Семь основных ошибок налогоплательщиков

Налоговая приходит с ВНП только к крупному бизнесу, отдавать все общение с налоговой нужно бухгалтеру и другие ошибки и заблуждения.

Самая главная ошибка – боязнь налоговой службы. Это страх на уровне инстинктов. Налоговики, кстати, об этом прекрасно знают. Но даже в случае получения претензий не все так ужасно. Мы живем в правовом государстве, Налоговый кодекс никто не отменял, и налоговые споры можно и нужно отстаивать в правовом поле. Все возможности для этого есть.

Вторая наиболее частая ошибка – использование устаревших схем агрессивной оптимизации. Многие предприниматели до сих пор используют схемы, устаревшие еще 5-7 лет назад. Например, продолжают покупать «бумажный НДС», хотя эта операция очень быстро вычисляется налоговой. То, что работало в 2018 году, в 2022 неактуально.

Также часто встречаются рассуждения, что налоговой нет дела до небольшого бизнеса. Это третья ошибка. Сейчас УФНС интересны любые кейсы с перспективой доначисления и получения в бюджет дополнительных сумм налогов, пеней и штрафов. В арсенале налоговиков большой выбор инструментов воздействия на налогоплательщиков на этапе предпроверочного анализа, а также в рамках камеральных и выездных проверок. Есть даже «тематические» выездные проверки: за короткий период по 1-2 налогам, чтобы сделать все максимально быстро и эффективно.

Многие недооценивают новые возможности и потенциал ФНС, и это четвертая ошибка собственников бизнеса. В настоящее время налоговая превратилась в глобальную IT-компанию, которая знает про всех нас все больше. Она видит все ваше имущество, ваших родственников, аффилированных лиц и их активы. Ваши доходы и расходы ей тоже известны, банковской тайны по факту давно уже нет.

А многие налогоплательщики остались такими, какими были в прошлом веке. Например, принимают деньги на личные банковские карты за аренду помещений или услуги. И отсюда же следующее, пятое заблуждение «Я так раньше делал, мне ничего за это не было, все будет нормально и сейчас». Рассуждать так наивно. Возможно, вам несколько лет везло, и вы не привлекли внимание налоговой, но повезет ли в следующий раз? Внимание инспекторов смещается ко все более законопослушным налогоплательщикам, которые раньше им были неинтересны.

Шестая частая ошибка – решение бесконтрольно делегировать бухгалтеру все налоговые вопросы. Многие предприниматели не очень хорошо разбираются в налогах, не считают это своей зоной ответственности и перекладывают все на бухгалтера. Такое решение может стать фатальным для вас. Цели наемного бухгалтера и собственника бизнеса – разные. Не все бухгалтеры готовы защищать бизнес от налоговой. Их цель – обеспечить качественный бухгалтерский и налоговый учет. Многие не хотят возражать налоговой и со всем соглашаются, предоставляют и сообщают все, что запросят, не оценивая законности и последствий.

И седьмая, достаточно распространенная ошибка: слишком поздно реагировать на проблемы с ФНС. Если вы попали под пристальное внимание налоговой, то как можно скорее обращайтесь к налоговому юристу. Чем позднее это случится, тем меньше шансов выиграть, на качественное решение проблем может просто не хватить времени. Но пока дело не дошло до суда – многое можно изменить и даже полностью отменить налоговые претензии. К примеру, совсем недавно клиент с нашей помощью сэкономил 480 тысяч рублей на налоговых пенях и сборах, взыскание их было отменено. Главное, не опускать руки, а работать в рамках закона и существующих возможностей.