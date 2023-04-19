Как оценить эмитента и его облигации

Анализ облигаций требует изучения многих показателей из финансовой отчётности эмитента. Если копаться досконально, то можно утонуть, да и в итоге всё равно можно неправильно оценить какие-то риски. Но есть ключевые показатели, на которые всегда обращают внимание при анализе облигаций.

Гайд для начинающих. А сначала — несколько определений, которые вряд ли все помнят со школы.

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) — прибыль до вычета процентов и налогов.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. EBITDA = EBIT + Амортизация. Также из EBITDA ещё убирают разовые доходы/расходы.

Net debt (Чистый долг) — разница между общим долгом компании и его денежными средствами, а также их эквивалентами. Отражает, какая сумма долга останется у компании, если она использует для погашения текущей задолженности ВСЕ имеющиеся денежные средства.

Equity (Cобственный капитал) — стоимость (денежная оценка) имущества предприятия, полностью находящегося в его собственности. Но тут есть нюанс. Имущество может быть в собственности, но купленное на долгосрочные обязательства и наоборот — не быть в собственности при огромным капитале.

Проценты к уплате — проценты, начисленные по взятым кредитам и займам.

Что считать

1. Коэффициент покрытия процентов (ICR)

ICR = EBIT / Проценты к уплате

Этот показатель показывает, насколько достаточны денежные потоки эмитента, чтобы покрыть выплаты процентов по облигациям. ICR казывает на способность эмитента выполнять свои обязательства перед инвесторами. Если ICR меньше 1, бизнес не в состоянии обслуживать уже имеющиеся кредиты. Обычно считают нормальным ICR в пределах от 2 до 4. Чем больше, тем меньше рисков.

2. Коэффициент долговой нагрузки

Net debt / EBITDA

Коэффициент показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счёт EBITDA погасить весь чистый долг. Комфортным уровнем считается значение до 3. Для быстрорастущих компаний приемлем показатель до 4. Больше коэффициент — больше рисков.

3. Отношение долга компании к её капиталу

Чистый долг / Собственный капитал

D/E (Debt to Equity ratio) или Чистый долг / Капитал отражает соотношение долга к собственному капиталу в активах компании. Хорошо, если меньше 2. Если больше 4, совсем не хорошо.

На что смотреть 👀

Кроме фоток и видео, где красивый мужчина в костюме и не менее красивая девушка не в костюме демонстрируют продукцию, услуги и/или преимущества компании перед конкурентами, можно краем глаза посмотреть на графики и таблички с финансовыми показателями.

Динамика выручки, денежного потока и чистой прибыли — если есть динамика, то хорошо. Динамика чистого долга и процентных выплат, а желательно динамику коэффициентов ICR и долговой нагрузки. Стоит обращать внимание на долгосрочные и краткосрочные долги (краткосрочных лучше, чтобы было меньше).

Кроме всех коэффициентов и цифр с графиками дополнительным плюсом будет понимание того, как работает бизнес, какие есть риски, какие трудности у бизнеса, какое место среди конкурентов, с кем контракты (особенно с государством) и т. д. и т. п.

Ну и лайфхак для ленивых. Смотрим на рейтинг. И я не про буквы, их-то проще всего посмотреть, а про то, что пишет рейтинговое агентство об эмитенте и его показателях.

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