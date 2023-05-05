Мосбиржа пересчитала своих клиентов. И стала манипулировать статистикой

Мосбиржа поделилась итогами четвёртого месяца 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. А также Мосбиржа стала заниматься манипуляциями со статистикой.

Мосбиржа отчитывается о кратном росте по сравнению с апрелем 2022. Некрасиво. Все же помнят, что было в апреле 2022. Но ладно, если бы так было всегда. Нет, раньше сравнивали всегда с предыдущим месяцем.

Для того, чтобы никто не мог посмотреть на графики за год, они просто убили их. Да, теперь их нет вообще, но, возможно, это технические проблемы и лишь они. С января не обновлялись, с апреля вообще недоступны. Биржа, которую мы заслужили.

Но ничего, я сравню с мартом, а им пусть будет стыдно. Возможно, это не попытка показать, что дела идут лучше, чем на самом деле.

Тем не менее, пока СПБ-Биржа мучается в агониях, дела на Мосбирже идут более-менее. Основных пойнтов два: 25 млн инвесторов и падение общего объёма торгов при росте объёмов в акциях и в золоте. Меня как долгосрочного микроинвестора интересует больше всего как раз фондовый рынок, но также интересно посмотреть, какие ещё были изменения.

Драйвером роста объёмов торговли акциями стал дивидендный сезон. Многие компании решили заплатить, некоторые — весьма щедро. На фондовом рынке продолжается анархия, физики совершают 81,5% сделок по акциям, по облигациям — 35,6%. За апрель появилось ещё полмиллиона новых инвесторов на Мосбирже (а точнее 540 тысяч), суммарное число перевалило за 25 млн. Правда активных было лишь 2,6 млн (10,4%). Наверно просто забыли, что стали инвесторами. Или кто-то им помог забыть.

Объём вложений частных инвесторов на рынке акций в апреле составил 38,4 млрд рублей, на рынке облигаций — 62,7 млрд рублей. В среднем активный инвестор закупился на 39 000 рублей. Видим, что юрлица продолжают активно брать облигации, да и физлица тоже — на 60% средств, а 40% денег отправляют в акции.

Общий объём торгов в апреле упал на 14,5% и составил 90,3 трлн рублей (105,6 трлн в марте).

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 10,7% и составил 1 614,1 млрд рублей (1 457,7 млрд рублей в марте). Это 1,78% всего объёма (было 1,38%). Объёмы торгов акциями росли на дивидендных новостях и отчётах, но всё равно очень низкие. Ликвидность есть только в 1 эшелоне, а акции 2 и 3 эшелонов продолжают разгоняться спекулянтами. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Вряд ли в ближайшее время это изменится.

Топ-10 акций апреля по популярности у частных инвесторов выглядит так: Сбербанк (32,7% обычные и 8,5% префы), Газпром (20,2%), ЛУКОЙЛ (10,1%), Норникель (7,3%), Сургутнефтегаз-п (4,8%), Роснефть (4,6%) НОВАТЭК (4,4%), Яндекс (4,3%) и Полюс (3,3%). Как видим, Сбер вне конкуренции. Анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях.

Объём торгов облигациями рухнул на 19% и составил 1 401,4 млрд рублей (1 728,3 млрд рублей в марте). Облигации уступили акциям по объёму. Доля от всех торгов — 1,55% (было 1,63%).

В апреле на фондовом рынке Московской биржи было размещено 62 (в марте 71) облигационных займа на общую сумму 1 496,1 млрд рублей (в марте 1 666,7 млрд), включая объем размещения однодневных облигаций на 932,5 млрд рублей (957,6 млрд в марте), которые как обычно портят всю статистику.

Но размещений было всё равно достаточно. Например, Уральская Сталь, АБЗ-1, М.Видео — самые интересные на мой взгляд, в которых я поучаствовал.

Срочный рынок обвалился на 15,3% и составил 5 трлн рублей (5,9 трлн рублей в марте) или 5,53%.

Валютный рынок упал на 11,4% и составил 21,9 трлн рублей (24,7 трлн рублей в марте). Это 24,25% объёма.

Денежный рынок рухнул на 16,1% и составил 59,4 трлн рублей (70,8 трлн рублей в феврале). 65,78% от всего объёма.

Рынок золота и других металлов. Я обратил внимание ещё в марте, что был резкий рост объёмов торгов золотом. Так вот, он увеличился ещё сильнее, золота покупают ещё в 2 раза больше! Объём торгов вырос на 89,6% и составил 40,2 млрд рублей (21,2 млрд рублей в марте), в том числе объем торгов золотом – 39,2 млрд рублей.

Видим большие объёмы торгов золотом, это почти весь объём по драгметаллам. Кто-то продолжает мощно закупаться. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля (да и не только рубля), да и вообще поможет пережить кризис. Вот только кризис по идее уже наступил. Или нет? Впрочем, если смотреть на %% от всего объёма, то это сильно меньше 1%.

Что в итоге?

По фондовому рынку рост продолжился. Акции растут — растут объёмы, люди любят, когда рост и дивиденды. Два месяца подряд рос индекс. Очень сильно растут объёмы по золоту. У многих портфели из акций двузначную доходность показали. У меня акций не так много, поэтому рост получился не таким сильным. Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами. Рынок, как говорится, тонкий и хрупкий, любая новость может сильно повлиять на котировки. Только вот риски никуда не делись, поэтому нельзя забывать про осторожность. Игроки из числа юрлиц пока настроены консервативно и не спешат на рынок акций. Но кто знает, кто окажется прав.

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