый порядок не означает появления обязательных страховых взносов для всех самозанятых. Участие добровольное.
Также речь идет именно о пособии по временной нетрудоспособности — программа не дает самозанятым автоматического права на все виды социальных пособий.
Нормативная база: Федеральный закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ.
5. Закупки по 44-ФЗ: изменения для малого бизнеса
В августе принят Федеральный закон № 279-ФЗ. Причем здесь важно не перепутать даты — поправки начинают действовать поэтапно.
С 4 августа 2026 года изменились правила проведения нескольких малых закупок, в том числе у одного поставщика.
С 1 октября 2026 года временно увеличивается до 20 млн ₽ предельная НМЦК для электронного запроса котировок.
А увеличение максимальной НМЦК закупок только среди СМП и СОНКО с 20 до 30 млн ₽ заработает с 1 января 2027 года.
То есть эти три изменения нельзя объединять одной датой.
Нормативная база: Федеральный закон от 04.08.2026 № 279-ФЗ.
А теперь — самое важное с 1 сентября
6. Цифровой рубль: начинается первый массовый этап
С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями.
Для граждан использование цифрового рубля остается добровольным.
Для бизнеса обязанность принимать цифровые рубли вводится постепенно. На первом этапе она затрагивает продавцов с выручкой за 2025 год более 120 млн ₽, если одновременно выполняются предусмотренные законом дополнительные условия.
И здесь есть важный момент для ИТ-бизнеса: речь идет не только об оплате в обычной торговой точке. Прием цифровых рублей может осуществляться и при продажах через сайт или приложение.
Поэтому компаниям с B2C-продажами уже сейчас стоит проверить свою выручку за 2025 год, обслуживающий банк и условия приема электронных средств платежа.
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В нем разбираем:
— что такое цифровой рубль простыми словами;
— чем он отличается от обычных безналичных денег;
— кого обязанность принимать цифровой рубль касается уже сейчас;
— какие этапы внедрения предусмотрены дальше;
— что потребуется бизнесу;
— что нужно знать бухгалтеру;
— какие операции будут проводиться через цифровой кошелек.
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Нормативная база: Федеральный закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, нормативные документы и разъяснения Банка России.
7. Криптовалюта и цифровые права: новые правила
С 1 сентября начинает действовать новый блок регулирования цифровых валют и цифровых прав.
В августе были приняты Федеральные законы № 282-ФЗ и № 283-ФЗ.
Для обычного бизнеса один из главных выводов такой: криптовалюта не становится универсальным разрешенным способом оплаты товаров, работ и услуг в России.
Ограничения сохраняются, хотя законодательство предусматривает отдельные специальные случаи и исключения.
Для ИТ-компаний этот блок особенно важен, если бизнес связан с цифровыми активами, финтехом, майнингом либо расчетами с иностранными контрагентами.
Нормативная база: Федеральные законы от 04.08.2026 № 282-ФЗ и № 283-ФЗ.
8. Отчетность в СФР: проверьте КЭП и договоры ГПХ
С 1 сентября есть два практических изменения.
Во-первых, стоит проверить квалифицированную электронную подпись, которой подписывается отчетность в СФР.
В сертификате должны присутствовать необходимые параметры:
«Согласование ключей», «Шифрование данных» и «Шифрование ключа».
То есть даже если сама подпись еще действует по сроку, лучше убедиться, что технически сертификат соответствует новым требованиям.
Во-вторых, изменения затрагивают договоры ГПХ с физлицами.
Теперь при передаче сведений в СФР необходимо учитывать информацию о наличии в договоре условия об уплате страховых взносов на травматизм.
Для ИТ-компаний это особенно актуально: договоры ГПХ с разработчиками, дизайнерами, консультантами и другими специалистами используются довольно часто.
Нормативная база: Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ и разъяснения СФР.
9. ЕНС и налоговое администрирование
С 1 сентября начинает действовать большой пакет изменений налогового администрирования.
Для малого бизнеса одно из наиболее удобных новшеств — возможность заранее подавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам сразу на несколько будущих периодов до конца года.
Если суммы выплат стабильны, это может сократить количество ежемесячных действий бухгалтера.
Одновременно меняются отдельные правила:
— налоговых проверок;
— представления возражений;
— снижения штрафов при смягчающих обстоятельствах;
— зачета и возврата денежных средств;
— отсрочек и рассрочек;
— учета обособленных подразделений;
— прослеживаемости.
Что сделать: обновить внутренние инструкции по ЕНС и проверить настройки бухгалтерской программы после сентябрьских обновлений.
Нормативная база: Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
10. Электронные перевозочные документы становятся обязательными
С 1 сентября 2026 года большинство перевозочных документов необходимо оформлять в электронном виде.
В цифровой формат переходят, в частности:
— транспортные накладные;
— заявки и заказы на перевозку;
— экспедиторские документы;
— железнодорожные накладные;
— авиагрузовые накладные.
Документы передаются через операторов информационных систем в ГИС ЭПД.
И это касается не только перевозчиков.
Если компания закупает оборудование, компьютеры, мебель, серверы или другие материальные ценности с доставкой и выступает грузоотправителем либо грузополучателем, новый порядок тоже может затронуть ее работу.
Что проверить: кто является оператором ЭПД, настроен ли электронный обмен с перевозчиками и кто будет подписывать документы со стороны компании.
Нормативная база: Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.
Что проверить бухгалтеру в начале сентября
✅ форму ЕУД в учетной программе;
✅ новую декларацию по косвенным налогам — если есть импорт из ЕАЭС;
✅ долгосрочные договоры на случай появления НДС;
✅ сертификат КЭП для отчетности в СФР;
✅ порядок оформления ГПХ и ЕФС-1;
✅ возможность заранее подавать уведомления по НДФЛ и взносам;
✅ необходимость подключения к цифровому рублю;
✅ работу с электронными перевозочными документами;
✅ изменения по 44-ФЗ — если компания участвует в закупках;
✅ договоры и расчеты — если бизнес связан с цифровыми активами.
Сохраняйте две карточки к статье — там собраны основные даты и изменения в коротком формате.
Актуально на 01 сентября 2026 года. Материал носит информационный характер. Перед применением необходимо учитывать фактические операции, документы и действующую редакцию законодательства.
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