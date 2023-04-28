Что такое дюрация облигаций

С одной стороны, облигации — очень простой инструмент. Покупаешь их, получаешь купоны, при погашении получаешь номинал (если не будет дефолта). С другой стороны — очень сложный. Рыночная цена постоянно меняется. Ещё она зависит от ключевой ставки ЦБ, от того, как идут дела у эмитента, от настроений на рынке…

Купоны бывают постоянные и переменные, доходность считается чёрти-как, к тому же шестью разными способами, 3 из которых вообще без пол-литра не понять.

А ещё у облигаций есть дюрация, и это не то же самое, что срок до погашения, несмотря на то, что дюрация переводится как длительность. Без паники, разберёмся.

Первое, что нужно понять, это суть

Дюрация облигации (или эффективный срок до погашения) — это время от момента покупки до полного возврата затрат на приобретение облигации.

Но, как говорится, есть нюанс

Дюрация учитывает дисконтированную стоимость (текущий денежный эквивалент будущего потока платежей). Дисконтирование — это процесс, обратный начислению процентов.

Чем короче дюрация, тем лучше для инвестора

Это, собственно, достаточно просто принять. Чем быстрее произойдёт возврат вложенных средств, тем лучше. Всё остальное время до погашения — денежный поток чище слезы младенца. Конечно, лишь после уплаты налогов, они его всё же несколько загрязняют.

Из двух одинаковых облигаций лучше та, у которой купоны чаще. Собственно, для того дюрация и нужна — для сравнения облигаций и любых инвестиционных инструментов, у которых есть срок действия и фиксированные выплаты. Чем выше дюрация, тем выше риск, что за это время произойдут различные события, способные повлиять на ее доходность.

Очевидно, что на дюрацию влияет также и амортизация. У облигаций с амортизацией дюрация значительно ниже, чем у аналогичных облигаций без амортизации. Многие инвесторы любят амортизацию у эмитентов с низкими рейтингами, считается, что так оно понадёжнее, когда эмитент гасит облигации через амортизационные выплаты.

При изменении ключевой ставки ЦБ меняется цена облигации и её дюрация. При снижении ставки снижается и дюрация (цена растёт), а при увеличении ставки увеличивается и дюрация (цена падает).

Примеры

Покупаем бескупонную облигацию за 1000 рублей на 1 год с доходностью 100 рублей. Через 1 год получаем 1100 рублей. Дюрация = срок до погашения = 1 год. Покупаем облигацию за 1000 рублей на 1 год с 4 ежеквартальными купонами по 25 рублей. Дюрация равна 0,94 года. Покупаем облигацию за 1 000 рублей на 5 лет с ежеквартальными купонами по 25 рублей. Дюрация равна 4 года.

Дюрацию можно рассчитать по формуле посмотреть на сайте Мосбиржи вместе со всеми остальными параметрами: https://www.moex.com/ru/bondization/calc

Пара слов про выпуклость

Ну и совсем кратко — про выпуклость. Зависимость цены облигации от её доходности не линейная, а кривая (выпуклая). Разные облигации по-разному реагируют на изменение ставки ЦБ: какие-то дешевеют или дорожают сильнее, какие-то слабее. При снижении ставок более выпуклая облигация быстрее растёт в цене, а при их росте — медленнее теряет свою стоимость.

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