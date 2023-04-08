Святой рандом апреля. Акции Алросы

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. В апреле я расширил список и добавил Россети Центр и Поволжье, Центр Международной Торговли (ЦМТ) и Таттелеком. Всего 33 компании.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Поволжье, Ростелеком, Русгидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть, Магнит и Черкизово.

А в апреле случайной компанией оказалась Алроса. У меня в портфеле уже были акции этой компании, но совсем немного — всего 50 штук примерно на 3 300 рублей.

Акции Алросы торгуются на данный момент по 66–67 рублей, в лоте 10 штук. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму можно купить 70 акций. Ну я и купил, мне они обошлись по 66,39₽.

Что такое Алроса

Алроса — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. Алроса добывает 95 % всех алмазов России, доля компании в мировом объёме добычи алмазов составляет 27%. Прогнозные запасы составляют около одной трети общемировых запасов алмазов.

Хороший рандом

Пока не будет отчётности за 2022 год (ждём в мае), непонятно, можно лишь ориентироваться на слова генерального директора Алросы Сергея Иванова от начала декабря 2022: «По добыче компания перевыполнит план. Мы сейчас идём в диапазоне 35 млн карат. Показатели чистой прибыли также будут превышены. Несмотря на то, что год оказался крайне сложным, в части финансовых и производственных показателей он весьма удачный». Если смотреть на предыдущие отчётности, там всё было супер. Прибыль бешеная, долгов почти нет, алмазов тонны. Если верить словам Иванова, за 2022 будет уровень ниже 2021 года, где-то на 10–20%.

Кроме того, Алроса восстановила объёмы продаж, а на глобальном рынке алмазов наблюдается дефицит. Предложение упало на 25%, а спрос на бриллианты вырос за этот период на 10%. Рост цен на алмазы составил 25–30%.

Все планы порушил НДПИ. 19 млрд рублей пойдут в федеральный бюджет, а весь НДПИ составит около 41 млрд рублей. Даже при сильной устойчивости бизнеса на дивиденды скорее всего в этом году не пойдёт ничего, а если пойдёт, то не так много, как хотелось бы. Алроса — лакомый клиент для государства в части НДПИ вследствие отсутствия долгов и высокой прибыльности. Для инвесторов это плохие новости. Но, опять же, мы не знаем, каким будет решение.

История дивидендов Алросы

С 2017 по 2021 годы дивиденды исправно выплачивались, и неплохие. По 33%+ акций имеют РФ и Якутия, чуть меньше 34% акций торгуются на бирже. Дивиденды были хорошим источником доходов в госбюджет.

Согласно дивидендной политике, Алроса платит дивиденды на основе свободного денежного потока: доля выплат зависит от уровня долга, но в любом случае не должна быть менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Последний раз компания платила дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 64 млрд руб., финальные дивиденды за 2021 год выплачены не были, как и промежуточные за 2022 год. В этом году такой исход тоже очень вероятен. Поэтому основные надежды на будущее, а рандом в этот раз я бы оценил скорее как не отличный, но и не ужасный. Но вдруг он что-то знает?

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