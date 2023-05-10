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Ценные бумаги

Свежие облигации: Лайфстрим на размещении

«Кабельщик осознаёт, что его проблемы во взаимоотношениях с людьми — это следствие того, что он всё детство провёл перед телевизором и не получал любви от родителей. Также он заключает, что зомбоящик — это зло, которое гипнотизирует людей, отвлекая их от реального мира и от своих родных и друзей».
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Свежие облигации: Лайфстрим на размещении
Картинка от нейросети Кандинский 2.0

Так заканчивается фильм «Кабельщик» с великолепным Джимом Керри, а новый выпуск Лайфстрим как бы намекает на то, что зло продолжает гипнотизировать людей.

Объём выпуска — 500 млн, доходность ожидается 13–13,5%, срок 5 лет, без оферты, с амортизацией. Купоны ежеквартально. Амортизация по 25% в дату 17-20 купонов. Рейтинг BBB от Эксперт РА.

Лайфстрим — компания, которая специализируется на построении инфраструктурных решений для компаний телекоммуникационной отрасли. Основным бизнесом является «Смотрёшка» (b2b2c) — комплексное решение для операторов, состоящее из технической инфраструктуры и видео-контента (платное телевидение и онлайн-кинотеатры). То есть, продают услуги провайдерам, а провайдеры продают своим пользователям. Тикер: 📺👀 Сайт: https://life-stream.tv

  • Выпуск: ЛайфСтрим-БО-П02.

  • Объём: 500 млн.

  • Начало размещения: 18 мая 2023 (сбор заявок до 15 мая).

  • Срок: 5 лет.

  • Доходность: 13–13,5%.

  • Выплаты: 4 раза в год.

  • Оферта: нет.

  • Амортизация: да.

Почему Лайфстрим? Кто-то разве смотрит зомбоящик в 2023?

Все смотрят зомбоящик, а кто его не смотрит, тот живёт в глухой глуши и спит на земле в шалаше, укрываясь лопухом. Впрочем, там не только телеканалы ведь, но и онлайн-кинотеатр. Ещё скажите, что фильмы и сериалы никто не смотрит.

А если смотреть на отчётность за 2022 год, то может даже показаться, что выпуск идеальный. Выручка в 2022 году выросла с 1,196 до 1,301 млрд. Скорр. EBITDA выросла с 186 до 234 млн. Чистая прибыль вообще отлично выросла с 32 до 69 млн. Капитал увеличился с 110 до 200 млн. Показатель Чистый долг / EBITDA равен 2,1 — вполне комфортный.

Все показатели покрытия задолженности тоже хорошие. Соотношение долга к выручке 0,4, а график покрытия платежей комфортный. Из рисков — могут провайдеры обанкротиться и перестать платить (они ведь работают с небольшими операторами, у которых нет собственной подобной инфраструктуры). Ну и помним про то, о чём уже больше года все говорят, хотя пока что проблемы успешно решаются — это зарубежное железо.

Облигации компания использует для инвестиций в собственную инфраструктуру, для продвижения основных продуктов эмитента на рынке b2b2c и b2b путем увеличения расходов на маркетинг и продвижение, а также для оптимизации оборотного капитала и финансовой структуры в целом. Поскольку сам продукт — это ИТ, а клиенты — это телеком, кажется, что всё логично. Нанять нового программиста, залатать легаси код, продать, пока не поломалось, имеющимся клиентам, найти новых клиентов. А если будут какие-то проблемы, всегда можно продаться Ростелекому. В хозяйстве пригодится.

У Лайфстрим уже есть один выпуск облигаций на 300 млн, который заканчивается в 2024 году. По нему доходность 12,3% но и дюрация короткая, поэтому вполне верится в 13%+ по новому выпуску, да и не думаю, что доходность сильно снизится после размещения. Выпуск интересный, так что участвую в размещении. Не на котлету, но тефтельки ИМХО выпуск вполне достоин.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

34 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Блудный сын
    Блудный сын 34 минуты назад

    Соус к тефтелям будет в виде акций?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Свежие облигации: Лайфстрим на размещении

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