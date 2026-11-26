⚖️ Калмыкия, селлер-мигрант против ФНС, часть третья. Знаковое дело. Кассация — за налоговую, статистика побед ФНС в суде в 95% снова не подвела.

Продолжаем историю ИП, который сменил регистрацию на Калмыкию. Налоговая посчитала селлера фиктивным мигрантом и жестко доначислила 6,6 млн руб. Первая инстанция встала на сторону ИП, но апелляция передумала.

24 ноября дело рассматривалось в кассации. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил постановление апелляции без изменения, а жалобу ИП без удовлетворения. Налоговая победила, увы.

Победить налоговую в суде стало практически невозможно. В первом полугодии 2026 года суды оставили за налоговой около 95% суммы спорных требований. Видимо, это тот редкий случай, когда прогноз сбывается точнее, чем у синоптиков. Это не значит что налоговую нельзя победить вообще, просто максимальные шансы на это есть только в начале налогового спора - когда вам прислали первую черную метку, поступил первый звонок, требование. Нужно сразу же включаться на максималках, спорить, доказывать, отбиваться. Такая стратегия гораздо эффективней и может принести реальные шансы на победу.

Пока по этому делу опубликована только резолютивная часть. Почему суд решил именно так, узнаем из полного текста и мы его, конечно, прочитаем. Постановление можно обжаловать в Верховный Суд в течение двух месяцев. Пойдет ли туда ИП, пока неизвестно.

Если полный текст подтвердит логику апелляции, то налоговики по всей стране получили подтверждение важным судебным делом - одной прописки в льготном регионе мало. Смотреть будут где реальный центр жизненных интересов, где бизнес, что есть в льготном регионе - аренда, бухуслуги, зарплата, сотрудники. Договоры, по которым никто никому не платил, налоговую и суды впечатляют не сильно.

Приходите, обсудим вашу ситуацию до того, как ей заинтересуется инспекция. Разработаем пошаговый план для снижения рисков, подготовке к проверке и сохранения комфортной налоговой нагрузки.

Следим дальше ⚖️

Дело № А22-3911/2025