Свежие сырные облигации: Истринская Сыроварня

Дело не столько даже в доходности, сколько в самом персонаже, который является владельцем сырного бизнеса, объъдинённого под брендом Истринской Сыроварни.

Это ни кто иной как Олег Сирота (харизма не слабее, чем у Рокфора из Чипа и Дейла), и у него в телеграм-канале подписчиков даже в 8 раз больше, чем в моём.

Кажется, что 100 лямов он мог собрать, продавая рекламу у себя в канале, но решил подняться в высшую лигу – пойти к инвесторам, которые любят пощекотать дырку в сыре.

Объём выпуска – 100 млн рублей, доходность по номиналу в районе 18%, срок 3 года. Купоны ежемесячные.

Будет амортизация: по 5% в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала – в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% – в дату окончания 34-го купона, еще 50% – при погашении выпуска (чтооооо).

Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов.

Короче, чел решил воспользоваться всеми доступными опциями, какие бывают. Рейтинг у эмитента отличный – TRIPLE CHEESE (то есть, нет никакого рейтинга).

Истринская Сыроварня – это сыроварня, которая варит... сыр! Но и другую молочку производит.

Десятки (даже больше сотни) своих магазинов в Москве, МО и СПб, пекарня, экскурсии в коровник и вот это вот всё.

Импортозамещение, какое мы заслужили. Тикер: 🧀🐄

Выпуск: Истринская Сыроварня-БО-01

Объём: 100 млн

Начало размещения: 21 марта 2023 (уже торгуются на вторичном рынке)

Срок: 3 года

Доходность: 18% (по номиналу) / сейчас в районе 15–16%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да

Амортизация: да

Почему Истринская Сыроварня? Они что, делают пармезан лучше аргентинцев?

Про сыр сказать ничего не могу, хотя посмотрел на карту и обнаружил, что их лавка есть недалеко от моего дома.

Зайду куплю сыр, почему нет, я его люблю. Это мне и показалось любопытным, что Олег активно занимается развитием собственной сети, а не оптом, поставляя условным иксам тонны сыра.

Сам же он и объясняет у себя в телеграм-канале, для чего этот выпуск. Нужны оборотные средства, нужно закрыть 30 точек и открыть 60.

Нужно больше коров, которые дадут больше молока, из которого будет ещё больше сыра.

Вообще, Олег строит бренд с человеческим лицом (своим собственным), ведёт очень активную жизнь и то работает с вилами в коровнике, то варит сыр, то сдаёт кровь, то участвует в конференциях.

Всем бы нам столько энергии. Лично меня хватает только на то, чтоб телеграм-канал вести, а Олег даже туда строчит в 3–4 раза активнее меня.

Возможно, он инопланетянин или знает какие-то секреты, как всё успевать. Или пиарщик у него как новый помощник Нагиева из рекламы.

Я изначально не хотел писать пост до размещения выпуска, интересно было понаблюдать. Купон в 18% встретить можно довольно редко, если не реже.

Возможно, что даже честные сыровары встречаются чаще, чем такие щедрые купоны. Заявок было собрано на 8 таких выпусков, естественно, размещение состоялось, и на вторичном рынке доходность резко провалилась.

Тут есть довольно важные моменты. Это оферта call, когда эмитент может выкупить облигации за номинал, а торгуются они сейчас сильно выше номинала. И это при всём моём уважении к бизнесу, оборот которого в этом году обещает стать в 2 млрд рублей, это медийный и мемный, но всё же ноунейм.

С другой стороны, доверие рынка и имя зарабатывается делами. Погасят через 3 годы – можно будет повторить. И я не про рецептуру французского сыра.

Олегу Сироте и его Истринской Сыроварне я, естественно, желаю успеха, а облигации брать всё же не буду.

Тем более, что уже и доходность не 18%, и много интересных опций у выпуска активировано, и пойду сначала сыр заценю или даже сразу чизкейк.

Для меня этот кейс скорее маркетинговый, чем инвестиционный. А свои скромные нажитые непосильным трудом потрачу на другие выпуски.

От эмитентов, у которых хотя бы отчётность не только за 2021 год можно посмотреть.

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