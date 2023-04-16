​​Обезьяний портфель: десятый месяц

Десять месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.

Суть эксперимента — посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций не нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка. Спустя десять месяцев портфель оттуземунился по полной программе, а индекс отрос не так уж и сильно. Тем не менее, он тоже в неплохом плюсе. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока — смотрим промежуточный результат.

Результат 10 месяцев:

Портфель мартышки: +68,08%

Индекс Мосбиржи: +16,87%

Месяц назад я был в отпуске и не делал обзор, так что от седьмого сразу к девятому. Индекс Мосбиржи 2 месяца назад был в нуле, но чуть-чуть поднялся.

Обезьяний портфель же вырос значительно: с +25,9% до +38,78%. 9 из 10 бумаг в плюсе (было 8), и лидер тот же — ОВК (+153%), а в минусе только Россети (-8%). Хотя недавно они был намного ниже. Телеграф же вышел из минуса за 2 месяца.

Месяц назад обезьяний портфель сильно обгонял индекс, сейчас же просто настоящий туземун. Нет — ТУЗЕМУНИЩЕ! За месяц портфель ракетнулся и находится где-то в районе Луны. Но и индекс Мосбиржи тоже вырос.

Обезьяний портфель отрос с +38,78% до +68,08%. 9 из 10 бумаг в плюсе (было 9), и лидер тот же — ОВК (+382%), а в минусе только Россети (-8%).

ОВК — это Объединённая вагонная компания, российский производитель грузовых железнодорожных вагонов. Уже строит вагоны, на которых мы повезём нашу прибыль. Жаль, что обезьянью, конечно. Кроме ОВК очень сильно в плюсе Озон (+98%), обе бумаги НКНХ и Телеграф дали +43–57%. Остальные скромнее.

Ссылка на мой обезьяний портфель. Можно посмотреть весь состав.

Возможно ли было это прогнозировать? Возможно, но это не точно;)

Индекс всё ещё отстаёт от портфеля. Расхождение портфеля с индексом очень сильно увеличилось, было месяц назад 35,3%, стало 51,21%. Но кто знает, что будет дальше.

Восстание обезьян продолжается? Ещё как продолжается. Такой портфель даже ChatGPT не смог бы собрать.

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