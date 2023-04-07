Мосбиржа: нужно больше золота! Объём торгов драгметаллами вырос на 64,5%

Мосбиржа поделилась итогами третьего месяца 2023 года. К сожалению, они так и не смогли обновить графики, там данные до сих пор за январь последние, так что наглядно не получится посмотреть. Март вырос на 26,3% по обороту, а значит инвестиционная весна пришла. Особенно сильно выросли обороты по торгам драгметаллами, но и в акциях сильный рост.

На этих данных можно посмотреть тренды, сделать выводы и принять действительность.

Меня как долгосрочного микроинвестора интересует в первую очередь фондовый рынок, но также интересно посмотреть, чем на бирже занимаются большие дяди.

Как же хороша Мосбиржа весной! Всё зеленеет, сезон отчётностей у многих компаний, объёмы растут, комиссии за сделки капают.

На фондовом рынке продолжается анархия, физики совершают более 80% сделок по акциям. За март появилось ещё полмиллиона новых инвесторов на Мосбирже.

Также был зафиксирован рекорд. В понедельник, 20 марта, на Московской бирже заключили сделки 1,1 млн человек — это рекордное количество инвесторов с начала 2023 года.

Но сначала другая важная новость. На срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «дирхам ОАЭ – рубль» (код - AED) и «индийская рупия – рубль» (код - INR). «Новые производные существенно расширят торговые возможности банков, брокеров и их клиентов – физических и юридических лиц.

Участники внешнеэкономической деятельности с помощью фьючерсов на дирхам ОАЭ и индийскую рупию смогут хеджировать валютные риски». ЧТООООО))))) Ладно, ждём, когда фьючерсы на крипту уже сделают.

Общий объём торгов на в феврале вырос и составил 105,6 трлн рублей (83,6 трлн в феврале).

Статистику объемов торгов Московская Биржа смотреть лучше всего на графиках вот тут. К сожалению, в этот раз они запаздывают. Будем надеяться, что с апреля исправятся.

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 37,7% и составил 1 457,7 млрд рублей (1 058,6 млрд рублей в феврале). Это 1,38% всего объёма (было 1,26%).

Объёмы торгов акциями растут на дивидендных новостях и отчётах, но всё равно очень низкие. Ликвидность есть только в 1 эшелоне, а акции 2 и 3 эшелонов продолжают разгоняться спекулянтами. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Вряд ли в ближайшее время это изменится.

Топ акций по объёмам выглядит так: Сбербанк (обычные и привилегированные) — 40,4%, Газпром — 20,6%, ЛУКОЙЛ — 9,5%, Норникель — 8%, Роснефть — 4,9%, Сургутнефтегаз (п) — 4,8%, НОВАТЭК — 4,2%, Яндекс — 4,1%, Северсталь — 3,5%.

Объём торгов облигациями вырос на 20,9% и составил 1 728,3 млрд рублей (1 429,3 млрд рублей в феврале).

В прошлом месяце объёмы были почти одинаковыми с акциями, но в феврале ситуация изменилась, и инвесторы больше внимания уделили бондам. Доля от всех торгов — 1,63% (было 1,7%).

В марте на фондовом рынке Московской биржи размещён 71 облигационный заём на общую сумму 1 666,7 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 957,6 млрд рублей, которые как обычно портят всю статистику.

Я поучаствовал в некоторых из новых размещений, например, ВИС Финанс, Глоракс, Сэтл, ГФН. В апреле тоже есть интересные варианты. Рынок облигаций в целом сейчас интересный, выбор есть.

Срочный рынок увеличился на 36,5% и составил 5,9 трлн рублей (4,3 трлн рублей в феврале) или 5,58%. Доля выросла почти на полпроцента.

Валютный рынок вырос на 27,5% и составил 24,7 трлн рублей (19,4 трлн рублей в феврале). Это 23,34% объёма.

Денежный рынок — вот где главные обороты. Объём торгов на денежном рынке вырос на 24,6%, до 70,8 трлн рублей (56,8 трлн рублей в феврале). 67% от всего объёма, ниже на 1%, чем месяцем раньше.

Рынок золота и других металлов. Обычно я смотрю на остальное мельком, всё же там очень маленькие объёмы. Но на этот раз обратил внимание на рост количества сделокдрагметаллами.

Объём торгов вырос на 64,5% и составил 21,2 млрд рублей (12,9 млрд рублей в феврале), в том числе объем торгов золотом – 20,1 млрд рублей (4,2 т), серебром – 1,2 млрд рублей (15,7 т).

Видим большие объёмы торгов золотом. Кто-то решил мощно закупиться. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля (и не только рубля), да и вообще поможет пережить кризис. Вот только кризис по идее уже наступил. Или нет? Впрочем, если смотреть на %% от всего объёма, то это сильно меньше 1%.

Что в итоге

Март охарактеризовался ростом активности по фондовому рынку, а также по срочному. Это же происходило и в феврале.

Приятно видеть, что растут объёмы торгов на фондовом рынке, в марте индекс Мосбирже сильно вырос, а многие портфели позеленели, добавив чуть ли не до 20%.

У меня акций не так много, поэтому рост получился не таким сильным. Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами. Рынок, как говорится, тонкий и хрупкий, любая новость может сильно повлиять на котировки. Только вот риски никуда не делись, поэтому нельзя забывать про осторожность. Игроки из числа юрлиц пока настроены консервативно и не спешат на фондовый рынок. Рост же обусловлен как ослаблением рубля, так и бурным дивидендным сезоном.

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