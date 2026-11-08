Налоговый ноябрь: дивиденды дорожают, штрафы растут в разы, а приставы идут в бюро кредитных историй

1. Дивиденды теряют налоговую "скидку" (проект)
Законопроект № 617-9 переводит дивиденды из отдельной шкалы в общую шкалу НДФЛ 13-22%: ставка будет зависеть от суммы всех доходов. Например, у вас зарплата 6 млн руб. и дивиденды 1 млн руб. Сейчас налог с дивидендов 130 тыс. руб.(13%), по проекту 180 тыс. Если вы платите топам и себе минимальный оклад, а основное забираете дивидендами, для крупных выплат ставка может вырасти до 22%. Считайте сценарии заранее, но проект еще могут изменить.
2. Штрафы растут в разы (проект)
Мелкие нарушения перестанут быть мелкими. Неявка свидетеля - с 1 000 до 14 000 руб. Непредставление документов - с 200 до 560 руб. за каждый. Работа без постановки на налоговый учет - минимальный штраф с 40 000 до 121 000 руб.
3. Маркетплейсы: карточку можно потерять за неявку на допрос (проект)
Платформы обязаны будут проверять продавцов по перечню рисков ФНС, уведомлять их и давать 30 дней на ответ. А если продавец не явился на допрос или не представил документы, ФНС сможет через платформу приостановить прием заказов и карточки товара. Оператор должен исполнить поручение за два дня. Если закон примут, нормы заработают через 9 месяцев после публикации. Игнорировать вызовы и требования налоговой станет дороже, чем сейчас.
4. Приставы получают доступ к кредитным историям
С 26 ноября судебные приставы смогут запрашивать кредитные отчеты должников в электронном виде, бюро кредитных историй должно ответить в течение пяти рабочих дней. Для приставов это проще поиск счетов и имущества, для вас - повод проверить, у кого из контрагентов есть долги: расчеты с проблемным партнером могут пойти не по плану.
Эти изменения касаются почти всех, но что окажется слабым местом именно у вас, видно только на ваших цифрах и договорах. Приходите на налоговый чек-ап, разберем структуру до того, как ею займется инспекция.