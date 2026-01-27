⚡️ Решетников предлагает «откат» лимитов: УСН и патент могут спасти от НДС

Возврат к 60 миллионам
Главная цель инициативы - временно сохранить порог выручки в 60 млн рублей вместо нового лимита в 20 млн, после которого сейчас наступает обязанность платить НДС. Это решение позволит тысячам компаний на УСН и патенте (ПСН) избежать резкого роста налоговой нагрузки и бюрократии.
Правила «чистого листа»
Министр предложил не учитывать финансовые показатели за прошлый год при определении права на льготные режимы в текущем году. По словам Решетникова, многие предприниматели столкнулись с необходимостью выбора режима в конце 2025 года, уже не имея возможности соответствовать новым критериям.
Послабления по взносам
Для производственных МСП процедуру получения льгот по страховым взносам также планируют максимально упростить.
