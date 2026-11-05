⚡️ Отмена региональных льгот по УСН, патент и УСН «Доходы». Но это пока неточно

Бизнес сообщество «Деловая Россия», в которое входят в основном представители крупного бизнеса, разработала 52 инициативы. Многие из их предложений могут очень больно ударить по малому бизнесу в части налоговой нагрузки.

Это еще не законопроект, юридической силы у предложений нет, пока больше похоже на частную инициативу и тестирование общественного мнения - можно ли еще повысить налоги маленьким предпринимателям. Председатель организации сам заявил, что, кроме инвестиционного вычета, документ "имеет крайне условное отношение к повестке", а досрочную отмену режимов организация не предлагает. Минфин уже осторожно высказал позицию, что идеи нужно прорабатывать дополнительно.

Паниковать нам с вами рано, но направление мысли показательное. Дыра в бюджете огромная, государство в активном поиске новых источников дохода.

Вот сами предложения, которые как мы надеемся не станут реальностью:

Что касается малого бизнеса

🔹 УСН "Доходы" (6%) и АУСН "Доходы" (8%) - предлагают оценить целесообразность отмены с 2027 года. Аргумент простой: режимы используют для дробления и ухода от НДС и налога на прибыль.

🔹 Региональные льготы - лишить регионы права снижать ставки УСН (до 1% на "Доходах", до 5% на "Доходах минус расходы") или запретить применять их к выручке от покупателей за пределами региона. Это прямой ответ на налоговую миграцию.

🔹 Патент - отменить. Хотя лимит выручки по нему и так сокращается.

🔹 НДС для АУСН - снизить порог с 60 до 20 млн руб., как у обычной УСН.

Доходы граждан

🔹 Соцвзносы с процентов и дивидендов для тех, у кого основной доход пассивный (кроме акций публичных компаний). В бюджетном пакете пассивные доходы уже идут в шкалу НДФЛ 13-22%, так что нагрузка на дивиденды и вклады может вырасти дважды.

🔹 Налог на наследство и дарение при базе свыше 50 млн руб. Сейчас наследство налогом не облагается.

Инвестиции и работодатели

🔹 Инвестиционный налоговый сертификат - вычет до 50% вложений, который гасится из прироста прибыли не ранее 2031-2032 годов. По нему президент уже поручил проработать механизм "как можно быстрее".

🔹 ФИНВ - увеличить вычет с 3% до 20%.

🔹 В расходы по налогу на прибыль - ДМС, дошкольное образование, отдых детей работников, субсидирование ипотеки. Взносы 7,6% вместо 30% за студентов-очников на стажировке.

Остальное

Отмена льготного НДС на сахар, акциз на кондитерские изделия, повышенный земельный налог на длительно неиспользуемые участки.

Что делать уже сейчас

Не ждать, а смоделировать сценарии.

✔️ На УСН "Доходы" - как изменится нагрузка на "Доходах минус расходы" и на ОСНО.

✔️ С пониженной региональной ставкой - какая доля выручки приходится на покупателей вне региона регистрации.

✔️ С пассивными доходами - структура владения.

Чтобы изменения заработали с 1 января 2027 года, закон нужно опубликовать до конца ноября 2026 года, иначе все сдвинется на 2028 год и позже. Следим за официальными законопроектами.