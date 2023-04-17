С 17 апреля возобновляются торги паями четырёх фондов УК Тинькофф Капитал на зарубежные акции

Мосбиржа с 17 апреля возобновит торги паями четырёх фондов под управлением УК Тинькофф Капитал. Три из них околоайтишные. Лично я не фанат инвестирования в индексы, но и ничего против не имею, тем более, сейчас инвестирование в акции зарубежных компаний, как бы помягче сказать, связано с повышенными рисками всякими нехорошими.

А тут все риски — в одном пае за 6 рублей;)

Фонды были недоступны с момента попадания Тинька под санкции. Ограничения предполагают заморозку активов в юрисдикции ЕС, а также запрет для организаций и граждан стран ЕС на сделки с банком. Также ранее все фонды были в валюте, теперь в рублях. Впрочем, у ТК все фонды теперь в рублях.

Ранее были возобновлены торги фондом на золото, теперь — фонды акций! Что за фонды-то и что внутри?

1. Кибербезопасность, $TCBR

Объём активов на 2023 год: 5 464 695 $

Активы: 95,51% акций и 4,49% денег и краткосрочных облигаций

По странам: 88,61% США, 6,89% Израиль и 4,49% в деньгах, а не в странах

Состав: акции производителей программного и аппаратного обеспечения в сфере кибербезопасности. Это Fortinet Inc, Palo Alto, Crowdstrike, CloudFlare, Broadcom, Check Point, Cisco и другие. Полный состав тут.

Крупные ИТ-компании, кто в теме кибербеза, точно знает как минимум Циску и Фортинет, а то и вообще всех. Веса акций в портфеле распределяются с учетом рыночной стоимости акционерного капитала компаний.

2. Полупроводники, $TSOX

Объём активов на 2023 год: 6 448 192 $

Активы: 93,93% акций и 6,07% денег и краткосрочных облигаций

По странам: 84,53% США, 4,84% Нидерланды, 4,55% Тайвань и 6,07% в деньгах, а не в странах

Состав: акции производителей полупроводников и полупроводникового оборудования. А это всякие чипы, процессоры и видеокарты, например. Среди компаний есть NVIDIA, AMD, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom, Analog Devices, KLA-Tencor, Applied Materials, Microchip Technology и другие. Полный состав тут.

Техногиганты, работающие с силиконом, упс, с кремнием. Именно этого добра у нас в стране не хватает для того, чтобы собрать самый большой в мире микрочип. Веса акций в портфеле распределяются с учетом рыночной стоимости акционерного капитала компаний.

3. Искусственный интеллект (AI-Robotics), $TRAI

Объем активов на 2023 год: 2 984 706 $

Активы: 91,98% акций и 8,02% денег и краткосрочных облигаций

По странам: 78,51% США, 4,29% Китай, 2,35% Нидерланды, 1,98% Ирландия, 1,72% Канада, 1,71% Израиль, 1,39% Тайвань, 8,02% в деньгах, а не в странах

Состав: акции компаний, занимающихся ИИ и робототехникой. Тут много знакомых компаний: Baidu, Alphabet, Johnson & Johnson, Qualcomm, NVIDIA, IBM, Rockwell Automation и другие. Полный состав тут.

Достаточно известные ИТ-компании и Johnson & Johnson. Веса акций в портфеле распределяются равномерно.

4. Индекс обратного выкупа $TBUY

Объем активов на 2023 год: 1 360 316 $

Активы: 95,06% акций и 4,94% денег и краткосрочных облигаций

По странам: 94% США, 1,06% Бермуды, 4,94% в деньгах, а не в странах

Состав: акции компаний из США, наиболее активных в обратном выкупе акций. В состав портфеля включаются акции компаний, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5% и более.

Способ инвестировать в альтернативу дивидендным историям без потерь на налогах и транзакционных издержках. Веса акций в портфеле распределяются с учетом рыночной стоимости акционерного капитала компаний. В фонде есть Oracle, eBay, HP, Lowe's и другие. Состав тут.

Тут стоит остановиться и сказать пару слов про байбэк. Чаще всего компании объявляют байбэк, когда у них накапливаются свободные наличные средства, которые не находят применение в инвестициях для развития компании. Байбэк позволяет увеличить фактические доли крупнейших акционеров и упрочить их позиции. Чаще всего эмитент выкупает акции с открытого рынка. В этом случае компания обязана заранее официально объявить на своем сайте о размере программы байбэка и о сроках ее проведения. Компания обычно выкупает акции по цене выше рыночной. Значит, акционер либо продаст акции выше текущей цены, либо стоимость его акций (если он их не продаст) увеличится — чаще всего, но это не точно.

Интересные фонды?

Однозначно, интересные, как и ещё интересно, насколько высоки риски покупать фонды зарубежных акций от российской УК через Мосбиржу. При вере в то, что фонды не заблокируют, они могут быть вполне привлекательными. Также стоит помнить, что они в долларах, но за рубли, поэтому курсовые риски тоже стоит учитывать. Вдруг рубль укрепится до 30?

Что кибербез, что кремний, что ИИ, что байбэк вполне интересные темы. Вероятно, скоро возобновят торги и другими фондами ТК.

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