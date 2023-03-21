Группа Газпромбанк Лизинг – лидер российского рынка лизинга по итогам 2022 года

Также, согласно данным рэнкинга РА «Эксперт РА», Группа занимает первое место в сегментах лизинга легкового, грузового автотранспорта, строительно-дорожной и спецтехники, погрузчиков и складской техники, нефтегазового оборудования и недвижимости. Объем лизингового портфеля за отчетный период в размере 865 млрд рублей позволил занять второе место в рэнкинге лизинговых компаний, показав исторический рекорд +87% к 2021 г.

Основные факторы, которые позволили Группе Газпромбанк Лизинг достигнуть лидирующих позиций практически во всех ключевых сегментах: увеличение продаж спецтехники (доля в объеме нового бизнеса составила 30%, +19 пп к 2021 г.), легкового автотранспорта (28%, +9 пп), грузового транспорта и автобусов (24%, +16 пп).

В 2022 году, несмотря на внешние ограничения, изменения в цепочках поставок, уход международных брендов с российского рынка, Группа не останавливала финансирование. Это позволило заключить почти 65 тыс. договоров лизинга, что на 42% больше 2021г. По этому параметру Группа также стала лидером отрасли, в т.ч. в разрезе работы с клиентами крупного и малого бизнеса.

Наибольший объем нового бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг в 2022 году пришелся на Москву с долей 26%, Приволжский ФО (16%), Центральный ФО (14%), Сибирский (10%), Санкт-Петербург (9%), Уральский ФО (9%), Южный ФО (6%) и Северо-Западный ФО (3%). В этих регионах Группа также занимает первое место в рэнкингах.

По данным агентства «Эксперт РА» лизинговый рынок в 2022 году сократился на 13% в сравнении с результатами 2021 года: объем нового бизнеса составил 1 980 млрд рублей. Совокупный лизинговый портфель рынка показал рост на 5% до 6,75 трлн рублей.

Максим Калинкин, Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг: «По результатам 2022 года мы достигли исторического максимума по всем направлениям бизнеса, в том числе по темпу роста среди остальных лизинговых компаний. В 2023 году продолжим наращивать свое присутствие в ключевых сегментах бизнеса, предоставляя приемлемые финансовые условия и качественный сервис. Этот год будет показательным, т.к. 2022 год прошел под знаком трансформации логистики, цепочек продаж, поиска новых поставщиков. В связи с этим ожидаем повышенный спрос на строительную, автодорожную и спецтехнику, грузовой и железнодорожный транспорт».