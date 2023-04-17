Пока миллениалы котлетят акции в ожидании туземуна, зумеры покупают облигации активнее бумеров

Удивительную статистику показали ГПБ Инвестиции о том, в какие инструменты инвестируют физлица различных возрастных групп. Но сначала — щепотка душной теории, которую, полагаю, все и так много раз читали.

Считается, что чем выше возраст инвестора, тем он консервативнее, об этом и в книгах написано, и логика подсказывает, что так и есть. Если смотреть на примере микса облигаций и акций, то с возрастом доля облигаций должна повышаться.

Ну правда ведь, что будет делать девяностолетний дед, если его портфель из 90% акций почувствует на себе обратный туземун? На пенсии нужно беречь себя, своё здоровье и нервы, выбирая инструменты с фиксированной доходностью (например, облигации).

Если портфель состоит из акций и облигаций, то считается, что доля облигаций в процентах должна быть равна возрасту в годах. Остальное — в акциях.

В России — свой путь. Зумеры выбирают более консервативную стратегию, чем миллениалы и даже бумеры.

Если ориентироваться на клиентов ГПБ, не самого крупного брокера, но тем не менее, то ситуация такая:

Зумеры (1997 — 2005 г. р.): 60,3% облигаций, 7,6% акций, остальное в рублях (12,1%) и валюте (20%)

Миллениалы (1981 — 1996 г. р.): 29,1% облигаций, 41,7% акций, 8,8% в рублях и 20,4% в валюте

Бумеры (1965 — 1980 г. р.): 59,4% облигаций, 22,2% акций, 12% в валюте и 6,4% в рублях

Любопытно? Конечно, любопытно. Получается, что инвестиционный возраст зумеров — 60 лет! Либо они реально очень осторожны, либо уже вышли на раннюю пенсию.

Миллениалы же в России в принципе любят риск. Они и оголтело берут кредиты, и акции на кредитные деньги, и майнинг-фермы в гаражах строят. Короче говоря, молоды душой и избалованы success stories.

Также интересно и то, что зумеры хоть и выбирают облигации, но не ОФЗ.

Это на 95% корпоративные облигации, в том числе ВДО. А в топе акций у всех Сбер, Газпром и Лукойл с Норникелем.

Как мы знаем, массовый приток частных инвесторов начался относительно недавно, и люди более взрослых поколений сожалеют о том, что не не начали инвестировать раньше, стараясь наверстать упущенное благодаря повышенному риску.

Начавшие одновременно с ними инвестировать молодые люди хоть и имеют более длинный горизонт инвестирования, но разумно полагают, что на их веку ещё будет очень много финансовых коллапсов, поэтому заранее защищают себя менее рискованными активами.

Возможно, для того, чтобы в любое время можно было без потерь всё продать и сесть на трактор. А может быть и по другим причинам.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, неважно, бумеры вы, зумеры или миллениалы.