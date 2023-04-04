Новая хайповая тема на бирже — золотые облигации. Селигдар уже выпускал обычные облигации, я про них писал и добавлял в свой портфель. Но это совершенно новая тема, поскольку номинал облигаций меняется — он привязан к стоимости 1 грамма золота.

Сейчас на рынке уже достаточно много разных вариантов облигаций. Кроме классических есть инфляционные, привязанные к инфляции, и замещающие, привязанные к валютам, в том числе юаню.

В зависимости от веры в инфляцию, доллар или юань они являются интересными альтернативами товарам и валюте. Но ведь есть ещё те, кто верит в золото. А ещё есть золотодобытчики. И один из них выпускает «золотые» облигации. Интересно? Конечно, интересно.

Объём выпуска — до 3 млрд, доходность около 5,5%, срок 5 лет, без оферты, без амортизации. Купоны 4 раза в год. Рейтинг A-. Конкурентов нет, разве что ПИФы на золото, физическое золото и вот это вот всё.

Идея простая. Облигация стоит как 1 грамм золота в рублях по курсу ЦБ на дату минус 3 дня. Купон платится по стоимости на дату минус 3 дня. Номинал пересчитывается.

Биржевая стоимость будет отличаться, лично мне интересно понаблюдать, как сильно она будет отклоняться от номинала и какая будет доходность к биржевой цене.

Селигдар — полиметаллический холдинг, занимается добычей золота, олова, меди, вольфрама. Входит в список крупнейших золотодобывающих компаний Российской Федерации. Сайт: https://seligdar.ru/ Тикер: ⛏💰

Выпуск: Селигдар GOLD-01

Объём: до 3 млрд

Начало размещения: 7 апреля 2023 (сбор поручений до 4 апреля)

Срок: 5 лет

Доходность: 5,5%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему «золотые» облигации? Это же фантики, которые нельзя поменять на золото?

Кредитный рейтинг A+ от Эксперт РА и НКР, а от НРА — вообще AA-. Под эту тему Селигдар на ближайшие годы расписал в стратегии выпуск бондов на 60 ярдов. Первый выпуск на 10 ярдов был в ноябре 2022.

Финансовые показатели достойные. Прибыль и EBITDA растут, а показатель Чистый долг/EBITDA в районе 2.

Ещё немного цифр. Топ-10 в РФ по добыче золота. Топ-5 в РФ по запасам золота (272 тонны). 85% производства рудного олова в РФ. Топ-5 в мире по объёму запасов олова (405 000 тонн).

Но с этим более-менее ясно, но что по золоту? Тут ситуация такая, что золото: а) считается защитным активом,

б) есть поверье, что золото всегда растёт в цене, а также,

в) привязка цены к доллару.

То есть, защита от девальвации рубля — есть. Рубль дешевеет — золото дорожает, спорить с этим бесполезно.

Стоит посмотреть на графики стоимости золота в долларах и в рублях.

Если смотреть на цены в долларах, тут уже не всё так однозначно. Золото в боковике уже 3 года. Унция стоит 1960+ долларов, как в июле 2020 года. Но за 5 лет золото выросло на 50%+.

В рублях немного интереснее, так как там добавляется сильная зависимость от курса рубля по отношению к доллару. Но даже совершенно иная волатильность в итоге привела стоимость к той же, что была в июле 2020 года — 4800+ рублей. Опять же, за 5 лет золото выросло в 1,5+ раза в рублях.

Выпуск в первую очередь интересен тем, кто инвестирует в золото, причём необязательно в физическое. Факторы, влияющие на положительное решение об инвестициях в этот выпуск облигаций могут быть следующими: вера в обесценивание рубля, вера в рост стоимости золота, доверие к бумажному золоту, а не только к физическому. 5 лет — достаточно длинный промежуток времени.

Понятно, что никто не знает, сколько будет стоить грамм золота. В любом случае, кажется, что по сравнению с инвестициями в другие виды бумажного золота за рубли, облигации выглядят интереснее, потому что ещё и дают дополнительную доходность. Как минимум, тут защита от девальвации.

Лично у меня в портфеле нет золота ни в каком виде. В принципе, я считаю инструмент интересным, так что пару-тройку облигаций наверно возьму на пробу. Не на размещении, так как оно доступно не у всех брокеров.

После размещения мне интересно, куда пойдёт цена (всё же инструмент новый, лично мне не до конца понятно, как будет на вторичном рынке торговаться относительно номинала), обдумаю ещё раз эту идею и приму решение.

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