А мы уйдем на север, а мы уйдем на север!

Во многих российских регионах есть местные налоговые льготы для поддержки малого бизнеса. Из-за них у предпринимателей стал популярным налоговый туризм. Действующий бизнес часто менял место своей прописки на один из таких регионов и получал мощное снижение налога по УСН.

Интерес к теме резко возрос из-за налоговой реформы. Совсем скоро ставки по налогам вырастут, очень многие станут еще и плательщиками НДС. Количество налоговых мигрантов в Калмыкию, Мордовию, Удмуртию увеличилось кратно. Причем обычно меняется только прописка, а сам бизнес и его собственник фактически остаются в родном регионе.

Вполне логично, такая ситуация не понравилась государству. Реакция очень быстрая - профильное законодательство изменили (Федеральный закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ). Теперь при переезде в другой регион, где ставка УСН ниже, чем в предыдущем - все равно придется платить налог по прежней ставке в течение трех лет. Только через этот период можно претендовать на получение льготы. Если она к этому времени еще будет действовать …

Что делать предпринимателям?

Вариантов несколько:

переехать в льготный регион до конца текущего года, успеть в последний вагон - изменения закона вступают в силу с 01.01.25;

подумать о создании нового бизнес в льготном регионе, запрет на использование льгот касается только переезда действующего бизнеса, но создавать полный клон действующего бизнеса - опасно;

забыть о переезде, адаптироваться к новым условиям,продолжить жить и вести бизнес в родном регионе .

А тем, кто уже является резидентом сказочно выгодных территорий рекомендую не расслабляться. У вас другие риски - могут обвинить в фиктивной миграции. Если проверяющие смогут доказать что кроме формальной прописки в льготном регионе у вас там ничего нет - доначислят налоги по условиям региона где у вас центр жизненных интересов, где вы фактически живете и ведете бизнес. Таких споров пока немного, но они есть и их количество резко увеличится уже в ближайшее время.

Если нужна консультация - как адаптироваться в льготном регионе, не допустить претензий о фиктивном переезде, грамотно выстроить коммуникации с налоговой - мы рядом.