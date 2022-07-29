Офис Ассоциации находится на 72м этаже башни Федерация Москва-сити. Так высоко я еще никогда не поднимался. Отсюда отличный вид!
Принимаю поздравления — меня утвердили в качестве спикера федеральных программ обучения налоговых консультантов в МГУ им. Ломоносова!
Благодарю профессора МГУ Юлию Александровну Крохину и директора Ассоциации налоговых консультантов Владимира Александровича Саськова за доверие.
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