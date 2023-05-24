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Банковские карты

Тинькофф начал выпуск карт UnionPay. А когда есть в них смысл?

Решил изучить тему с картой платёжной стстемы UnionPay в Тинькофф и собрал кратко самую важную информацию, которую понял с точки зрения того, как она может пригодиться мне. Например, при путешествиях, оплате каких-то зарубежных сервисов или для шопинга. Для переводов тоже поизучал, всё же сейчас неактуально, а потом вдруг будет актуально.
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Тинькофф начал выпуск карт UnionPay. А когда есть в них смысл?
Photo: Ku shami, Unsplash

Стоимость

В принципе, хуже-то не будет, если оформить, правда заплатить придётся 1 000 рублей, если уже есть какая-то их карта, или 2 000 рублей, если карты нет (если нет, но хочется, то клик сюда). Виртуальную можно бесплатно. Это в любом случае дешевле, чем у всех остальных банков РФ, которые делают карты ЮП. Там либо выпуск стоит дороже, либо обслуживание дорогое, либо и то, и другое.

К слову, таких банков немного, ещё 7: ВБРР, ГПБ, РСХБ, Почта, Солидарность, Русский Стандарт и Примсоцбанк. Были другие банки, но они попали под блокирующие санкции, и теперь их карты ЮП могут пригодиться лишь тем, кто активно употребляет порошки всякие нехорошие.

Счёт карты

Привязывать её лучше к долларовому счёту, так как все транзакции идут в ЮП в долларах. Но можно и к рублёвому счёту, конечно, не запрещено, конвертация будет происходить при оплате. Всего в Тиньке 17 валют.

Где работает и не работает

Не будет работать в ЕС, Великобритании, США, Израиле и Грузии от слова совсем. В Египте работает кое-как. Будет работать в Турции, ОАЭ, Таиланде и других странах Азии, а также в странах Африки и Латинской Америки. Но в каждой стране куча нюансов. Нужно всегда изучать, где можно будет заплатить, а где снять. В любом случае, разнообразие больше, чем у системы МИР.

Есть возможность подключить карту ЮП (даже виртуальную) к Huawei Pay в смартфоне на Андроиде, но пока, как я понял, тинькоффскую нельзя, можно только карту ГПБ, РСХБ, Восточного и Солидарности.

Лимиты на снятие

В обычном тарифе Тинька без комиссии можно снимать 100 000 рублей в месяц в любых банкоматах, дальше будет комиссия. В своих — 500 000. Лимиты системы ЮП — 50 000 юаней (или их эквивалент) в день, 500 000 юаней в год. Это на одну карту. Нужно больше — нужна ещё одна карта.

А что с онлайн-шопингом/букингом?

Оплатить покупки в ASOS и Farfetch или подписку на Netflix и Spotify не получится. Забронить отель на Booking тоже не выйдет. Но сервисы стран, в которых карты работают в оффлайне, работают. Например, Trip com (китайский сайт) или на сайтах авиакомпаний типа Turkish Airlines, Pegasus, Airasia.

Переводы

Как я понял, перевести на зарубежную карту ЮП с карты ЮП Тинька не получится, так как не подключена система MoneyExpress от UnionPay, а подключена она только у банка Солидарность. Можно с неё на карту UnionPay зарубежного банка (далеко не любого) переводить. Стран немного: СНГ, Китай, Вьетнам, ОАЭ. Ну такое.

А если есть карта Беларуси, Узбекистана или Казахстана, то там и того проще, например, через Киви.

Выводы для себя

Вообще, если поеду в Турцию или ОАЭ, наверно оформлю себе. Для путешествий по некоторым странам подойдёт. Просто вот сейчас бежать (в приложение) и заказывать — ну скорее нет, чем да. Функционал сильно скромный. Пишите, что я упустил, какие есть альтернативы, что сами юзаете за границей.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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