Инвестиции

Свежие облигации: Промомед ДМ на размещении

У одного из серьёзных эмитентов из числе медиков, компании Промомед, выходит новый выпуск облигаций. Он однозначно интересен, поскольку компания крупная и стабильная, а купон достаточно высокий — более 12%.

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Свежие облигации: Промомед ДМ на размещении
Photo: Dima Mukhin, Unsplash

Вообще, в марте было много выпусков, в том числе ВДО, например, Хайтэк, РКК, Элит Строй, Бизнес Альянс, ГФН (про последних двух я писал). Самым хайповым вообще стал Сыр (Истринская Сыроварня, про неё тоже писал, хотя уж туда точно не стоит заходить).

Но ВДО явно не все готовы оценить и соотнести со своим риск-профилем, большинство всё же смотрит на эмитентов с рейтингом A. Промомед ДМ как раз из этих. Рейтинг A-, ну и по показателям можно оценить, заслуженный рейтинг или как у АЗС Трасса.

Свежие облигации: Промомед ДМ на размещении

Объём выпуска — 3,5 млрд, доходность около 12%, срок 3 года, без оферты, без амортизации. Купоны дважды в год. Рейтинг A- от Эксперт РА. Нельзя сказать, что с таким рейтингом нет таких условий, но и не сказать, что их прям много.

ГК «Промомед» — российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством, исследованиями и дистрибуцией лекарственных средств.

Основная производственная площадка компании — завод «Биохимик» в Саранске. Препараты Промомед входят в рекомендации Минздрава России по профилактике и лечению COVID.Тикер: 👨‍⚕️💊 Сайт: https://promomed.ru

  • Выпуск: Промомед ДМ-002Р-01

  • Объём: 3,5 млрд

  • Начало размещения: 31 марта 2023

  • Срок: 3 года

  • Доходность: 12–12,5% (купон объявлен предварительно 12,05%)

  • Выплаты: 2 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему Промомед? Они что, выпускают синтетический подорожник?

Подорожник нет, но 150+ лекарств да. Сначала стоит понять, какое место занимает компания на рынке.

В 2021 году она занимала 2,1% рынка фармы среди отечественных производителей.

Входящий в состав Промомед производственный комплекс Биохимик занял 6 место в рейтинге ведущих российских производителей лекарственных средств по версии Forbes.

Основной рост компании пришёлся на 2020–2021 годы, когда Промомед полетел прямо сразу в космос, нарастив долю с 0,5% до 2,1%.

Свежие облигации: Промомед ДМ на размещении

Если смотреть на отчётность, то там в 2021 году было всё очень круто, 2022 год показал более скромные результаты.

Выручка в 2022 снизилась на 37% и составила 18 млрд. Чистая прибыль сократилась на 4% до 659 млн рублей. Для дальнейшего полёта Промомеду нужно больше инвестиций, в планах набрать облигаций на 10 ярдов.

Стратегия развития направлена на расширение продуктового портфеля и масштабирование производства.

Свежие облигации: Промомед ДМ на размещении

Если смотреть глобально, то долговая нагрузка у Промомеда комфортная. Показатель Чистый долг/EBITDA за 2021 год был 0,6. С учётом новых долгов показатель не будет превышать 1,2.

На данный момент в обращении находятся ещё 3 выпуска облигаций на 5 млрд. Третий выпуск почему-то на бирже не доступен, а первые два можно взять с доходностью 11% и 12%.

Новый выпуск выглядит на их фоне вполне интересно. Лично я планирую добавлять в свой портфель этот выпуск. Не на всю котлету, но на ощутимую часть. Главное помнить про диверсификацию.

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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