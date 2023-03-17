Инвестиции

Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

В прошлый раз я смотрел мелкую лизинговую компанию Бизнес Альянс и выпуск из разряда хардкорных ВДО, но в данном сегменте есть и крупные игроки с высоким рейтингом. Один из таких — Интерлизинг, и у него выходит уже пятый выпуск облигаций.

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Свежие облигации: Интерлизинг на размещении
Photo: Beequip, Unsplash

Пятый – это, конечно, хорошо, но предыдущие четыре на 7,5 млрд ещё не погашены, а там и достойная ликвидность есть лишь в двух.

Зато высокий рейтинг A-, рабочая для такого рейтинга доходность около 12% и дополнительные возможности для спекулянтов в условиях низкой ликвидности.

Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

Объём выпуска – 3,5 млрд рублей, доходность в районе 12%, срок 3 года, никакой оферты, амортизация начнётся через полтора года. Рейтинг у эмитента отличный – A-.

Интерлизинг – это лизинговая компания с 23-летней историей, которая предоставляет услуги по приобретению грузового и легкового автотранспорта, спецтехники, оборудования и недвижимого имущества в лизинг. Также занимается страхованием. Работает в 44 городах РФ. Тикер: 🚛🏗 Сайт: https://www.ileasing.ru

  • Выпуск: Интерлизинг-001Р-05

  • Объём: 3,5 млрд

  • Начало размещения: 14 марта 2023

  • Срок: 3 года

  • Доходность: 11,8–12,2%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: 16,5% в даты выплат с 7-го по 11-й купон

Почему Интерлизинг? Китайская техника разве не разваливается?

Компания-то универсальная, в портфеле которой более 15 видов имущества, то есть диверсификация высокая, хотя преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника.

Сколько будет 150+150?
Фото с сайта Интерлизинга

Интерлизинг занимает 13 место в рейтинге лизинговых компаний, то есть, это условно второй эшелон, рядом с ГТЛК и намного выше, чем Роделен, ПР Лизинг, Дельта Лизинг, Соби Лизинг и другие герои ВДО, в том числе Бизнес Альянс, про который я писал прошлый раз. Облигации Интероизинга к ВДО ну никак нельзя отнести ни по рейтингу, ни по доходности. 15 место по объёму портфеля (46 млрд) и 12 место по кэшфлоу (17 млрд) от бизнес-деятельности. Серьёзные ребята. С другой стороны, это примерно 1/10 от лидера – ГПБ. У ГТЛК самый большой портфель, но государственность как бы обязывает заниматься не совсем бизнесом, а скорее благотворительностью.

Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

Компания активно развивается. Рост объема бизнеса – на 63% за год, а объём нового бизнеса – на 55%. Коэффициента автономии по МСФО – 16%, ROE по МСФО – 26%, доходность портфеля – 24%. Долговая нагрузка серьёзная, что в сфере лизинга является частой практикой, долг на 23 млрд.

В итоге получаем интересный выпуск облигаций от эмитента с рейтингом А- и доходностью на 3%+ выше ОФЗ. Неплохо? Конечно, неплохо. Уверенности добавляет и амортизация с середины срока, дюрация составит всего 2,2 года. Конечно, как и всегда, хочется купон побольше, но и так вариант выглядит конкурентоспособным. Однозначно добавляю в свой портфель, но не слишком большую долю от портфеля, так как диверсификация – наше всё.

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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