Инвестиции

IPO Genetico — новый биотех скоро появится на Московской бирже

Хоба, у нас первое IPO в этом году от дочки ИСКЧ (Институт Стволовых Клеток Человека) — компании Genetico. В прошлом году было лишь одно IPO (Whoosh, и я поучаствовал), в этом году планируется провести до 10 IPO по словам Мосбиржи.

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IPO Genetico — новый биотех скоро появится на Московской бирже

Кстати, на Pre-IPO висит ещё одна дочка ИСКЧ — компания РБТ, она производит вакцины.

А что вообще производит Genetico кроме хайпа по повода выхода на биржу?

IPO Genetico — новый биотех скоро появится на Московской бирже

Genetico — один из крупнейших лабораторно-производственных комплексов в России, оказывающий широкий спектр медико-генетических услуг как для врачей, так и для пациентов. Занимается репродуктивной медициной. Есть собственная медико-генетическая и биоинформатическая службы. Центр проводит комплексную генетическую диагностику наследственных заболеваний и нарушений репродуктивной функции. Тикер: 🧪💉 Сайт: https://genetico.ru

Пока что не так много известно про это IPO. Разве что количество акций — их будет 10 млн. Стоимость неизвестна, но известно, что это 12% от капитализации. Genetico занимает лидирующие позиции в своей сфере с долей 30–40%.

У них также есть один выпуск пятилетних облигаций от 2020 года на 145 млн рублей — ГЕНЕТИКБ01, ISIN: RU000A101UL7, доходность сейчас около 12,5%.

Привлеченные в ходе IPO средства Genetico планирует направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний, что бы это всё ни означало.

IPO Genetico — новый биотех скоро появится на Московской бирже

По отчётности Genetico всё достаточно скромно. За 9 месяцев 2022 года — чистый убыток в 58 млн. Долгов на 260 млн.

Единственное, что может радовать, так это то, что в 2021 году убытки были ещё больше;) Выручка по сравнению с 2021 годом упала почти на треть.

IPO Genetico — новый биотех скоро появится на Московской бирже

Тут, как по мне, ставка на рост рынка генетических исследований в будущем. Он и правда сильно растёт, драйверами являются рост ЭКО, тесты для выявления рака, ну и господдержка инновационных медицинских направлений не дремлет.

Впрочем, я тут не эксперт, поэтому не готов утверждать, что биотех скоро затуземунится.

Если посмотреть на акции ИСКЧ, то они сейчас на хаях, очень близко к концу 2021 года, когда был исторический максимум. При этом дивиденды платили 2 раза в лохматых годах и доходность была 1% и 1,5% соответственно в 2014 и 2016 годах. Ну такое. Капитализация ИСКЧ около 10 млрд рублей. В отличие от Генетико, ИСКЧ генерит прибыль. Но не дивиденды. Некоторые уже посчитали, что Genetico может стать для российских инвесторов новой ИСКЧ, акции которого выросли в 12 раз с момента IPO в 2009 году. Кто знает, кто знает…

Конечно, каждое IPO — это здорово и вызывает внимание у инвесторов, но пока ещё рано делать выводы. Биотех-то сам по себе — штука крайне интересная и перспективная. Хочется дождаться более подробной информации. Но как ни крути, Genetico отправится в третий эшелон.

Что думаете, есть у компании и будущих акционеров перспективы?

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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