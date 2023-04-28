Топ-10 муниципальных облигаций России по доходности

Есть ОФЗ. Они выпускаются Минфином России для покрытия дефицита федерального бюджета и входят в состав государственного внутреннего долга России. Доходность в них не самая интересная, зато чаще всего в любом выпуске хорошая ликвидность, ну и надёжность выше, чем у любой компании с рейтингом AAA, которых, кстати, не прям уж много. А есть муниципальные бонды.

Муниципальные облигации выпускают отдельные субъекты. Эмитентами облигаций выступают города, районы, области, регионы, отдельные республики и другие образования в составе РФ. Бумаги субъектов также называют субфедеральными. Логично, что доходность по таким бумагам должна быть выше, иначе в них и смысла бы не было, ведь есть ОФЗ. Так оно и есть, хотя ликвидность в этих бумагах сильно ниже, поэтому волатильность может быть выше.

Всегда стоит про это помнить, чтобы не получить стакан, который наполовину пуст (или полон у инвесторов-оптимистов).

Уровень надёжности мунициалочек считается таким же (ну почти), как у ОФЗ. Несмотря на то, что по нескольким выпускам (Клинский район, МО и КЧР) были технические дефолты выплаты купонов, в итоге всё заканчивалось хорошо.

Короче говоря, субфедеральные бонды подойдут тем, кто хочет получить гарантированныую доходность немного выше ОФЗ и не переживает из-за ликвидности.

Премия к ОФЗ может быть от 0,5% до 2% в зависимости от субъекта при условии достаточной ликвидности. Стоит учесть, что часто муниципалочки с амортизацией, но купонная доходность фиксирована.

У всех регионов, к слову, тоже есть кредитный рейтинг. Это, естественно, не основной показатель, на который стоит обращать внимание. Кроме рейтинга можно опираться на долги. Видишь, что в твоём городе нет денег на ремонт дорог — смело требуй премию 2% к ОФЗ по городским облигациям! Ведь кажется, что дефицит бюджета достаточно большой.

Посмотрим 10 ликвидных выпусков от 1 до 5 лет. Я не буду писать, какой рейтинг у какой области, это не то же самое, что корпораты. Доходность указана эффективная к погашению. Они все без оферты и с амортизацией.

1. Ульяновская область 35002 (RU000A101U61)

Дата погашения: 25.06.2027.

Доходность: 10,3%.

Оферта: нет.

Амортизация: да.

2. Магаданская область 2022 (RU000A105NT6)

Дата погашения: 17.12.2027.

Доходность: 10,12%.

Оферта: нет.

Амортизация: да.

3. Ульяновская область 34004 (RU000A1040S8)

Дата погашения: 10.11.2026.

Доходность: 9,98%.

Оферта: нет.

Амортизация: да.

4. Краснодар 34003 (RU000A102KT9)

Дата погашения: 23.12.2025.

Доходность: 9,97%.

Оферта: нет.

Амортизация: да.

5. Томская область 2020 (RU000A1024L7)

Дата погашения: 23.07.2027.

Доходность: 9,95%.

Оферта: нет.

Амортизация: да.

6. Москва 74 (RU000A1033Z8)

Дата погашения: 18.05.2028.

Доходность: 9,88%.

Оферта: нет.

Амортизация: да.

7. Ульяновская область 34003 (RU000A102CX8)

Дата погашения: 12.11.2025.

Доходность: 9,85%.

Оферта: нет.

Амортизация: да.

8. Томск 34008 (RU000A102LR1)

Дата погашения: 27.12.2025.

Доходность: 9,85%.

Оферта: нет.

Амортизация: да.

9. Калининградская область 35003 (RU000A102KN2)

Дата погашения: 16.06.2027.

Доходность: 9,84%.

Оферта: нет.

Амортизация: да.

10. Удмуртия 2016 (RU000A0JWT91)

Дата погашения: 19.09.2026.

Доходность: 9,72%.

Оферта: нет.

Амортизация: да.

На что ещё можно обратить внимание: Краснодарский край, Нижегородская область, Омская область, Ставропольский край, Оренбургская область, Свердловская область, КЧР, МО, Марий Эл, СПб, Тамбов. По ним доходность будет выше 9%.

Карта с смартлаба

Что есть у меня: только Ульяновская область. Мои предпочтения всё же — это больше корпоративные облигации. Кстати, всё же про рейтинг. У Ульяновской области рейтинг BBB-. Если смотреть ВДО с таким рейтингом, то ожидаешь доходность 13–14%, а то и все 15%. Дефицит бюджета Ульяновской области растёт год за годом (был 7,5%, уже наверно больше 9%). Тот случай, когда чем хуже, тем лучше для инвесторов.

Альтернатива: корпоративные облигации эмитентов с рейтингом AA и выше. Например, облигации Газпрома, Почты России, Автодора или ВК. Хотя у многих самых надёжных эмитентов доходность будет ниже 9% (к примеру, облигации X5, Алроса, Лукойл).