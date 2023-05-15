Обезьяний портфель: одиннадцатый месяц. Правда ли, что кропотливый выбор акций не нужен

Одиннадцать месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.

Суть эксперимента — посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций не нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка. Спустя одиннадцать месяцев портфель продолжает быть впереди планеты всей, хоть и откатился за месяц, а индекс наоборот отрос и сократил отставание. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока — смотрим промежуточный результат.

Результат 11 месяцев:

Портфель мартышки: +54,00%.

Индекс Мосбиржи: +21,20%.

Месяц назад обезьяний портфель сильно вырос, сейчас же скорректировал свой туземун. Индекс Мосбиржи не так волатилен.

Обезьяний портфель упал с +68,08% на +54%. Всё те же 9 из 10 бумаг в плюсе, и лидер тот же — ОВК (+279%), а в минусе только Россети (-8%). ОВК за месяц сдал позиции, но результат всё равно потрясающий. Кроме ОВК очень сильно в плюсе Озон (+97%), обе бумаги НКНХ и Телеграф дали +36–47% (тоже просели). Остальные скромнее.

Ссылка на мой обезьяний портфель. Можно посмотреть весь состав.

Возможно ли было это прогнозировать? Возможно, но это не точно;)

Индекс всё ещё отстаёт от портфеля. Расхождение портфеля с индексом сократилось, было месяц назад 51,21%, стало 32,8%. Но кто знает, что будет дальше.

Вот так мартышка обыгрывает не только настоящих аналитиков, но и индекс. Через месяц будет ровно год эксперименту, посмотрим. Думаю, что потом ей будет интересно сразиться не с индексом, а с народным портфелем (10 самых популярных акций у частных инвесторов). Интересно, сможет ли она их обойти?

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