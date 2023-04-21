Облигации с доходностью выше 15%

Обращаю внимание, что высокая доходность не гарантирована, потому что... ну разные бывают ситуации, например, дефолт.
Синтеком, например, даже не буду включать в список, там доходность показывается 34%, но вероятность дефолта такая, что получить эти 34% будет крайне сложно.
Облигации, доступные только квалифицированным инвесторам, тоже не стал включать. Квалифицированные и сами смогут найти все МФО и Апри. Оферту и переменный купон тоже оставим тем, кому они нужны.
Параметры:
для неквалифицированных инвесторов;
фиксированный купон;
от 1 года до 5 лет;
без оферты;
эффективная доходность выше 15%;
1. ЛИТАНА 001P-01 (RU000A1032S5)
Дата погашения: 01.05.2024.
Доходность: 16.85%.
Рейтинг: B+.
Строительство гражданских и промышленных объектов в РФ и РБ.
Оказывает консультационные услуги в сфере строительства.
2. ЛЕГЕНДА БО 001P-04 (RU000A102Y66)
Дата погашения: 08.04.2025.
Доходность: 16,36%.
Рейтинг: BBB-.
Строительство жилой недвижимости в Cанкт-Петербурге в собственном ценовом сегменте «Smart».
3. ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03 (RU000A1043B8)
Дата погашения: 19.05.2025.
Доходность: 16,06%.
Рейтинг: BB.
Финансовая компания, созданная в целях привлечения заемного финансирования для ижевской девелоперской компании Талан.
4. Хайтэк-Интеграция 001P-01 (RU000A106151)
Дата погашения: 26.03.2026.
Доходность: 15,81%.
Рейтинг: B+.
Торговля вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием.
5. ТЕХНО Лизинг
001P-05 (RU000A103TS0)
Дата погашения: 03.09.2027.
Доходность: 15,79%.
Рейтинг: BBB-.
001P-04 (RU000A1032X5)
Дата погашения: 16.04.2026.
Доходность: 15,63%.
Рейтинг: BBB-.
Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.
6. ГЛОРАКС 001Р-01 (RU000A105XF4)
Дата погашения: 11.03.2025.
Доходность: 15,61%.
Рейтинг: BBB-.
Российская девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга.
7. РЕАТОРГ 001Р-01 (RU000A105BP9)
Дата погашения: 21.10.2025.
Доходность: 15,5%.
Рейтинг: BBB-.
Специализируется на комплексных решениях в области проектирования и оснащения химических и фармацевтических производств и лабораторий.
8. Реиннольц 001Р-02 (RU000A105LS2)
Дата погашения: 08.12.2026.
Доходность: 15,45%.
Рейтинг: BB-.
Инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой и производством теплообменного оборудования, оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод.
9. Лизинг-Трейд
Лизинг-Трейд 001P-07 (RU000A105WZ4)
Дата погашения: 09.02.2028.
Доходность: 15,37%.
Рейтинг: BB+.
Лизинг-Трейд 001P-02 (RU000A1029F8)
Дата погашения: 01.10.2024.
Доходность: 15,1%.
Рейтинг: BB+.
Лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга транспорта и оборудования.
10. АО СПМК БО-01 (RU000A105BW5)
Дата погашения: 23.10.2025.
Доходность: 15,26%.
Рейтинг: B.
Мясокомбинат в пригороде Сергиева Посада. Основная продукция мясокомбината - это более 300 видов колбасных и деликатесных изделий, полуфабрикатов и охлажденного мяса.
11. Аквилон-Лизинг БО-02-001P (RU000A1063Y8)
Дата погашения: 09.04.2026.
Доходность: 15,25%.
Рейтинг: BB.
Лизинговая компания в Приволжском федеральном округе.
12. АО ГК ЕКС БО-01 (RU000A104BU2)
Дата погашения: 19.12.2024.
Доходность: 15,16%.
Рейтинг: BBB.
Компания занимается проектированием и строительством инфраструктурных объектов, а также жилищным строительством.
С описанными мной параметрами сейчас таких компаний 12, у некоторых не по одному выпуску.
Что брать? Это уже личное решение каждого.
Если смотреть мой портфель ВДО, там есть все кроме Литаны и Аквилона. На очень скромные доли, там и концепция такова.
Если смотреть на другие портфели, там есть ещё Глоракс и Техно. Тоже не на выдающиеся доли. Все перечисленные облигации — ВДО, а значит высокорискованные.
Так что помним про риски.
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