В России есть 3 вещи, которые всегда растут (ну кроме цен на всё, конечно же). Это доллар, недвижка и золото. Более того, золото и валюта в России — это активы. Недвижимость тоже, само собой, является активом, причём в головах многих людей даже та, в которой сам живёшь, а не сдаёшь. А если сдаёшь, то и пассивный доход есть (с доходностью в районе 4%).

С валютой всё ясно, тут куда ни плюнь, в эксперта по долларам попадёшь. А что с золотом? Ведь золото всегда растёт даже относительно доллара! Почему его так любит заметная часть инвесторов?

Золото — это ценный металл, который всегда был одним из самых популярных инструментов для инвестирования и сохранения капитала. Его цена может изменяться в зависимости от различных факторов, таких как спрос и предложение, макроэкономические условия, геополитическая нестабильность и инфляция.

Почему, как и когда растёт золото? 5 важных вещей, которые нужно знать о золоте.

1. Золото как безрисковый актив

Золото считается одним из самых безрисковых активов, потому что не имеет никакой сроковой структуры доходности, не может обанкротиться и не подвержено инфляционным рискам, так как его предложение ограничено. В периоды экономической нестабильности и кризисов, когда другие активы могут снижаться в цене или доходности, к золоту обращаются как к безопасной гавани для сохранения своих средств. Растёт спрос — растёт цена.

Как частный случай, можно отметить геополитическую нестабильность и конфликты, которые могут повысить спрос на золото, поскольку инвесторы обращаются к безопасным активам в периоды политической неопределенности. Например, в периоды угрозы военных действий, роста террористических активностей, роста напряженности между странами и т.д.

2. Инфляционные риски

Из-за своей ограниченности в предложении и высокой стоимости добычи, золото не подвержено инфляционным рискам как наличные деньги и облигации. В периоды высокой инфляции инвесторы активно смотрят на золото как к защите от потери стоимости своих инвестиций.

3. Спрос в промышленности

Золото имеет высокую ценность в ювелирной промышленности и используется в электронике и других отраслях. Когда спрос на эту продукцию растёт, это может повысить цену на золото, поскольку производству нужно больше этого металла.

4. Монетарная политика

Центральные банки могут повлиять на цену золота в зависимости от своей монетарной политики. Например, если ЦБ решает сильно увеличить свои золотые резервы, то это ведёт к повышению спроса на золото и, следовательно, к увеличению его цены.

5. Диверсификация портфеля

Инвесторы могут использовать золото как инструмент диверсификации портфеля, то есть распределения своих инвестиций между различными активами, чтобы уменьшить риски и повысить доходность. Это также может повысить спрос на золото и его цену. Я здесь говорю не про микроинвесторов, ведь есть же гигантские инвестиционные фонды.

Несмотря на то, что золото может расти в цене в различных экономических условиях, его цена может быть подвержена значительным колебаниям в зависимости от конъюнктуры рынка.

Например, бывают периоды, когда золото не растёт и не снижается годами (в долларах). Когда кризисы проходят, спрос на золото снижается, его продают, чтобы переложиться в другие активы (например, акции, облигации или недвижимость).

Часто говорят, что золото перестало быть защитным активом, но это уже, на мой взгляд, философия. Золото может быть как спекулятивным инструментом, так и тихой гаванью для инвестора. Всё зависит от целей, стратегии и личной веры в золото, рубль и валюту.

Как минимум, золото ведёт себя не хуже доллара (который, как известно, тоже всегда растёт). Нужно только выбрать правильный и надёжный вид золота, где не будет диких спредов и комиссий. Кроме физического золота в слитках и монетах это может быть бумажное золото, например, фонды на золото или акции золотодобытчиков. Стоит только решить для себя, золото сейчас на хаях или это дно, и дальше будет рост туземун;)

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