⚡️ Решетников предлагает «откат» лимитов: УСН и патент могут спасти от НДС

Министр предложил не учитывать финансовые показатели за прошлый год при определении права на льготные режимы в текущем году. По словам Решетникова, многие предприниматели столкнулись с необходимостью выбора режима в конце 2025 года, уже не имея возможности соответствовать новым критериям.