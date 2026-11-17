Недавно мы успешно защитили такой яркий кейс (руководитель проекта - налоговый адвокат Дмитрий Зайцев). Он хорошо показывает, как инспекция смотрит на бизнес: видит общего владельца и общий адрес, а дальше не вникает. Легким движением руки предприниматель моментально становится создателем махровой схемы ухода от уплаты налогов, ему технично делегируют право доказывать обратное.

А теперь тот же самый бизнес но глазами его собственника - как все было на самом деле. С 2023 года организациям на УСН по закону нельзя работать с золотом, платиной, палладием и родием. Серебро на упрощенке оставили, и это осознанное решение: мелкие ювелиры покупают его без НДС. Если бы обе компании сидели на ОСН, цена выросла бы на 20 до 22%, а ИП на УСН этот НДС к вычету не примут. Они просто ушли бы к тем, кто продает без налога. Вот и вся «схема» 😁

К этому добавляются разные поставщики, покупатели и аффинажные заводы, у каждой компании своя история открытия, свой персонал и оборудование. Это два разных направления, которые так и развивались.

Чтобы не дошло до выездной, мы сделали три вещи:

Провели аудит финансово-хозяйственной деятельности. Подняли договоры, штатные расписания, выписки, аренду и протоколы собраний. Показали, что у каждой компании свои расходы, свои люди, свои активы и свои решения. Директор один? Закон не требует уникального директора на каждое юрлицо.

Написали возражения на протокол рабочего совещания со ссылками на ст. 54.1 НК РФ, Обзор Верховного Суда от 13.12.2023 и письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@. Бремя доказывания дробления лежит на инспекции, а не на нас.

Отдельно отреагировали на строчку в протоколе - угрозы «приостановить операции по счетам». Проверка не закончена, решения нет, требования об уплате нет, а по ст. 76 НК оснований для блокировки у них нет. Это обычное давление и попытка запугивания.

Тон разговора заметно меняется, когда приходишь с документами и судебной практикой. Собранная доказательная база и правовая позиции важны уже в самом начале налогового спора - чтобы не пришлось потом идти в суд.

Дробление бывает и настоящее. Тогда лучше признать и уйти на амнистию. Но чаще инспектор видит одного учредителя, общий адрес и штампует схему. Про разные направления, клиентов и налоговые режимы он не думает. Нашу работу мы видим в том, чтобы показать всю картину в комплексе, доказать неналоговые мотивы решений, самостоятельность и независимость участников бизнеса.

Налоговый чек-ап: что проверить, если у вас несколько компаний

✔️ Есть ли у каждой компании своя деловая цель, свои клиенты, поставщики и расходы.

✔️ Есть ли у каждой свой персонал, свои активы и отдельные решения, подтвержденные документами.

✔️ Какие суммы доначислений вам реально грозят, какие риски некритичны, а что нужно убирать срочно.

В зоне риска три предыдущих года. После комиссии и выездной проверки вариантов остается меньше, поэтому проверить все лучше заранее, пока нет требования и блокировки счетов.