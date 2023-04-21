Облигации с доходностью выше 15%

Посмотрим корпоративные ВДО без оферты и со сроком от 1 года до 5 лет? Какие из них самые-самые высокодоходные на сегодняшний день?

Обращаю внимание, что высокая доходность не гарантирована, потому что... ну разные бывают ситуации, например, дефолт.

Синтеком, например, даже не буду включать в список, там доходность показывается 34%, но вероятность дефолта такая, что получить эти 34% будет крайне сложно.

Облигации, доступные только квалифицированным инвесторам, тоже не стал включать. Квалифицированные и сами смогут найти все МФО и Апри. Оферту и переменный купон тоже оставим тем, кому они нужны.

Параметры:

для неквалифицированных инвесторов;

фиксированный купон;

от 1 года до 5 лет;

без оферты;

эффективная доходность выше 15%;

1. ЛИТАНА 001P-01 (RU000A1032S5)

Дата погашения: 01.05.2024.

Доходность: 16.85%.

Рейтинг: B+.

Строительство гражданских и промышленных объектов в РФ и РБ.

Оказывает консультационные услуги в сфере строительства.

2. ЛЕГЕНДА БО 001P-04 (RU000A102Y66)

Дата погашения: 08.04.2025.

Доходность: 16,36%.

Рейтинг: BBB-.

Строительство жилой недвижимости в Cанкт-Петербурге в собственном ценовом сегменте «Smart».

3. ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03 (RU000A1043B8)

Дата погашения: 19.05.2025.

Доходность: 16,06%.

Рейтинг: BB.

Финансовая компания, созданная в целях привлечения заемного финансирования для ижевской девелоперской компании Талан.

4. Хайтэк-Интеграция 001P-01 (RU000A106151)

Дата погашения: 26.03.2026.

Доходность: 15,81%.

Рейтинг: B+.

Торговля вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием.

5. ТЕХНО Лизинг

001P-05 (RU000A103TS0)

Дата погашения: 03.09.2027.

Доходность: 15,79%.

Рейтинг: BBB-.

001P-04 (RU000A1032X5)

Дата погашения: 16.04.2026.

Доходность: 15,63%.

Рейтинг: BBB-.

Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.

6. ГЛОРАКС 001Р-01 (RU000A105XF4)

Дата погашения: 11.03.2025.

Доходность: 15,61%.

Рейтинг: BBB-.

Российская девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга.

7. РЕАТОРГ 001Р-01 (RU000A105BP9)

Дата погашения: 21.10.2025.

Доходность: 15,5%.

Рейтинг: BBB-.

Специализируется на комплексных решениях в области проектирования и оснащения химических и фармацевтических производств и лабораторий.

8. Реиннольц 001Р-02 (RU000A105LS2)

Дата погашения: 08.12.2026.

Доходность: 15,45%.

Рейтинг: BB-.

Инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой и производством теплообменного оборудования, оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод.

9. Лизинг-Трейд

Лизинг-Трейд 001P-07 (RU000A105WZ4)

Дата погашения: 09.02.2028.

Доходность: 15,37%.

Рейтинг: BB+.

Лизинг-Трейд 001P-02 (RU000A1029F8)

Дата погашения: 01.10.2024.

Доходность: 15,1%.

Рейтинг: BB+.

Лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга транспорта и оборудования.

10. АО СПМК БО-01 (RU000A105BW5)

Дата погашения: 23.10.2025.

Доходность: 15,26%.

Рейтинг: B.

Мясокомбинат в пригороде Сергиева Посада. Основная продукция мясокомбината - это более 300 видов колбасных и деликатесных изделий, полуфабрикатов и охлажденного мяса.

11. Аквилон-Лизинг БО-02-001P (RU000A1063Y8)

Дата погашения: 09.04.2026.

Доходность: 15,25%.

Рейтинг: BB.

Лизинговая компания в Приволжском федеральном округе.

12. АО ГК ЕКС БО-01 (RU000A104BU2)

Дата погашения: 19.12.2024.

Доходность: 15,16%.

Рейтинг: BBB.

Компания занимается проектированием и строительством инфраструктурных объектов, а также жилищным строительством.

С описанными мной параметрами сейчас таких компаний 12, у некоторых не по одному выпуску.

Что брать? Это уже личное решение каждого.

Если смотреть мой портфель ВДО, там есть все кроме Литаны и Аквилона. На очень скромные доли, там и концепция такова.

Если смотреть на другие портфели, там есть ещё Глоракс и Техно. Тоже не на выдающиеся доли. Все перечисленные облигации — ВДО, а значит высокорискованные.

Так что помним про риски.

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