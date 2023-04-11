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AdvokatKharitonov
Налоговое планирование

Как построить эффективный налоговый комплаенс

Важные практические советы по построению такой системы.

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Как построить эффективный налоговый комплаенс
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Некоторые предприниматели для снижения налоговой нагрузки используют «традиционные» и давно являющиеся «черными» схемы.

Например, использование фирм-однодневок, привлечение посредников по выводу денежных средств, организация формального документооборота, задвоение операций, отказ от официального оформления значительной части внутренних отношений и т.п. (можно перечислять бесконечно).

Это несет в себе опасность для контрагентов таких великих комбинаторов.

Работая с таким лицом, всегда есть риск, что налоговая заинтересуется им. А затем, поняв, что с него ничего не получить, обязательно переключится на вас. Еще и обвинит то ли в участии в схеме, то ли в ее создании.

Эффективным способом снижения этих рисков, является организация системы налогового комплаенса.

Однако многие организуют ее, не понимая всех тонкостей закона и судебной практики.

В результате существенно увеличиваются затраты компании (запрос десятков излишних документов, в том числе, когда в этом нет никакой необходимости, и т.п.), а налоговые риски не снижаются (потому что полученные документы, не подтверждают должную осмотрительность и т.п.).

В общем деятельность бурная и серьезная, да без толку (ну, конечно если наша цель не создать головную боль менеджерам и контрагентам).

Что важно учитывать при построении такой системы:

  • Нужно выделить порог годового оборота с контрагентами, от которого она будет применяться к отношениям с ними (нужно понять, сделками на какую сумму можно пренебречь, чтобы затраты на комплаенс, не превысили объем рисков).

  • Выделить сделки, в которых вы являетесь лицом, которое получает услуги/товары/результаты работ и т.п. (риски по налоговым доначислениям здесь практически всегда отсутствуют).

  • У контрагентов, по которым проводится налоговый комплаенс, запрашиваем значимые документы на ресурсы (например, устав, приказ на генерального директора, штатное расписание – ничего значимого не подтверждают).

  • Включайте налоговую оговорку в тексты сделок, по которым проводите комплаенс (но только кратко и по делу).

  • Следите за надлежащим оформлением и подтверждением исполнения сделки (например, если реклама на ТВ, оформляйте эфирные справки, если агентирование, то понятные отчеты агента и т.п.).

Эти 5 советов, существенно повысят качество налогового комплаенса в вашей компании.

AdvokatKharitonov

AdvokatKharitonov

адвокат

4 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .