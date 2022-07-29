🤷‍♂️Маркетплейсы будут передавать в налоговую информацию о дроблении бизнеса

Глава ФНС России Д.Егоров провел встречу с руководством Wildberries, Оzon, "Яндекс Маркета", "Мегамаркета" и "Авито". Обсуждали детали обмена информацией для выявления схем по уходу уплаты налогов через дробление бизнеса.

Среди продавцов на маркетплейсах дробление — распространенная практика. Когда старое ООО или ИП приближается к лимитам годовой выручки для применения налоговых льгот рядом с ним неожиданно появляется его клон. Эта новая структура продолжает вести ту же самую торговлю, под тем же брендом, тем же товаром. Фактически бизнес управляется по прежнему тем же самым реальным бенефициаром, а новое ИП регистрируется только для получения необоснованной налоговой выгоды.

Маркетплейсы располагают огромным объемом информации для идентификации таких незаконных схем. Доказательства дробления стандартные - IP-адреса входа в аккаунты, общие менеджеры, единые контактные данные, одна и та же торговая марка, перемещение карточек товара и т.д.

Портал по передаче всей этой массы доказательной базы открывается 01.01.25. Постепенно его мощность будет нарастать.

Если вы торгуете на маркетплейсах — подумайте заранее, какие неудобные вопросы вам могут задать?

Немного времени для подготовки к общению с ФНС еще есть.