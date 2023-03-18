​​Обезьяний портфель: девятый месяц

Суть эксперимента — посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций не нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка. Спустя девять месяцев портфель практически туземуннулся и в хорошем плюсе, а индекс — нифига, чуть выше ноля. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока — смотрим промежуточный результат.

Результат 9 месяцев:

Индекс Мосбиржи: +3,52%

Портфель мартышки: +38,78%

Месяц назад я был в отпуске и не делал обзор, так что от седьмого сразу к девятому. Индекс Мосбиржи 2 месяца назад был в нуле, но чуть-чуть поднялся. Обезьяний портфель же вырос значительно: с +25,9% до +38,78%. 9 из 10 бумаг в плюсе (было 8), и лидер тот же — ОВК (+153%), а в минусе только Россети (-8%). Хотя недавно они был намного ниже. Телеграф же вышел из минуса за 2 месяца.

Вместе с ОВК в плюсе Озон, Самолёт, обе бумаги НКНХ, Акрон, Детский Мир, Центральный Телеграф и Аптека 36,6. По Детскому Миру обезьянка ждёт делистинг и выкуп акций. Сильнее всего мартышку радуют, очевидно, ОВК и Озон.

Возможно ли было это прогнозировать? Возможно, но это не точно;)

Индекс всё еще отстаёт от портфеля. Расхождение портфеля с индексом увеличилось на 10%, было 2 месяца назад 25,3%, стало 35,3%. Но кто знает, что будет дальше.

Ссылка на мой обезьяний портфель. Можно посмотреть весь состав, в нем есть фонд на индекс Мосбиржи для референса.

Короче говоря, ждали восстание машин с помощью ChatGPT, а получили всё равно восстание обезьян.

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