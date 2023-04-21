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igotosochi

Свежие облигации: Уральская Сталь на размещении

Всегда хочется укрепить свой инвестиционный портфель надёжным выпуском с рейтингом эмитента не ниже A, а дополнительным плюсом будет и достойная доходность. И тут как раз на свежий выпуск Уральской Стали на размещении. Стоит ли укрепить свой портфель «стальными» облигациями?
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Свежие облигации: Уральская Сталь на размещении
Кадр из Терминатор-2

Среди последних обзоров было много ВДО, и они все по-своему прекрасны. Но нет в них достаточной прочности. Уральская Сталь — сила, что по прочности металла, что по рейтингу A. Встречаем!

Объём выпуска — 5 млрд, доходность ожидается 11,5–12%, срок 3 года, без оферты и амортизации. Купоны четырежды в год. Рейтинг A от АКРА свежий — от 30 марта 2023. Также есть свежая годовая отчётность.

АО «Уральская Сталь» — металлургический комбинат в городе Новотроицк Оренбургской области. Является одним из ведущих российских производителей в отрасли чёрной металлургии. В 2022 году был приобретен Загорским Трубным Заводом у компании Металлоинвест и вошёл с ЗТЗ в единый металлургический холдинг. Тикер: 🏭🌉 Сайт: https://uralsteel.com

  • Выпуск: УральскаяСталь-БО-001Р-02

  • Объём: 5 млрд

  • Начало размещения: 24 апреля 2023

  • Срок: 3 года

  • Доходность: 11,5–12%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему Уральская Сталь? Они делают терминаторов?

Даже если они и делают уральских терминаторов, мы об этом ещё не знаем, но вот что они точно делают, так это металлоконструкции, которые используются при строительстве мостов, кораблей, нефте- и газопроводов и прочих сооружений. Например, Москва-Сити частично построена из их стали, а также олимпийские объекты в Сочи. Если говорить про мостовую сталь, то Уральская Сталь здесь единоличный лидер.

За 2022 год комбинат нарастил выпуск. Сталь — более 1,5 млн тонн, прокат — 900 тысяч тонн. В 1,5 раза увеличился объём отгрузки мостовых сталей и в 3 раза — штрипса (чем бы он, мать его, ни был, но покупают его, судя по всему, активно).

У Уральской Стали огромные планы, на которые нужны деньги. Уже есть довольно свежий выпуск облигаций от декабря 2022 года на 10 ярдов. Всего долговых обязательств на 42 млрд, будет 47 млрд.

У компании совсем недавно вышел годовой консолидированный отчёт, по которому всё довольно перспективно. По МФСО у Группы (УС + ЗТЗ) EBITDA 30,5 млрд, то есть, долговая нагрузка не просто низкая, а очень низкая, но и долги будут наращиваться.

Отчётность: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7650&type=4

Капитал компании 51 млрд, активы 93 млрд. Выручка за 2022 год 142 млрд против 141 млрд в 2021 году. Прибыль снизилась с 11,919 до 11,707 млрд по годовому РБСУ-отчёту.

Отчётность: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7650&type=3

Ключевым проектом 2023 года станет запуск нового трубопрокатного цеха с проектной мощностью 250 тыс. тонн в год бесшовных горячекатаных труб. В течение пяти лет холдинг инвестирует около 100 млрд рублей в расширение линейки продукции, модернизацию производство, сокращению вредного воздействия на окружающую среду и создание новых рабочих мест. Звучит как план. Стоп, так это и есть план по развитию компании. Короче говоря, бизнес мне хоть и непонятный до конца, но в развитие металлургии у нас в стране верится. Нужно и трактора строить, и газо- и нефтепроводы, и много всего прочего. Масштабы бизнеса такие, что 15 ярдов и в перспективе 100 ярдов нормально ложатся на плечи компании при учёте, что все эти трактора и трубу будут покупать.

Если говорить про мой портфель, в котором в последнее время выросла доля ВДО, то разбавить их менее рискованными облигациями желание, конечно есть, так что возьму в портфель «стальные» облигации. Думаю, что на весомую долю. Заявки на участие в размещении мой брокер в этот раз не принимает, так что уже тогда, когда размещение начнётся. Думаю, что доходность будет ближе к 11,5%, чем к 12%.

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6
igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Свежие облигации: Уральская Сталь на размещении

    Всегда хочется укрепить свой инвестиционный портфель надёжным выпуском с рейтингом эмитента не ниже A, а дополнительным плюсом будет и достойная доходность. И тут как раз на свежий выпуск Уральской Стали на размещении. Стоит ли укрепить свой портфель «стальными» облигациями?

    Свежие облигации: Уральская Сталь на размещении
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