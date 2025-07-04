⚡️Минфин поддерживает идею сделать маркетплейсы налоговыми агентами для своих продавцов.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил: ведомство поддерживает наделение онлайн-площадок функцией налогового агента. Это означает, что маркетплейсы смогут самостоятельно рассчитывать, удерживать и перечислять налоги за селлеров, которые торгуют через них.

📎Ключевые моменты инициативы

Цель: упростить работу налоговых органов, которым будет проще взаимодействовать с одной крупной площадкой, а не с тысячами отдельных продавцов. Это должно повысить прозрачность операций и собираемость налогов.

Мои комментарии

Для государства эта однозначно хорошая идея, она существенно увеличит поступления в бюджет. Для маркетплейсов это увеличение административной нагрузки и как следствие - у удорожанию их услуг и перекладывание расходов на селлеров. Однозначно возникнут сложности на этапе практической реализации идеи - технические сбои, непонятные кривые цифры отчетов, слабая техподдержка со стороны маркетплейсов. Еще обязательно будут вопросы по работе с продавцами на УСН "доходы минус расходы" или плательщиками НДС, по доступу площадок ко всей необходимой для расчета налога информации.

Маркетплейсы уже активно вовлекаются в процесс налогового администрирования - например, активно передают информацию о селлерах в ФНС, начали рассылку "черных метов" про дробление селлерам и т.д.

Идея сделать их еще и налоговыми агентами обсуждалась и ранее, а сейчас получила новый виток на фоне разработки закона о платформенной экономике.

В качестве примера приводится «Яндекс Такси», которое уже удерживает налоги с самозанятых водителей, но бизнес продавцов на маркетплейсах устроен сложнее.