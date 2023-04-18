Свежие облигации: АБЗ-1 (Асфальтобетонный завод №1) на размещении

С точки зрения крылатых выражений, инвестиции в асфальт — не очень. А под инвестициями в бетон вообще имеется в виду совершенно не то же самое, что покупка ценных бумаг асфальтобетонных заводов. Ладно, заход я на этот раз не до конца осилил, так что сразу переходим к делу — новому выпуску облигаций АБЗ-1.

Весна характеризовалась не только тем, что асфальт вместе со снегом растаял, но и повышением объёма новых выпусков ВДО.

Показалось сначала, что они все в марте разместились, но нет — встречайте новый выпуск с рейтингом BBB.

Объём выпуска — 1,5 млрд, доходность ожидается 13,5–14%, срок 3 года, без оферты, с амортизацией, которая начнётся с 7 купона. Купоны четырежды в год. Рейтинг BBB от Эксперт РА и АКРА. Выпуск под рефинансирование.

Всё как мы любим;)

ОАО «АБЗ-1» — один из крупнейших производителей высококачественных (даже сверхвысочайшекачественнейших) асфальтобетонных смесей в России. Лидер Северо-Западного региона.

Входит в состав АО «ПСФ «Балтийский проект». Суммарный объём выпуска — 1 000 000+ тонн асфальта в год. Тикер: 🛣👷 Сайт: https://abz-1.ru

Выпуск: АБЗ-1-001Р-04-боб

Объём: 1 , 5 млрд

Начало размещения: 25 апреля 2023 (сбор заявок до 20 апреля)

Срок: 3 года

Доходность: 13,5–14%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему АБЗ-1? Их асфальт не исчезает по весне?

Во-первых, странно предполагать, что у нас в стране производится асфальт, который асфальт. Во-вторых, из-за санкций теперь нельзя говорить, что вон Финляндия тоже северная страна, а там асфальт не ломается. И вообще, чем хуже асфальт, тем чаще его будут покупать у АБЗ-1, чтобы поменять старый на новый. С этим разобрались. А что по долгам?

У АБЗ-1 сейчас в обращении находятся 3 выпуска, один из которых постепенно заканчивается в конце года, а деньги понадобились уже сейчас, потому что он с амортизацией. Общий объём облигаций — на 5,015 млрд, будет на 6,515 млрд. Плюс кредиты и прочие долги, всего вместе с облигациями было 7,5 ярдов на середину 2022 года. А как там с бизнесом, который должен возвращать долги?

Чтобы понять, как дела у компании, нужно в первую очередь прокатиться по дорогам Ленинградской области, а потом для храбрости хлопнуть пару банок пиваса.

Поскольку АБЗ-1 входит в состав Балтийского проекта, смотреть нужно на его отчёт по МФСО. А был он в последний раз за 6 месяцев 2022 года. Штош, остальное додумаем.

У компании в 2021 году дела стали налаживаться, появилась прибыль вместо убытков, при этом росла и долговая нагрузка. За первую половину 2022 года компания показала прибыль, но очень уж маленькую. Хотя выручка растёт, и неплохо.

Долговая нагрузка высокая, но ещё терпимая. Показатель Чистый долг / EBITDA около 3,5, показатель Чистый долг / Капитал в районе 4,7. Но это было 9 месяцев назад. Эксперт РА ожидает снижения долга и показателя Чистый долг / EBITDA до 2,4.

У компании не самая высокая рентабельность (11–15%), но много текущих проектов в ГЧП (государственно-частное партнерство), что хоть и не гарантирует того, что не случится банкротство, но почти гарантирует поступление средств за выполняемые работы.

Без свежей отчётности сложновато, но думаю всё же взять немного на размещении. Доходность хорошая, амортизация тоже добавляет плюсов, долг будет гаситься постепенно.

Гораздо менее рискованными выглядят 2 и 3 выпуски, особенно второй, погашение которого будет в конце 2024 года. Третий совсем свежий, вышео 3 месяца назад. Поскольку я беру облигации до погашения, буду брать небольшую долю, поскольку есть существенные риски и важна диверсификация.

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