Свежие облигации: Глобал Факторинг Нетворк Рус на размещении

Факторинговых компаний, насколько я знаю, на бирже больше нет. Чтобы понимать риски, нужно понять, что они делают и как выстроен бизнес.

Объём выпуска — 150 млн, доходность до 16,5%, срок 3,5 года, без оферты, с амортизацией. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Ах да, рейтинг — B. Нижний порог, когда стоит даже думать, брать или не брать ВДО.

Глобал Факторинг Нетворк Рус — компания, которая предоставляет услуги электронного регрессного факторинга региональным производственным и торговым компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса преимущественно на территориях Центрального, Уральского и Приволжского ФО. Тикер: 🧮💵 Сайт: https://www.factoring-network.ru/

Выпуск: ГлобалФакторинг-БО-02-001

Объём: 150 млн

Начало размещения: 28 марта 2023

Срок: 3,5 года

Доходность: 16–16,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему Глобал Факторинг Нетворк? Кто-то вообще отдаёт сбор денег на аутсорс?

Сначала — немного определения. Факторинг – это финансовый инструмент, позволяющий покупателю покупать товар или услугу с отсрочкой платежа, а продавцу — получать от фактора комплекс услуг, в который входят авансирование выручки, защита от риска неплатежа, сбор платежей в договорные сроки или после их окончания, учёт дебиторской задолженности. Подробнее есть инфа в презентации у ЦБ. То есть, фактор сразу даёт денег продавцу, а потом трясёт их с покупателя. Иными словами, продавец получает деньги до того, как ему заплатит покупатель. Удобно? Удобно. Комиссии/проценты и услуги — заработок факторинговой компании. А своих денег у фактора нет, он их берёт в долг и прокручивает в таких вот факторинговых операциях. Для покупателя же факторинг — это альтернатива кредиту. Для него не требуется искать дополнительное обеспечение, например залог или поручительство другого лица. Обеспечение факторинга — это право требования к должнику. Получается, что факторинг решает проблему дебиторской задолженности в счёт ее уступки. При такой модели не требуется привлекать дополнительные материальные ресурсы.

В настоящее время в обращении есть выпуск биржевых облигаций компании на 100 млн рублей и 8 выпусков коммерческих облигаций компании на 556 млн рублей. Коммерческие облигации не торгуются на Мосбирже, а продаются по закрытой подписке.

ГФН — мелкий игрок на рынке факторинга, находится на 27 месте, а его портфель — всего 902 млн рублей. Это примерно в 400 раз меньше, чем у Сбера и в 230 раз меньше, чем у Альфы. Мелкий факторинг и сам работает с мелкими клиентами. Однако портфель крепкий, а рентабельность компании на высоком уровне, показатель рентабельности — 18%. Новые деньги нужны под расширение факторингового портфеля. Но риски тут большие. Достаточно банкротства одного крупного клиента, чтобы у бизнеса начались проблемы. У ГФН слабая достаточность капитала. Коэффициент автономии компании, скорректированный на квазирезервы, всего лишь в районе 8,6%.

Как видим, ГФН набирает всё больше долгов. Это нормальная практика для факторинга, как и для МФО или лизинга, но размеры компании смущают. Ставка по первому выпуску была 20% (сейчас цена такая уже, что доходность стала 14,5%), у второго — 16,5%. После размещения на вторичном рынке премия за риск будет уже слишком небольшой. Лично в свой портфель ВДО попробую добавить немного, диверсификация по таким выпускам важнее всего. Но не факт. С доходностью ниже 16% точно не хотелось бы.

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