🎭 Налоговый театр — 2026

Акт I: НДС наносит ответный удар
С 1 января 2026 года НДС совершает эффектный скачок с 20% до 22%. Казалось бы, всего 2 процентных пункта - но для бизнеса это как повышение температуры тела с 36,6 до 38,6. Вроде немного, а ощущения кардинально меняются.
Акт II: УСН попадает в капкан
Самый драматический поворот сюжета: лимит доходов для НДС-освобождения на УСН стремительно падает с 60 до 10 миллионов рублей. Минфин называет это вынужденной мерой в рамках "борьбы с дроблением".
Акт III: МСП теряет привилегии
Помните сказку о временных мерах поддержки МСП? Так вот, сказке конец. Льготные 15% страховых взносов для торговли, строительства и добычи превращаются в стандартные 30%. Правда, "избранные" отрасли — производство, обработка, электроника - сохраняют свой привилегированный статус. Видимо, не все МСП рождаются равными.
Эпилог: директора с копеечными зарплатами
Финальный аккорд - борьба с "творческим подходом" к оплате труда руководителей. Теперь, если руководитель официально получает меньше МРОТ, страховые взносы будут доначисляться до минималки. Конец эпохи "символических" зарплат в одну копейку.
Что остаётся за кулисами?
Вполне возможно конечная версия изменений будет не настолько драматичной как заявлено в законопроекте. Но изменения однозначно будут и сейчас оптимальное время для подготовки. Особенно это касается УСН-щиков с оборотом свыше 10 млн - именно их изменения коснутся наиболее глубоко.
Премьера назначена на 1 января 2026 года - при условии, что проект получит одобрение Правительства и Госдумы.
Готовы?
