Свежие облигации: Делимобиль на размещении. Про тачки

Прошло 8 месяцев с момента размещения первого выпуска облигация Делимобиля, ну или, как называют его прошаренные инвесторы, собираясь в клубе анонимных лудоманов, Каршеринг Руссия. Выпуск был прошлым летом одним из моих любимых наравне с ВУШ. Настало время второго выпуска «Делика».

Прошло 8 месяцев с момента размещения первого выпуска облигация Делимобиля, ну или, как называют его прошаренные инвесторы, собираясь в клубе анонимных лудоманов, Каршеринг Руссия. Выпуск был прошлым летом одним из моих любимых наравне с ВУШ. Настало время второго выпуска «Делика».

Объём выпуска — 1,5 млрд, доходность ожидается 12,5–13% (для себя ставлю ориентир 12,7%), срок 3 года, без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартально. Рейтинг A+ от АКРА. Премия к ОФЗ 5% при высоком рейтинге — это ли не настоящее счастье?

Делимобиль (Каршеринг Руссия) — это, если кто не знает, самый популярный в Москве и в России каршеринг. Тикер ➗🚗 Сайт: https://delimobil.ru

Выпуск: Каршеринг Руссия-001Р-02.

Объём: 1,5 млрд.

Начало размещения: 26 мая 2023 (сбор заявок до 23 мая).

Срок: 3 года.

Доходность: 12,5–13%.

Выплаты: 4 раза в год.

Оферта: нет.

Амортизация: нет.

Почему Делимобиль? Автомобили у них какие-то китайские…

Делимобиль — лидер рынка каршеринга. Рвёт рынок Москвы, в регионах сидит глубже всех конкурентов (правда там и колёса чаще снимают, но что ж поделать). Больше всего юзеров, развитие активное. Прирастает на 18% по парку ежегодно, на 22% по пользователям и на 56% по выручке. Круто? Безусловно, отличный рост, хотя хейтеры говорят, что им эти ваше шеркаринги в провинциях нахой не нужны. Погодите-погодите, провели интернет, привезут и ушатанные полуседаны, всему своё время.

Делимобиль отчитывается по красоте. Можно и презентацию посмотреть, и бухгалтерскую отчётность, и картинки с графиками. А основатель Делимобиля итальянец Винченцо Трани держит слово и никуда не уходит из России. Оно и понятно, он ведь наш, даже имя у него славянское — Винченцо. Это, конечно, не означает, что Делимобиль работает в плюс. Пока ещё прибыль отрицательная (-164 млн в 2022 против -435 млн в 2021), но убытки сокращаются. Я полагал, что прошлый год Делимобиль сможет закрыть в безубыток, но пока что нет.

А вот показатель Чистый долг / EBITDA удалось сократить с 5,4 до 3,6. Всё дело в действительно хорошем денежном потоке от любителей прокатиться по ночному городу за хлебом или булкой, а то и за булкой хлеба. Все эти поездки позволили выйти на показатель рентабельности EBITDA в 25%.

Меня так почитать, так может показаться, что я фанат Делимобиля и езжу на нём каждый день на работу. К счастью, я работаю из дома, а если вдруг и нужно будет поехать не на своей машине, то воспользуюсь Яндексом (бонусы Плюса ж). И стоит не забывать про убыток. Небольшой, но убыток. Компания покупает больше автомобилей и всячески инвестирует в развитие. Ушатанные тачки продаёт, деньги с продаж отправляет на купоны.

Были по прошлому выпуску консёрны от читателей по поводу того, что автомобили дорожают, придётся закупать китайские модели в полтора раза дороже, но тут палка о двух концах. Недоступность автомобилей я считаю драйвером интереса как раз к шерингу, и рост выручки(15,2 млрд в 2022 против 12,4 млрд в 2021) при хорошей рентабельности это доказывает.

Первый выпуск у меня есть, второй тоже беру на размещении. Конечно, у него уже не такая доходность, но всё равно достаточно высокая, чтобы привлечь интерес инвесторов. Не думаю, что будет сильный апсайд после размещения, поэтому спекулятивного интереса тут, скорее всего, не будет. А держать до погашения буду. Доля, как всегда, в разумных пределах, так как риски всё равно есть.

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