Свежие облигации: ВИС Финанс на размещении

Сезон свежих выпусков облигаций даёт простор для выбора.

Готовятся выпуски Совкомфлота (это даже в юанях), ДОМ РФ, Глоракса, Балтийского Лизинга – в общем, есть, из чего выбрать.

Интересны чуть более чем все, так что в рандомном порядке я на этот раз выбрал ВИС. У меня уже есть в портфеле их предыдущий выпуск, а новый даже поинтереснее. Но при этом не менее рискованный.

Объём выпуска – 3 млрд, доходность до 13,5%, срок 3 года, без оферты и амортизации. Солидная сумма, но не для такой крупной компании, недавно получившей подтверждения рейтинга A от АКРА и Эксперт РА.

ВИС – российский инфраструктурный холдинг. Включает компании, осуществляющие финансирование и управление инфраструктурными проектами на территории России и за рубежом. С 2020 года входит в список системообразующих организаций России. Строит мосты, дороги, дома, восстанавливает заводы и инвестирует. Тикер: 🌉🌃

Объём: 3 млрд

Начало размещения: 4 апреля 2023

Срок: 3 года

Доходность: 13–13,5%

Выплаты: 4 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему ВИС? ГЧП – это же как ГКЧП, только без Г?

У компании несколько направлений бизнеса: инвестиционный, строительный, транспортный, международный и IT. Набирают обороты проекты по социальной инфраструктуре и медицинским учреждениям, а также мусору.

Среди текущих и завершившихся проектов очень масштабные и интересные истории: мост через реку Лена и почему-то филармония + арктический центр эпоса с красивым парком вокруг в Якутске, автодороги вокруг Хабаровска и Москвы, мосты через Калининградский залив и Обь, 3 клиники, ЖК, экотехнопарк, что бы это ни значило, и очистные сооружения.

Основные регионы: Москва, Якутия, Сибирь, ЯНАО, ДВ. Соответственно, все проекты подпитываются со стороны государства. Это и есть ГЧП, в котором ВИС выступает инфраструктурным холдингом, выполняющим заказы по созданию инфраструктурных объектов.

На данный момент у ВИС Финанс есть ещё 2 выпуска облигаций объёмом в 4,5 ярда, в ближайшем ноябре и в следующем марте они закрываются. Сейчас доходность по ним в районе 13% и 12%. Собственно, доходность нового выпуска будет чуть выше, как и полагается для более длинной дюрации. Сами параметры выпуска на мой взгляд идеальны. 4 купона в год, никакой головной боли с офертами, ну и срок приемлемый – 3 года.

Но хватит о хорошем, посмотрим на долги. Они просто зашкаливают, а доходы по сравнению с ними настолько небольшие (порядка 1,7 млрд), что даже не покрывает финансовые расходы (2,5 млрд). Долгов на почти 52 млрд.

То есть, с одной стороны – серьёзные государственные контракты, нет просрочек, объекты вводятся в эксплуатацию, а с другой стороны – чудовищный показатель Чистый долг/EBITDA, который где-то в районе 25–30.

Впрочем, рейтинговые агентства всё равно не считают это настолько уж серьёзной проблемой, всего лишь снижая рейтинг с A+ до A с прогнозом на понижение.

Прогнозируют рост FFO и смотрят на общий объём строительно-монтажных и проектных работ к выполнению после июня 2022, в портфеле проекты ГЧП ВИС составляет 226 млрд руб – с хорошей рентабельностью оно покроет долги.

Уж если и добавлять новый выпуск облигаций в свой портфель, то на крайне небольшой процент. Нет уверенности, что у компании в скором времени не начнутся более серьёзные проблемы, чем огромные долги. Но перед этим обязательно стоит провести собственный анализ отчётностей.

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