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Ценные бумаги

Святой рандом мая. HYDR (акции РусГидро)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо.
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Святой рандом мая. HYDR (акции РусГидро)
Photo: Dan Meyers, Unsplash

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 32 компании.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Поволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

  • ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

  • если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

  • если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть, Магнит, Черкизово и Алроса.

А в мае случайной компанией оказалась РусГидро. Эти акции у меня выпадали в первом сезоне Святого рандома, причём самыми первыми. Потом я их ещё немного докупал. Сейчас у меня 10 000 акций на почти 8 000 рублей.

Акции РусГидро торгуются на данный момент по 79–80 копеек, в лоте 1 000 штук. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму можно купить 6 лотов или 6 000 акций. Ну я и купил, мне они обошлись по 797,8 рублей за лот или 4786,8 за 6 лотов.

Что такое РусГидро?

РусГидро — один из крупнейших российских энергетических холдингов. РусГидро является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающей генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии. Продает электричество и тепло. Это ГЭС, ТЭЦ, ветряные, солнечные и геотермальные электростанции. 5 станций сейчас строятся, вместе с ними получается что-то около 69 электростанций по всей России.

Хороший рандом?

Исходя из последнего годового отчёта, кажется, что не очень. С точки зрения роста стоимости акций — уж точно, да и дивиденды в 2023 году ожидаются совсем скромные. Оно и логично, по дивидендной политике они привязаны к 50% прибыли. Прибыль за год упала с 42 млрд до 19 млрд, так что дивдоходность выходит 3%. Но минимальный размер выплат определен на уровне среднего размера дивидендных выплат за предыдущие три года. Если так, то это будет около 6%. Объясняется сталый отчёт малой водностью. Нет воды — нет электричества, а значит и денег тоже нет. По долгам, кстати, тоже есть увеличение, но в пределах нормы. Разве что природа должна дождями налить воды в водохранилища, и желательно побольше.

Позволяет сохранить хладнокровие тот факт, что РусГидро платит стабильно, а государство может попросить выплатить по среднему за 3 года. Компания, к слову, платила ежегодно в последние 6 лет, средняя доходность получается около 5%. Стабильность и делает бумагу практически квазиоблигацией, но со скромными дивидендами. Не стоит ждать иксов, им взяться будет просто неоткуда. Акции РусГиро — это исключительно консервативная дивидендная история, индексируемая со стоимостью кВт/ч.

История дивидендов РусГидро

На этой гидроэлектризующей ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, финансы и недвижимость.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Святой рандом мая. HYDR (акции РусГидро)

    Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо.

    Святой рандом мая. HYDR (акции РусГидро)
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