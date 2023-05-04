Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип igotosochi
igotosochi

Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении

Новое размещение от московской компании, которая владеет крупными ТРЦ. Доходность — в районе 13%, а долгов — выше крыши с парком на ней торгового центра.
8
Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении
Photo: Viktor Bystrov, Unsplash

Ездил на выходных в ТРЦ, не только же онлайн всё в Озоне покупать. Народу полно, все что-то там покупают, хомячат на фудкортах, площади торговые все почти все работают в полную силу — красота, бизнес-то прёт, получается? Хотя не так давно многие владельцы ТРЦ и арендаторы переживали смутные ковидные времена, потом начался уход зарубежных брендов. Так, к чему я это вообще, вроде про облигации же пост.

Ну вот так вот, ФПК Гарант-Инвест — это как раз владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью в Москве. В портфеле — много известных московских ТРЦ. И на размещении скоро будет новый выпуск. Мне в принципе тема инвестиций в недвижимость интересна, в том числе и в формате облигаций.

Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении

Объём выпуска — 2 млрд, доходность ожидается 12,7–13%, срок 3 года, без оферты и амортизации. Купоны ежемесячно. Рейтинг BBB- от АКРА и BBB от НРА и НКР. Выпуск под рефинансирование и частично под редевелопмент (перепрофилирование под новое направление невостребованных объектов недвижимости) четырёх ТРЦ.

Гарант-Инвест — российская финансово-промышленная группа, объединяющая ряд предприятий в инвестиционной, банковской деятельности, а также в области девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. В группу входят банк, девелоперская компания и как раз ФПК. Владеет центрами «Галерея Аэропорт», «Тульский», «Коломенский», «Пражский Град», «Москворечье», «Ритейл Парк», «Перово молл» и сетью «Смолл». Тикер: 🛍🏬 Сайт: https://garant-invest.ru

  • Выпуск: ФПК Гарант-Инвест-002Р-06

  • Объём: 2 млрд

  • Начало размещения: 16 мая 2023 (сбор заявок до 12 мая)

  • Срок: 3 года

  • Доходность: 12,7–13% (эффективная доходность 13,5–13,8%)

  • Выплаты: 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему Гарант-Инвест? Ходит кто-то в эти ТРЦ кроме ЧВК Рёдан?

Да, кейпоперы, анимешники и пассажиры с детьми ещё как активно гоняют в магазины пошопиться. А также размер EBITDA за 2022 — 3 млрд рублей. Интересно посмотреть на показатели компании, владеющей ТРЦ также в сравнении с ЗПИФами коммерческой недвижимости. Понятно, что в лоб их сравнивать не стоит, но всё же. Отчёт по МФСО за 2022 год от апреля. Смотрим.

image.png
Полностью: https://com-real.ru/files/2023-04/finotchetkn2022.pdf

EBITDA растёт год за годом. 2019: 2,137 млрд, 2020: 2,460 млрд, 2021: 2,879 млрд, 2022: 3,027 млрд рублей. Классно? Ну, допустим. Выручка, конечно, не растёт так же хорошо. 2019: 2,874 млрд, 2020: 2,388 млрд, 2021: 2,846 млрд, 2022: 2,763 млрд рублей. Но вот показатель Чистый долг / EBITDA в 2022 году равен… 9! Девять, Карл! Рост данного параметра связан с ростом значения чистого долга ввиду активной реализации инвестиционной программы, включающей в том числе проект МФК WESTMALL. Без учета кредита под строительство МФК WESTMALL, значение показателя «Чистый долг/EBITDA» составляет 7,8. А вот показатель EBITDA / Проценты ровно 1. Это означает, что все деньги идут на погашение долгов. Очень низкое покрытие платежей. Ну да и выпуск под рефинансирование идёт. Сейчас торгуются 5 выпусков. Доходность у последнего почти 14%.

Чистый долг растёт. 2019: 21,506 млрд, 2020: 23,330 млрд, 2021: 25,250 млрд, 2022: 27,187 млрд. Вся выручка идёт на покрытие долгов. Плюс в том, что выручка генерится хорошая для того, чтобы покрывать долги, а при вводе нового объекта (обещают в этом году) она вырастет.

2022 год компания закрыла с убытком, да и в целом последние 3 года торговые центры как-то не лучшим образом себя чувствуют, а тут ещё стройка 250-метрового дома с парком на крыше.

https://com-real.ru/files/2023-04/finotchetkn2022.pdf
Полностью: https://com-real.ru/files/2023-04/finotchetkn2022.pdf

Стоит посмотреть, какая доходность относительно стоимости активов. Получается около 9–10%. То есть, похоже на то, что лежит в ЗПИФах. И также не вызывает сомнений то, что рентный поток будет держаться на примерно таком уровне. Да, последние 3 года стали испытанием для коммерческой недвижимости, но справляются. Пока справляются.

По итогу, имеем выпуск облигаций для настоящих шопоголиков. Я не то чтобы не верю в то, что у компании будет всё в порядке, но как-то хочется премию за Чистый долг / EBITDA, равный 9, чуть выше, и доходность ниже 13% смотрится не слишком круто. Этому выпуску есть место разве что в портфеле ВДО, где всякого хлама по чуть-чуть. У меня такой есть. Тем не менее, в саму компанию я верю. Честно. Даже при случае зайду в Westmall, если буду в Очаково. Прогуляюсь по парку на крыше. Вроде бы таких не было ещё в Москве. Котлетить наверно совсем рискованно, да и в спекулятивный рост цен на этот выпуск не верю.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Мнение «igotosochi» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

8
igotosochi

igotosochi

маркетолог

34 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    ЭДО

    Тенденции развития ЭДО, или что способствует росту спроса на сервисы электронного документооборота

    Тренд цифровизации бизнес-процессов остается восходящим, и повышение спроса на сервисы ЭДО это демонстрирует. В первом квартале 2023 года на 35% вырос объем документов, передаваемых через сервисы электронного документооборота, по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

    Тенденции развития ЭДО, или что способствует росту спроса на сервисы электронного документооборота
    47
    Логотип Александр42
    Александр42
    Наличные деньги

    Расчеты наличными по внешнеэкономическим сделкам в 2023 году. Новые правила

    С 27.12.2022 начали действовать новые правила расчёта наличными между резидентами и нерезидентами. Правительство значительно упростило правила работы с наличной валютой и рублями по внешнеэкономическим контрактам. Рассмотрим их подробней в статье.

    Расчеты наличными по внешнеэкономическим сделкам в 2023 году. Новые правила
    3
    50
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Алименты

    Открытие счета ребенку для алиментов. Можно так сделать?

    Многих отцов тревожит мысль, что выплачиваемые на детей деньги, мамы тратят на себя. Можно ли открыть ребенку счет для перечисления алиментов, если есть подозрения, что выплаты используются не по целевому назначению.

    Открытие счета ребенку для алиментов. Можно так сделать?
    2
    67
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзоры для бухгалтера

    Оценка депутатов на Госуслугах, запрет рекламы интимуслуг, наказание наркоманов в правовом обзоре

    Рассмотрим хайповые законодательные инициативы за март этого года. В этом правовом обзор все самое интересное.

    Оценка депутатов на Госуслугах, запрет рекламы интимуслуг, наказание наркоманов в правовом обзоре
    1
    43
    Логотип nlukina
    nlukina
    Дробление бизнеса

    Дробление бизнеса – законно или налоговое преступление. Какие способы оптимизации доступны блогерам

    Весь интернет сейчас обсуждает горячие истории об уклонении от налогов известных блогеров. Под гребенку ФНС попали многие инста и не только лица. Некоторые из них просто не платили налоги в бюджет, а более умные занимались дроблением своего бизнеса. Давайте обсудим, что это такое и какие способы оптимизации бизнеса допустимы в блогсфере.

    Дробление бизнеса – законно или налоговое преступление. Какие способы оптимизации доступны блогерам
    2
    221
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДС

    Общепит могут освободить от НДС. Новость от Минфин

    Налоговая новость связана с возможностью освобождения от НДС услуг общепита, оказываемых в рамках договора товарищества (письмо Минфина от 23 марта 2023 г. № 03-07-07/25410).

    30
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Дробление бизнеса

    Как в публичной отчетности увидеть искусственное дробление. Строим график и смотрим

    Всем любителям упрощенных рукавов, складов на аутсорсинге и прочих продвигаемых в интернетах налоговых схем дробления бизнеса. Ваши схемы очень хорошо видны на графике. Вот прибыль вывели чтобы налоги сэкономить, вот она ушла назад в оборот. Смотрите разбор реального кейса в нашем новом ролике.

    75
    Читать еще