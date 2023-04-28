Топ-10 муниципальных облигаций России по доходности

Муниципальные облигации выпускают отдельные субъекты. Эмитентами облигаций выступают города, районы, области, регионы, отдельные республики и другие образования в составе РФ. Бумаги субъектов также называют субфедеральными. Логично, что доходность по таким бумагам должна быть выше, иначе в них и смысла бы не было, ведь есть ОФЗ. Так оно и есть, хотя ликвидность в этих бумагах сильно ниже, поэтому волатильность может быть выше.
Всегда стоит про это помнить, чтобы не получить стакан, который наполовину пуст (или полон у инвесторов-оптимистов).
Уровень надёжности мунициалочек считается таким же (ну почти), как у ОФЗ. Несмотря на то, что по нескольким выпускам (Клинский район, МО и КЧР) были технические дефолты выплаты купонов, в итоге всё заканчивалось хорошо.
Короче говоря, субфедеральные бонды подойдут тем, кто хочет получить гарантированныую доходность немного выше ОФЗ и не переживает из-за ликвидности.
Премия к ОФЗ может быть от 0,5% до 2% в зависимости от субъекта при условии достаточной ликвидности. Стоит учесть, что часто муниципалочки с амортизацией, но купонная доходность фиксирована.
У всех регионов, к слову, тоже есть кредитный рейтинг. Это, естественно, не основной показатель, на который стоит обращать внимание. Кроме рейтинга можно опираться на долги. Видишь, что в твоём городе нет денег на ремонт дорог — смело требуй премию 2% к ОФЗ по городским облигациям! Ведь кажется, что дефицит бюджета достаточно большой.
Посмотрим 10 ликвидных выпусков от 1 до 5 лет. Я не буду писать, какой рейтинг у какой области, это не то же самое, что корпораты. Доходность указана эффективная к погашению. Они все без оферты и с амортизацией.
1. Ульяновская область 35002 (RU000A101U61)
Дата погашения: 25.06.2027.
Доходность: 10,3%.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
2. Магаданская область 2022 (RU000A105NT6)
Дата погашения: 17.12.2027.
Доходность: 10,12%.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
3. Ульяновская область 34004 (RU000A1040S8)
Дата погашения: 10.11.2026.
Доходность: 9,98%.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
4. Краснодар 34003 (RU000A102KT9)
Дата погашения: 23.12.2025.
Доходность: 9,97%.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
5. Томская область 2020 (RU000A1024L7)
Дата погашения: 23.07.2027.
Доходность: 9,95%.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
6. Москва 74 (RU000A1033Z8)
Дата погашения: 18.05.2028.
Доходность: 9,88%.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
7. Ульяновская область 34003 (RU000A102CX8)
Дата погашения: 12.11.2025.
Доходность: 9,85%.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
8. Томск 34008 (RU000A102LR1)
Дата погашения: 27.12.2025.
Доходность: 9,85%.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
9. Калининградская область 35003 (RU000A102KN2)
Дата погашения: 16.06.2027.
Доходность: 9,84%.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
10. Удмуртия 2016 (RU000A0JWT91)
Дата погашения: 19.09.2026.
Доходность: 9,72%.
Оферта: нет.
Амортизация: да.
На что ещё можно обратить внимание: Краснодарский край, Нижегородская область, Омская область, Ставропольский край, Оренбургская область, Свердловская область, КЧР, МО, Марий Эл, СПб, Тамбов. По ним доходность будет выше 9%.
Что есть у меня: только Ульяновская область. Мои предпочтения всё же — это больше корпоративные облигации. Кстати, всё же про рейтинг. У Ульяновской области рейтинг BBB-. Если смотреть ВДО с таким рейтингом, то ожидаешь доходность 13–14%, а то и все 15%. Дефицит бюджета Ульяновской области растёт год за годом (был 7,5%, уже наверно больше 9%). Тот случай, когда чем хуже, тем лучше для инвесторов.
Альтернатива: корпоративные облигации эмитентов с рейтингом AA и выше. Например, облигации Газпрома, Почты России, Автодора или ВК. Хотя у многих самых надёжных эмитентов доходность будет ниже 9% (к примеру, облигации X5, Алроса, Лукойл).
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