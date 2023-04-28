Итоги 22 месяцев инвестиций. 1,95 млн рублей

1 мая, значит пора доставать с антресоли транспаранты и подводить итоги апреля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 22 месяца позади. Погнали!

Деньги

Итак, главная часть отчета. У меня 3 брокера (Альфа – красный, Тинькофф – желтый, ВТБ – синий), 1 депозит и 1 краудлендинг.

Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет – что это) в этом году буду пополнять на 400 000 у «основного» красного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет).

После того, как ИИС будет пополнен под завязку, остальные пополнения будут на 3 БС и крауд (что это). Ну и весной жду вычет по ИИС за прошлый год. Вот такие показатели зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 апреля 1 815 569 ₽:

Депозит: 952 682 ₽

БС + ИИС (красный): 722 822 ₽

БС (желтый): 71 386 ₽

БС (синий): 30 979 ₽

Краудлендинг: 37 700 ₽

Менял сдохший аккумулятор в машине и под ним нашёл 100 000 рублей, которые подкладывал, чтобы аккумулятор не шатался. Новый встал и так нормально, так что решил эти деньги проинвестировать. Всю котлету в виде сотки закинул на ИИС.

На этот раз сумма была достаточной для того, чтобы совершить разнообразные покупки.

Почти 5% пошли на покупку рандомных акций, это была Алроса. Из акций ещё покупал МТС и Новатэк (их ещё не было), Лукойл, ЦМТ, НЛМК, Татнефть, Газпром, Роснефть, Газпромнефть и РусГидро (уже не новички), также поучаствовал в IPO Генетико.

Из облигаций: ВИС, АБЗ-1, Уральская Сталь, М.Видео, Сейф-Финанс на размещениях и немного уже старых выпусков.

У меня много облигаций, это осознанный выбор. Большое количество акций не соответствует цели и риск-профилю конкретно по цели.

А то зачастую вот такая ситуация у инвесторов:

Результат апреля не менее бомбический, чем мартовский.

Акции росли как грибы после дождя, а найти акции в минусе сложнее, чем желание пойти на первомайскую демонстрацию.

Индекс Мосбиржи активно рос, а главным драйвером роста моей части портфеля акций снова стал Сбербанк.

Апрель детально так:

Депозит: 952 682 + 8 057 (проценты) = 960 739 ₽

БС+ИИС (красный): 722 822 + 100 000 (пополнение) + 24 753 (рост) = 847 575 ₽

БС (жёлтый): 71 386 + 0 (пополнение) + 564 (рост) = 71 950 ₽

БС (синий): 30 979 + 0 (пополнение) + 367 (рост) = 31 346 ₽

Краудлендинг: 37 700 + 0 (пополнение) + 508 (рост) = 38 208 ₽

Суммарно: 1 815 569 + 100 000 (пополнение) + 34 249 (рост) = 1 949 818 ₽

Ставка ЦБ снова 7,5%, с сентября 2022 года. С – стабильность.

Облигации незначительно то растут, то падают, причём ВДО и надёжные сближаются по доходности.

В России дивидендный сезон в разгаре, многие компании объявили дивиденды, да и в целом какой-то неоправданный оптимизм в казино. Память у инвесторов короткая, конечно.

Для теста взял один дешёвый пай ЗПИФ Сбера. Удачно поучаствовал в IPO Генетико (ну пока удачно), правда взял совсем немного акций.

Продолжаю ждать вычет на ИИС, первый месяц ожидания прошёл.

IPO Генетико сначала не порадовал, а потом как порадовал! Дело в том, что был косяк с доставкой акций, думал, что меня прокатили, и разговоры такие были, что Альфа кинула. Но в итоге пришли.

Крауд остаётся пока на холде, на и вообще пока только ИИС пополняю, все остальные счета на холде. От ПНК никаких новостей, продолжаем ждать, когда что выплатят за него, у меня 31 пай.

Итого (за все время):

Депозит: 810 000 → 960 739 (+150 739 или +18,61%)

БС + ИИС (красный): 816 000 → 847 575 (+31 575 или +3,87%)

БС (жёлтый): 61 000 → 71 950 (+10 950 или +17,95%)

БС (синий): 29 000 → 31 346 (+2 346 или +8,09%)

Краудлендинг: 35 000 → 38 208 (+3 208 или + 9,17%)

Суммарно: 1 751 000 → 1 949 818 (+198 818 или +11,35%)

Средняя сумма пополнения: 79 590 ₽ в месяц. Когда только начинал, ставил планку в 66 000. Но сейчас, конечно, хотелось бы увеличить до 100 000, пока не получается.

А вот так это выглядит на графике:

Доходность марта получилась 1,79% или 21,4% в переводе на годовые.

А сумма в портфеле эквивалентна стоимости Автомобиля Москвич № 3 с АКПП + 150к останется! А ещё это 6,89 метров в Сочи по цене объявлений 283к за метр!

Поскольку цель – покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку.

Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Моя стратегия

Поскольку цель – покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Немного скорректировал целевые значения по типам активов.

Если смотреть на распределение портфеля без учета депозита, то планирую привести к такому: облигации 60%, фонды недвижимости 10%, акции 25%, краудлендинг 5%. Крауд пока решил оставить, но держать в нём не более 5%.

С уходом ПНК пока что решил увеличить целевую долю акций до 25%, а на недвижку пока что отвожу 10%. ИИС буду пополнять на 400к в месяц для получения вычета. Депозит лежит и лежит, пока не время о нём думать.

Апрель стал ещё продуктивнее марта. Также удалось найти сотку, в этом году такого ещё не было. Надеюсь, удастся держать среднюю сумму пополнений на уровне 80 000, но хотелось бы по 100 000 в месяц всё же, хотя это пока не выглядит реалистично.

Что ещё?

Купил 2k-монитор 27«, выбор пал на Gigabyte. Топчик. Решил поиграть в Horizon, хотя на плойке уже проходил его. Нравится мне она. Atomic Heart решил отложить на потом.

Снова ездил в офис, удалёнка плавно перетекает в гибрид 4/1.

Канал подрос с 2670 до 2980 подписчиков (+310, хуже марта). Ростом доволен, в целом, хочется стабильно не меньше трактора в месяц.

По челленджам всё в силе. Будет и Озон, и манки.

Снова покупал роллы «Много лосося» с кэшбэком 20%. Покупал Чёрную Мамбу в Burger Heroes. Оформил Пакет X5. Пивко пил пару раз, может даже три раза.

Поменял АКБ. Порадовался потеплению. Наконец-то настоящая весна. Скоро и лето.

У моего стикерпака уже более 12 700 установок (+1 700). Продолжаю собирать второй пак.

Планы на май: поиграть в Horizon. Вкотлетить ИИС. Возможно, получить вычет. Пить пивко, пока весна.

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