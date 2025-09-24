ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Алексей Мошкин
Налоговые изменения 2026

🎭 Налоговый театр — 2026

Коллеги, занавес поднимается! На сцене — новая налоговая драма. Главные герои: Минфин в роли сурового режиссера и бизнес в образе растерянного зрителя в первом ряду.

Акт I: НДС наносит ответный удар

С 1 января 2026 года НДС совершает эффектный скачок с 20% до 22%. Казалось бы, всего 2 процентных пункта - но для бизнеса это как повышение температуры тела с 36,6 до 38,6. Вроде немного, а ощущения кардинально меняются.

Акт II: УСН попадает в капкан

Самый драматический поворот сюжета: лимит доходов для НДС-освобождения на УСН стремительно падает с 60 до 10 миллионов рублей. Минфин называет это вынужденной мерой в рамках "борьбы с дроблением".

Акт III: МСП теряет привилегии

Помните сказку о временных мерах поддержки МСП? Так вот, сказке конец. Льготные 15% страховых взносов для торговли, строительства и добычи превращаются в стандартные 30%. Правда,  "избранные" отрасли — производство, обработка, электроника - сохраняют свой привилегированный статус. Видимо, не все МСП рождаются равными.

Эпилог: директора с копеечными зарплатами

Финальный аккорд - борьба с "творческим подходом" к оплате труда руководителей. Теперь, если руководитель официально получает меньше МРОТ, страховые взносы будут доначисляться до минималки. Конец эпохи "символических" зарплат в одну копейку.

Что остаётся за кулисами?

Вполне возможно конечная версия изменений будет не настолько драматичной как заявлено в законопроекте. Но изменения однозначно будут и сейчас оптимальное время для подготовки. Особенно это касается УСН-щиков с оборотом свыше 10 млн - именно их изменения коснутся наиболее глубоко.

Премьера назначена на 1 января 2026 года - при условии, что проект получит одобрение Правительства и Госдумы.

Готовы?

