10 надёжных корпоративных облигаций до 5 лет с доходностью выше 12%

На что опираться при оценке надёжности выпусков облигаций?

Одним из параметров является рейтинг от рейтинговых агентств. Также стоит смотреть на бизнес стратегию и отчётность: прибыль, долги, EBITDA.

Часто можно услышать мнение, что доходность облигаций 12–13% — это маловато, и даже у самых надёжных компаний есть такие выпуски, а то и побольше. И это правда.

Так вот, если брать самые надёжные корпоративные облигации от топовых эмитентов, то там на самом деле всё гораздо скромнее. Рейтинг AAA или AA практически гарантирует, что доходность будет ниже. Среди эмитентов с рейтингом A уже что-то можно найти. А среди эмитентов с рейтингом BBB или BB нужно очень тщательно выбирать. Впрочем, нужно помнить, что рейтинг (в том числе и A, и тем более BBB) не гарантирует того, что с эмитентом ничего не случится (например, дефолт).

Параметры выбора: ликвидные корпоративные облигации с рейтингом от BBB до А, от 1 до 5 лет, без оферты, с постоянным купоном, доступные для неквалифицированных инвесторов. Без структурных продуктов, как, например, любит ВТБ.

1. Евротранс, рейтинг A- (АКРА)

Выпуски: БО-001Р-01 (2,7 года) и БО-001Р-02 (2,9 года)

Доходность: 13,6%

Два выпуска Евротранса до декабря 2025 и января 2026. Компания занимается АЗС под брендом Трасса.

2. Продовольственная контрактная корпорация, рейтинг BBB (АКРА)

Выпуск: Продкорп 01 (3 года)

Доходность: 13,1%

Компания принадлежит Министерству с/х Казахстана и занимается закупками зерна для создания резервов и поддержки цен.

3. Самолёт, рейтинг A (Эксперт РА, НКР, АКРА)

Выпуск: Р12 (2,3 года)

Доходность: 12,0%

Российская девелоперская компания. Строит в Москве и МО, СПб и ЛО.

4. Экспобанк, рейтинг A- (Эксперт РА, НКР)

Выпуск: 001P-01 (1,5 года)

Доходность: 12,1%

Банк работает с 1994 года, ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации активов (M&A).

5. МВ Финанс, рейтинг A+ (АКРА, Эксперт РА)

Выпуск: 1Р2 (1,4 года), 1Р3 (2,4 года)

Доходность: 12,6% / 12,4%

Компания, созданная для финансирования Группы М.Видео-Эльдорадо. По сути, это М.Видео.

6. Новотранс, рейтинг A+ (Эксперт РА)

Выпуск: 001P-03 (4,6 года)

Доходность: 12,2%

Один из крупнейших операторов ж/д подвижного состава России. Более 25 000 вагонов.

7. ИЭК Холдинг, рейтинг A- (Эксперт РА)

Выпуск: 001P-01 (2,8 года)

Доходность: 12,1%

Российская электротехническая компания, производитель и поставщик электротехнического оборудования.

8. Сэтл, рейтинг A (АКРА)

Выпуск: БО 002P-02 (3 года)

Доходность: 12,8%

Основана в 1994 году как строительная компания «Петербургская Недвижимость». Сегодня — одна из ведущих строительных компаний в СПб и ЛО.

9. Промомед ДМ, рейтинг A- (Эксперт РА)

Выпуск: 001P-02 (1,4 года)

Доходность: 12,1%

УК фармхолдинга Промомед. В группу компаний Промомед входит АО Биохимик.

10. ГК Пионер, рейтинг A- (Эксперт РА, АКРА, НРА)

Выпуски: БО 001P-05 (1,8 года), БО 001P-06 (2,7 года)

Доходность: 15,4%, 14,9%

Российская девелоперская компания, осуществляющая свою деятельность в Москве и Санкт-Петербурге. True ВДО с рейтингом A-.

Как видим, и правда есть доходность выше 12% у компаний с рейтингом A. Гарантирует ли рейтинг A+ или A-, что выпуск надёжнее, чем BB? По идее — да, на деле же случиться может что угодно, и даже тут нужна диверсификация. Даже невооружённым глазом видны риски представленных эмитентов. Например, у застройщиков — падение спроса на квартиры.

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