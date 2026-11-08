Налоговый ноябрь: дивиденды дорожают, штрафы растут в разы, а приставы идут в бюро кредитных историй

4. Приставы получают доступ к кредитным историям

С 26 ноября судебные приставы смогут запрашивать кредитные отчеты должников в электронном виде, бюро кредитных историй должно ответить в течение пяти рабочих дней. Для приставов это проще поиск счетов и имущества, для вас - повод проверить, у кого из контрагентов есть долги: расчеты с проблемным партнером могут пойти не по плану.

Эти изменения касаются почти всех, но что окажется слабым местом именно у вас, видно только на ваших цифрах и договорах. Приходите на налоговый чек-ап, разберем структуру до того, как ею займется инспекция.