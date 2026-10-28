У вас три компании, и «все по закону»? Налоговая смотрит иначе...

«Мы не на упрощенке»

Приятная новость для упрощенцев - вы больше не одни. Претензии возможны и к тем кто на общей системе, и у тех, кто пользуется законными льготами вроде «Сколково», освобождением от НДС или сниженных для МСП страховых взносов.



«У каждой нашей компании свой бизнес»

Разные направления деятельности и территории, лицензии, учредители и директора, реальные сотрудники и имущество. Красивый набор, только налоговая смотрит на совокупность фактов и доказывает единый центр управления полетами. В ход идут самые неожиданные мелочи. Среди доказательств в одном из судебных дел был договор «самостоятельного» ИП с маркетплейсом, где по ошибке вписали почту отдела продаж головной компании. Рядом нашлись общие телефоны. "Самостоятельность" , конечно, впечатляет.



«Мы созданы давно, и претензий не было»

Годы без вопросов - это еще не защита. Структуры, которые раньше проходили как «терпимые», теперь под ударом.



«Поставим управляющую компанию»

Идея понятная, собрать управление в одном месте. Но налоговая как раз ищет единый центр управления, и управляющая компания может им стать, особенно если самостоятельность участников группы живет только в фантазиях бенефициара.



Когда несколько компаний - это нормально

Когда они самостоятельны и реально ведут деятельность. Хороший пример - франшиза. У каждого участника свой бизнес, а ваш рост идет за счет новых независимых участников, а не за счет ООО и ИП на родственников.



Про что многие забывают

Заявить о сокрытии выручки налоговая может в отношении структуры любой группы. А сниженные для МСП страховые взносы - риск, о котором мало кто думает. Кое-кому уже прилетело.



Цена вопроса

Известной сети барбершопов Chop-Chop доначислили 186 млн руб., суды встали на сторону налоговиков. Дел по дроблению- огромное количество. Механика обвинений везде похожая, действия налоговой стали прогнозируемы.



Что делать

Не ждите когда вами заинтересуются ОНИ. Посмотрите на бизнес глазами инспектора - он ищет общих сотрудников, кассы, почту, телефоны, адреса, сайт. Честно определите, кто на самом деле управляет группой, и посчитайте возможные доначисления. Если признаки есть, не тяните. До конца 2026 года действует механизм добровольного отказа от дробления, оцените, подходит ли он вам.